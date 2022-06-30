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Anitta vira personagem do jogo 'Free Fire' em seu novo clipe, 'Tropa'; assista

Cantora fez parceria com o jogo e criou uma série de looks para o vídeo, lançado na noite desta quarta-feira (29)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 10:23

Anitta vira personagem do jogo 'Free Fire' em seu novo clipe
Anitta vira personagem do jogo 'Free Fire' em seu novo clipe Crédito: Reprodução/Youtube/Garena Free Fire Brasil
Anitta lançou na noite desta quarta-feira (29) um clipe em que vira uma personagem do jogo "Free Fire". A canção, batizada de "Tropa", foi gravada em parceria com o cantor Luck Muzik, do sucesso "Faz o 360".
O "Free Fire" é um jogo gratuito de sobrevivência no estilo de "Battle Royale" disponível apenas para dispositivos móveis. O game começa com cerca de 50 jogadores pulando de um avião numa ilha.
Cada um decide quando saltar, o que permite escolher uma posição estratégica para coletar armas, munição, capacetes e outros equipamentos necessários para sobreviver no cenário.
Com o tempo, espaço disponível para circulação na ilha é reduzido para que os jogadores se encontrem com mais facilidade até que só um sobreviva e se consagre com o vencedor da partida. Cada jogador pode escolher um personagem para entrar na batalha, com características que podem ajudar no combate.
A personagem de Anitta no game se chama A Patroa. Seus looks, exibidos no clipe de "Tropa", foram criados pela cantora em parceria com sua estilista. No vídeo, ela participa de cenas de ação com explosões de carros e aviões, gravadas com influenciadores que produzem conteúdo sobre o jogo nas redes sociais.

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