Vital 2022: Asa de Águia e Banda Eva estão confirmados na micareta

Bandas que já fizeram parte do carnaval fora de época, que já foi considerado o maior da Região Sudeste, anunciaram suas participações no Instagram oficial do evento. "Olha aê galera, o retorno do Vital. E dia 17 de setembro vai ter Durvalino, Meu Rei. Toda a galera curtindo os melhores hits do Asa de Águia, contando sua história, fazendo presença desde o primeiro Vital, que já nasceu com sucesso. Estamos juntos", disse Durval Lelys em vídeo.

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, fez questão de deixar claro que era um sonho cantar no evento. "Fala meus amores do Espírito Santo. Estou passando aqui para dizer que o Vital está de volta. E, óbvio, que o Eva não pode faltar nessa retomada desse evento incrível, que eu sempre tive o sonho de conhecer e me apresentar. Então, espero vocês nos dias 16 e 17 de setembro, no Vital".