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Games

Sony aumentará preço do PlayStation 5; Brasil está fora da lista de reajuste

Empresa descreveu as mudanças de preço na Europa, Reino Unido, Japão, China, México, Canadá e Austrália. Fabricante cita inflação global para justificar decisão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 08:37

Playstation 5 é vendido em duas versões: uma com leitor de mídia física e outra sem
Playstation 5 é vendido em duas versões: uma com leitor de mídia física e outra sem Crédito: Sony/Divulgação
A Sony anunciou nesta quinta-feira, 25, que o preço de seu console de jogos PlayStation 5 terá aumento em diversos países. Ao justificar a alta, a empresa mencionou a inflação ao redor do mundo e tendências cambiais adversas.
No anúncio, a Sony descreveu as mudanças de preço na Europa, Reino Unido, Japão, China, México, Canadá e Austrália, mas isso não significa que locais não citados não passem também por alterações de preço.
Com exceção do Japão, todos os aumentos citados passam a valer imediatamente. A Sony informou que não haverá aumento de preços no Brasil e nos Estados Unidos.

Confira os reajustes do PlayStation 5 ao redor do mundo:

  • Europa
  • PS5 Blu-ray Ultra HD - € 549,99
  • PS5 Digital Edition - € 449,99

  • Reino Unido
  • PS5 Blu-ray Ultra HD - £ 479,99
  • PS5 Digital Edition - £ 389,99

  • Japão (a partir de 15 de setembro de 2022)
  • PS5 Blu-ray Ultra HD - ¥ 60.478 ienes (incluindo impostos)
  • PS5 Digital Edition - ¥ 49.478 ienes (incluindo impostos)

  • China
  • PS5 Blu-ray Ultra HD - ¥ 4.299 yuan
  • PS5 Digital Edition - ¥3.499 yuans

  • Austrália
  • PS5 com unidade de disco Blu-ray Ultra HD - AUD $ 799,95
  • PS5 Digital Edition - AUD $ 649,95

  • México
  • PS5 Blu-ray Ultra HD - MXN $ 14.999
  • PS5 Digital Edition - MXN $ 12.499

  • Canadá
  • PS5 Blu-ray Ultra HD - CAD $ 649,99
  • PS5 Digital Edition - CAD $ 519,99

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