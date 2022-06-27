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Elba Ramalho impede público de gritar 'Fora, Bolsonaro' em show

Show foi interrompido pela cantora que pediu ao público que parasse de se manifestar em sua apresentação especial de São João
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 18:42

Elba Ramalho durante show em Campina Grande
Cantora Elba Ramalho durante show em Campina Grande Crédito: Instagram/ @elbaramalho
A cantora Elba Ramalho pediu para o público parar de gritar "Fora, Bolsonaro" durante apresentação no Parque de Exposições de Salvador, neste domingo (26).
"Não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é um show de São João, não um comício", disse a cantora. A plateia, porém, seguiu se manifestando, em seguida a favor de Lula, o pré-candidato do PT à Presidência: "Olê, olê, olá, Lula, Lula!".
A cantora havia parado a apresentação e estava prestes a exibir um vídeo no telão do palco, mas resolveu esperar os fãs pararem de fazer gritos políticos.
"Estou esperando. A plateia está se manifestando. Como a gente vive em um país democrático, a gente tem que deixar se manifestar. Cada um tem o presidente que merece, isso é um fato", declarou a cantora.
Abertamente contrária ao aborto, Ramalho já se aproximou da militante antifeminista Sara Winter e, em 2021, se envolveu em polêmica ao ter defendido que a Covid-19 foi criação de comunistas. "Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Somos nós, cristãos, mas somos também a resistência e vamos permanecer fiéis, porque Deus vai nos proteger", afirmou a cantora paraibana em referência ao vírus, em um vídeo que circulou nas redes sociais.
Após a repercussão negativa, no entanto, Ramalho veio a público se retratar. "Fui mal interpretada, existia um contexto de cunho espiritual, as pessoas não entenderam. Sinto muito. Um grande mal-entendido. Minhas sinceras desculpas", disse ela à época.

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