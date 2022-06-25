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Vital 2022: Harmonia do Samba vai agitar os foliões da micareta capixaba

Evento acontece no Sambão do Povo, em Vitória, entre os dias 16 e 17 de setembro, com vendas de ingressos se iniciando em 28 de junho
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 11:19

Harmonia do Samba é outra atração confirmada no Vital 2022
Harmonia do Samba é outra atração confirmada no Vital 2022 Crédito: Reprodução/Instagram @harmoniadosamba
E o Vital 2022 promete "pocar"! Neste sábado (25), nas redes sociais do evento, foi divulgada mais uma atração da micareta, marcada para acontecer dias 16 e 17 de setembro: Harmonia do Samba.

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E o próprio Xandy fez o anúncio, marcando presença no esperado evento. "Alô, minha galera de Vitória! Gente, feliz demais, sabendo que o Vital está de volta e que o Harmonia (do Samba) é atração confirmada nesta festa linda! É a retomada e, claro, tem que ter muita harmonia para a gente matar a saudade e quebrar tudo, daquele jeito", afirmou, empolgado, o marido de Carla Perez. Sinta a vibe do artista baiano!
Anteriormente, o Vital já havia confirmado as presenças de Asa de Águia, Banda Eva e Leo Santana. Ah, sim, anote na sua agenda: a venda de ingressos para o "bafulê" começa dia 28 de junho e o evento vai rolar no Sambão do Povo (Centro de Vitória).

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