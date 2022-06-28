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Linn da Quebrada prepara volta aos shows e não descarta novo reality

Ex-BBB celebrará o Dia do Orgulho LGBTQIA+ curtindo e dançando
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 13:36

Linn da Quebrada, a Lina
Linn da Quebrada, a Lina - João Cotta/Globo Crédito: João Cotta/Globo
Passados dois meses desde o fim do Big Brother Brasil 22 (Globo), Linn da Quebrada, 31, ainda não consegue definir a experiência pela qual passou, mas tem alguma certezas. Ela sabe que foi tudo muito intenso e que ser uma das estrelas do programa mudou sua vida.
"Acho que não dá para falar só se gostei ou não gostei [da experiência no programa], se foi positivo ou negativo. O BBB é muita coisa, muitos atravessamentos, e não termina após aqueles três meses de transmissão, ele vai se diluindo depois na experiência", afirmou ela à Folha de S.Paulo nesta segunda-feira (27).
Linn tem corrido para agarrar as oportunidades que surgem, em todas as frentes. A cantora e atriz vem preparando seu retorno aos shows ao mesmo tempo em que vem se tornando um rosto forte na publicidade. Sua mais nova conquista é o cargo de consultora de diversidade e inclusão da Ambev.
"Tem sido interessante ver que tenho conseguido construir um novo imaginário nas publicidades, tenho tentado me debruçar nesse lugar para construir um novo imaginário social sobre nossos corpos", disse Linn, no jantar de esquenta do São João da Thay, que aconteceu em São Luís, no Maranhão, nesta segunda-feira (27).
Em meio às celebrações pelo momento positivo, a cantora e atriz não descarta participar de um outro reality no futuro. "Quem sabe? Mas agora não, né?! Só esse reality show do dia a dia mesmo agora", brinca ela, que diz estar com a autoestima em dia. Mais do que isso, até. "Estou muito apaixonada por mim".
E é nessa fase positiva que Linn vai comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que acontece nesta terça-feira (28). "Vou estar celebrando, vivendo, curtindo, dançando, conhecendo culturas novas. Acho que não tem maneira melhor de celebrar esse dia se não brindarmos também com nossas vidas."

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