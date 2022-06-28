Vital 2022: venda de ingressos é adiada para julho

O corredor da folia, no Vital 2004, realizado na Orla de Camburi Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta

O início das vendas de ingressos para o Vital 2022, que começaria nesta terça-feira (28), foi adiado. Em publicação nas redes sociais, a organização informa que "por conta das inúmeras dúvidas e perguntas que estamos recebendo, abriremos hoje somente a venda dos camarotes corporativos e lounges".

A nova data para abertura das vendas de blocos e camarotes ficou para o dia 4 de julho. "Vamos publicar mais posts com informações, incluindo um vídeo em animação, para facilitar o entendimento de todos vocês sobre o novo formato do Vital e quais serão as atrações dos camarotes Tudo para que todos possam escolher a melhor forma de curtir a volta do Vital", termina o comunicado.

COMO SERÁ O EVENTO

A retomada do Vital será diferente do que aconteceu de 1994 a 2006. Desta vez, o destaque não será apenas nos blocos, mas também nos camarotes, que, juntos, recebem o nome de Cidade do Vital.

"Não vamos ter pipoca em nenhum dia. Na sexta, teremos a festa dos camarotes e o arrastão do Léo Santana, todo feito na área interna da Cidade do Vital. No sábado, teremos um bloco único com as demais atrações anunciadas (Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba) e os camarotes funcionando", explica Rominho Dias, um dos sócios do empreendimento.

O Vital 2022 vai ocupar metade do Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste. "Vamos utilizar da área do recuo da bateria até a concentração das escolas de samba", explica Pablo.

CAMAROTES TEMÁTICOS

O Sambão do Povo contará com 52 espaços entre camarotes comerciais, empresariais e lounges. "O Vital vai ter diferentes camarotes. A ideia é que esses locais estejam alinhados aos diferentes perfis de público. Teremos cinco grandes camarotes, cada um com sua tribo (que vai se identificar no espaço que ele vai lotar), além dos camarotes empresariais, que já estão com a fila de vendas lotada", comenta Pablo.

Assim, os camarotes comerciais serão o Vix Na Vista, o do Gordinho, o da Woods, o do Bero e um LGBTQIA+. Eles contarão com atrações nacionais agitando os espaços na sexta-feira, com portas abertas a partir das 20h. Ao fim dos shows, Leo Santana sairá no trio no meio da avenida, convidando a todos para a pista em um grande arrastão da folia. A previsão é que o "Gigante" se apresente a partir da meia-noite.

"Neste dia, as pessoas que pagaram os camarotes podem descer para a pista sem problemas, pois será um encerramento único", explica Pablo Pacheco. "Inclusive, pedimos que todos vão de branco para fazer um grande bloco pela paz", complementa Lilian Moussalem.