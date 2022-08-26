Sony aumentará preço do PlayStation 5; Brasil está fora da lista de reajuste

Playstation 5 é vendido em duas versões: uma com leitor de mídia física e outra sem Crédito: Sony/Divulgação

A Sony anunciou nesta quinta-feira, 25, que o preço de seu console de jogos PlayStation 5 terá aumento em diversos países. Ao justificar a alta, a empresa mencionou a inflação ao redor do mundo e tendências cambiais adversas.

No anúncio, a Sony descreveu as mudanças de preço na Europa, Reino Unido, Japão, China, México, Canadá e Austrália, mas isso não significa que locais não citados não passem também por alterações de preço.

Com exceção do Japão, todos os aumentos citados passam a valer imediatamente. A Sony informou que não haverá aumento de preços no Brasil e nos Estados Unidos.

Confira os reajustes do PlayStation 5 ao redor do mundo: