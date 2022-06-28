Vital 2022: camarotes terão shows de Psirico, Eva e Mumuzinho; veja valores

Psirico, Banda Eva e Mumuzinho são atrações em dois camarotes do Vital 2022 Crédito: Divulgação

A venda de abadás e camarotes para o Vital 2022 foi adiada , mas os valores foram divulgados. Segundo a organização, quem quiser curtir a festa, que acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória, terá que desembolsar entre R$ 70 e R$ 260.

O primeiro lote de abadás, que valem para o sábado (17), custam R$ 120. Já os valores para os camarotes variam de R$ 70 a R$ 120, por dia. Porém, existem valores de combo que partem de R$ 140 e chegam a R$ 180 para pular a micareta na sexta e no sábado.

Quem quiser ir ao camarote e ter o direito de descer para o bloco do sábado terá que pagar um valor adicional de R$ 80. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 4 de julho pelo site Le Billet. Confira a tabela completa no fim do texto.

Alguns espaços já começaram a divulgar suas atrações. O camarote Vix Na Vista já garantiu Banda Eva e Andre Lelys na sexta, enquanto o Gordinho terá Mumuzinho e Psirico no mesmo dia. Vale lembrar que o Eva também se apresentará no trio no sábado, assim como Durval, Harmonia do Samba e Claudia Leitte.

"Cada camarote ficará a cargo de divulgar as suas atrações, que devem sair nos próximos dias", explica Pablo Pacheco ao ser questionado sobre as demais atrações dos espaços. Pablo divide a organização do Vital com Rominho Dias, Lilian e Giulia Moussallem.

VENDA DOS INGRESSOS

O início das vendas de ingressos para o Vital 2022, que aconteceria nesta terça-feira (28), foi adiado. Em publicação nas redes sociais, a organização informou que "por conta das inúmeras dúvidas e perguntas que estamos recebendo, abriremos hoje somente a venda dos camarotes corporativos e lounges".

A nova data para abertura das vendas de blocos e camarotes ficou para o dia 4 de julho. "Vamos publicar mais posts com informações, incluindo um vídeo em animação, para facilitar o entendimento de todos vocês sobre o novo formato do Vital e quais serão as atrações dos camarotes Tudo para que todos possam escolher a melhor forma de curtir a volta do Vital", termina o comunicado.

COMO VAI FUNCIONAR

Nesta edição, o Vital terá um formato diferente. Na sexta (16), não haverá venda de bloco ou pista. Serão vendidas entradas para os camarotes, que terão suas próprias atrações. Ao fim da noite, Leo Santana sai na pista puxando um bloco único com todos os integrantes dos camarotes.

No sábado (17), terá a venda de camarotes e do bloco único (pista). O bloco terá shows de Durva, Claudia Leitte, Banda Eva e Harmonia do Samba. As pessoas que comprarem o camarote só poderão descer para o bloco se comprarem o ingresso separado ou pagarem uma taxa adicional R$ 80 na compra do combo para os dois dias.

SERVIÇO