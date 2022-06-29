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Oscar

Selton Mello é convidado pela Academia do Oscar para votar na premiação

Academia se movimenta para diversificar juri e popularizar o evento, com nomes como o da cantora Billie Eilish
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 08:07

Selton Mello é convidado pela Academia do Oscar
Selton Mello é convidado pela Academia do Oscar Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
397 profissionais do audiovisual de 54 países foram convidados para votar na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que divulgou uma lista nesta terça-feira, 28. Entre os brasileiros, estão os diretores Bruno Barreto (Última Parada 174), Selton Mello, entre outros.
A lista desta edição cresceu e se tornou mais diversa. Quase metade do quórum é feminino (44%), o que vai de encontro com iniciativas da Academia para tornar a premiação mais inclusiva e, consequentemente, menos branca, depois das últimas edições terem sido criticadas pelo público.
O Oscar quer diversidade em seu júri, na lista cerca de 37% representam minorias e metade do júri é internacional, ou seja, de países fora dos Estados Unidos. Veja lista de brasileiros convidados:
Selton Mello (ator)
Bruno Barreto (diretor)
Jeferson De (diretor)
Emilio Domingos (documentarista)
Sara Silveira (produtora)
Ilda Santiago (executiva)
Waldir Xavier (engenheiro de som)

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