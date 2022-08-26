Sony aumentará preço do PlayStation 5; Brasil está fora da lista de reajuste

A Sony anunciou nesta quinta-feira, 25, que o preço de seu console de jogos PlayStation 5 terá aumento em diversos países. Ao justificar a alta, a empresa mencionou a inflação ao redor do mundo e tendências cambiais adversas.
No anúncio, a Sony descreveu as mudanças de preço na Europa, Reino Unido, Japão, China, México, Canadá e Austrália, mas isso não significa que locais não citados não passem também por alterações de preço.
Com exceção do Japão, todos os aumentos citados passam a valer imediatamente. A Sony informou que não haverá aumento de preços no Brasil e nos Estados Unidos.
Confira os reajustes do PlayStation 5 ao redor do mundo:
- Europa
- PS5 Blu-ray Ultra HD - € 549,99
- PS5 Digital Edition - € 449,99
- Reino Unido
- PS5 Blu-ray Ultra HD - £ 479,99
- PS5 Digital Edition - £ 389,99
- Japão (a partir de 15 de setembro de 2022)
- PS5 Blu-ray Ultra HD - ¥ 60.478 ienes (incluindo impostos)
- PS5 Digital Edition - ¥ 49.478 ienes (incluindo impostos)
- China
- PS5 Blu-ray Ultra HD - ¥ 4.299 yuan
- PS5 Digital Edition - ¥3.499 yuans
- Austrália
- PS5 com unidade de disco Blu-ray Ultra HD - AUD $ 799,95
- PS5 Digital Edition - AUD $ 649,95
- México
- PS5 Blu-ray Ultra HD - MXN $ 14.999
- PS5 Digital Edition - MXN $ 12.499
- Canadá
- PS5 Blu-ray Ultra HD - CAD $ 649,99
- PS5 Digital Edition - CAD $ 519,99