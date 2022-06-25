Vital 2022: Harmonia do Samba vai agitar os foliões da micareta capixaba

Harmonia do Samba é outra atração confirmada no Vital 2022 Crédito: Reprodução/Instagram @harmoniadosamba

E o Vital 2022 promete "pocar"! Neste sábado (25), nas redes sociais do evento, foi divulgada mais uma atração da micareta, marcada para acontecer dias 16 e 17 de setembro: Harmonia do Samba.

E o próprio Xandy fez o anúncio, marcando presença no esperado evento. "Alô, minha galera de Vitória! Gente, feliz demais, sabendo que o Vital está de volta e que o Harmonia (do Samba) é atração confirmada nesta festa linda! É a retomada e, claro, tem que ter muita harmonia para a gente matar a saudade e quebrar tudo, daquele jeito", afirmou, empolgado, o marido de Carla Perez. Sinta a vibe do artista baiano!