Primo diz que Wanessa Camargo assumiu namoro com Dado Dolabella para a família

Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumiram relacionamento para a família, segundo primo da artista Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella

Quase dois meses após anunciar a separação , a cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella, assumiram relacionamento para a família, segundo primo da artista.

Durante participação no podcast "A Hora da Venenosa", apresentado por Débora Lyra, na Record TV Goiás, Nathan Camargo ainda contou que o novo casal foi convidado para seu casamento. "Todo mundo sabe que eles estão juntos", disse à apresentadora.

Apesar do convite, ele contou que os dois não compareceram ao casório porque os filhos da cantora estavam doentes, mas todos estão cientes do romance.

ENCONTRO NA PÁSCOA

Os rumores de que o casal está junto acontece há alguns meses. Segundo informações do colunista Leo Dias, a cantora se encontrou com o ex-namorado antes do divórcio. E o ex-casal passou o feriado de Páscoa juntos.

Wanessa teria almoçado com Dado no domingo de Páscoa, com alguns amigos em comum, na Chapada dos Veadeiros (GO). Inclusive, esse reencontro teria sido um dos motivos da separação da artista com Marcus Buaiz. Detalhes apurados pelo Metrópoles revelam que o restaurante escolhido para esse momento foi o Mandala, bastante conhecido na região.