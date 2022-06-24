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Micareta

Vital 2022: Asa de Águia e Banda Eva estão confirmados na micareta

Durval e Felipe, vocalistas das bandas, gravaram vídeos confirmando o retorno das bandas na retomada do carnaval fora de época de Vitória
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 13:07

Durval Lelys e Felipe Pezzoni, vocalistas do Asa de Águia e Banda Eva
Durval Lelys e Felipe Pezzoni, vocalistas do Asa de Águia e Banda Eva Crédito: Divulgação
O Vital 2022 vai tomando forma. Depois de anunciar a data das vendas e a primeira atração, a micareta já tem mais dois nomes confirmados: Asa de Águia e Banda Eva.
Bandas que já fizeram parte do carnaval fora de época, que já foi considerado o maior da Região Sudeste, anunciaram suas participações no Instagram oficial do evento. "Olha aê galera, o retorno do Vital. E dia 17 de setembro vai ter Durvalino, Meu Rei. Toda a galera curtindo os melhores hits do Asa de Águia, contando sua história, fazendo presença desde o primeiro Vital, que já nasceu com sucesso. Estamos juntos", disse Durval Lelys em vídeo.
Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, fez questão de deixar claro que era um sonho cantar no evento. "Fala meus amores do Espírito Santo. Estou passando aqui para dizer que o Vital está de volta. E, óbvio, que o Eva não pode faltar nessa retomada desse evento incrível, que eu sempre tive o sonho de conhecer e me apresentar. Então, espero vocês nos dias 16 e 17 de setembro, no Vital".
Marcada para os dias 16 e 17 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. O Vital 2022 terá a venda de ingressos iniciada no próximo dia 28 de junho. Além de Eva e Asa, o evento contará com show de Leo Santana.

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