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Dança dos Famosos

Jéssica Ellen testa positivo para Covid-19 e deixa o 'Dança dos Famosos'

Final da competição ocorrerá na próxima semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 14:32

Jéssica Ellen e Marcus Lobo na noite de salsa na Dança dos Famosos
Jéssica Ellen e Marcus Lobo na noite de salsa na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução
Jéssica Ellen testou positivo para covid-19 e precisou deixar o Dança dos Famosos. Como a final da competição ocorrerá na próxima semana, a atriz não teria tempo hábil para se recuperar. O anúncio foi feito neste domingo, 26.
"Uma pena ter que sair da competição logo agora na reta final. Estava super animada para dançar o ritmo contemporâneo, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu estou bem, estou melhorando cada vez mais e estou me cuidando", disse ela em recado enviado ao Domingão com Huck. A atriz afirmou que a gravidez não a impediu de seguir na competição.
"Dancei até o último momento que eu pude e estou muito feliz pela minha trajetória até aqui". Ela também agradeceu a Marcus Lobo, que foi seu companheiro de dança na atração.

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