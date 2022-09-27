Jovem cria personagens de jogos de luta inspirados nas bandeiras dos Estados

Personagem capixaba criado por Gustavo Almeida no projeto inspirado nos fighting games Crédito: Instagram/@gg2almeida

E se o Brasil tivesse um grande campeonato de luta em que seus competidores carregassem os traços culturais de seus estados nas vestimentas? Foi mais ou menos isso que o ilustrador Gustavo Almeida, do Rio de Janeiro, pensou. Inspirado nos fighting games, como Street Fighter e The King of Fighters, o artista de 19 anos decidiu transformar as bandeiras dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal em personagens de jogos de luta.

Gustavo, mais conhecido como G², criou 13 personagens até o momento - incluindo o Espírito Santo - e tem ganhado repercussão nas redes sociais. Em entrevista ao Estadão, ele contou que a ideia surgiu após ver o trabalho de um amigo e pretende fechar o projeto até o final de novembro.

“Meu amigo Marquinhos fez uma arte usando as cores da bandeira de Pernambuco no personagem de Genshin Impact. Vendo isso, tive a ideia, ele foi a minha inspiração", disse ao jornal.

Bahia, Maranhão, Rio Grande Do Sul, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal, Pará, Rondônia, Sergipe, Minas Gerais e Goiás são os estados que já ganharam seus personagens. O avatar capixaba chega com as cores da bandeira do ES, uma tatuagem de beija-flor e casacas na calça.

A ilustração ganhou comentários positivos e alguns citando outras características que poderiam ser incorporadas ao desenho. "Faltou o copo stanley na mão", escreveu um internauta. "As galochas com certeza são para as enchentes de Vila Velha", comentou outra.

"Genial a relação da bandeira com o personagem trans, gênio", cita outro comentário. "Ele ataca ao som da casaca… só faltou a panela de barro", comentou outro internauta.

Com a repercussão, ele espera conseguir realizar o sonho de trabalhar para uma desenvolvedora de jogos. “O meu sonho como profissional hoje é fazer parte das maiores empresas de games do Brasil, em específico empresas como a Puga ou a Kokku. Seria maravilhoso trabalhar para elas!”, diz.

VEJA OS PERSONAGENS FEITOS POR GUSTAVO