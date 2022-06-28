Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Mary Mara, atriz de 'Law & Order' e 'Dexter', morre aos 61 anos nos EUA

Segundo o site TMZ, ela saiu para dar um mergulho e morreu afogada
Agência Estado

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 11:40

Mary Mara, atriz de 'Law & Order' e 'Dexter', morre aos 61 anos Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz norte-americana Mary Mara, que trabalhou nas séries Law & Order, Ray Donovan e Dexter, morreu aos 61 anos devido a um afogamento neste domingo, 26, no rio St. Lawrence, na cidade de Cape Vincente, em Nova York (EUA). De acordo com o site TMZ, ela estava fazendo uma visita para a irmã, que mora no local, e decidiu ir mergulhar no rio para se exercitar.
Por volta das 8h, a polícia foi acionada por um possível afogamento e, quando chegou ao local, encontrou o corpo da atriz. Uma investigação preliminar não encontrou evidências de um crime. O corpo de Mary foi levado para o gabinete do médico-legal do condado de Jefferson para uma autópsia.

Tópicos Relacionados

Famosos internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados