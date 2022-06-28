Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Primo diz que Wanessa Camargo assumiu namoro com Dado Dolabella para a família
O amor está no ar

Primo diz que Wanessa Camargo assumiu namoro com Dado Dolabella para a família

Nathan Camargo contou que o novo casal foi convidado para seu casamento. "Todo mundo sabe que eles estão juntos", disse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 18:18

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passaram Páscoa juntos
Wanessa Camargo e Dado Dolabella  assumiram relacionamento para a família, segundo primo da artista Crédito: Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz/@dadodolabella
Quase dois meses após anunciar a separação, a cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella, assumiram relacionamento para a família, segundo primo da artista.
Durante participação no podcast "A Hora da Venenosa", apresentado por Débora Lyra, na Record TV Goiás, Nathan Camargo ainda contou que o novo casal foi convidado para seu casamento. "Todo mundo sabe que eles estão juntos", disse à apresentadora.
Apesar do convite, ele contou que os dois não compareceram ao casório porque os filhos da cantora estavam doentes, mas todos estão cientes do romance.

ENCONTRO NA PÁSCOA

Os rumores de que o casal está junto acontece há alguns meses. Segundo informações do colunista Leo Dias,  a cantora se encontrou com o ex-namorado antes do divórcio. E o ex-casal passou o feriado de Páscoa juntos.
Wanessa teria almoçado com Dado no domingo de Páscoa, com alguns amigos em comum, na Chapada dos Veadeiros (GO). Inclusive, esse reencontro teria sido um dos motivos da separação da artista com Marcus Buaiz. Detalhes apurados pelo Metrópoles revelam que o restaurante escolhido para esse momento foi o Mandala, bastante conhecido na região.
Turistas e locais chegaram a reconhecer Wanessa e pediram para tirar fotos com a filha de Zezé Di Camargo. Porém, a cantora preferiu se resguardar e continuar o encontro de forma discreta. 

Veja Também

Linn da Quebrada prepara volta aos shows e não descarta novo reality

Maria Beltrão diz ter pesadelos com o 'É de Casa'

Queria que ela fosse homem, diz Maitê Proença sobre Adriana Calcanhotto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Wanessa Camargo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados