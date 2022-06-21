Vital confirma Leo Santana e data de início das vendas; confira

O cantor Leo Santana Crédito: Thiago Bruno

Anunciado para os dias 16 e 17 de setembro deste ano , o retorno do Vital começa a ganhar forma. A primeira atração confirmada do evento é Leo Santana. O anúncio foi feito nas redes sociais do evento, nesta terça-feira (21). No vídeo, o Gigante fala da animação de estar escalado para a micareta, que já foi a maior da região Sudeste.

"Minha galera de Vitória, do ES, vazou e agora eu vim confirmar. Sim, eu sou atração confirmada no Vital 2022. Melhor dizendo, a volta do Vital. Vou fazer um arrastão incrível e, obviamente, tem que ser na paz. Vem com o Gigante", disse Leo. As próximas atrações devem ser divulgadas em breve.

Dezesseis anos após sua última edição, realizada na Praça do Papa em 2006, o Vital 2022 vai acontecer no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste. Segundo a LM Eventos e a Sensacional eventos, organizadoras do retorno, os ingressos devem começar a ser vendidos na próxima terça-feira, dia 28 de junho, pela internet. Ainda não há informações sobre venda de camarotes.

O EVENTO

“Fui em mais de dez edições do Vital. Comecei com apenas 20 anos e amava o clima daquela festa, era simplesmente contagiante. Os maiores nomes do axé estavam aqui, as pessoas que vinham de fora falavam que era a melhor micareta do Brasil. Inclusive, conheci os meus melhores amigos no Vital”, conta Tatiana Nascimento. Essa e outras histórias você confere aqui