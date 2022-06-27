Vital 2022: saiba como será o evento nos dias 16 e 17 de setembro

Data: 13/11/2004 - ES - Vital 2004 - Foliões do bloco Mukeka, desfilando Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta

Atualização O início da venda de ingressos foi adiada pela organização. A matéria foi atualizada.

Após o anúncio de Claudia Leitte no line-up da folia no domingo (26), o Vital 2022 está pronto para animar os capixabas nos dias 16 e 17 de setembro , no Sambão do Povo, em Vitória. Nesta segunda-feira (27), os sócios Lilian e Giulia Moussallem, Pablo Pacheco e Rominho Dias realizaram uma coletiva revelando mais detalhes da festa. A retomada será diferente do que aconteceu de 1994 a 2006. Desta vez, o destaque não será apenas nos blocos, mas também nos camarotes, que, juntos, recebem o nome de Cidade do Vital.

"Não vamos ter pipoca em nenhum dia. Na sexta, teremos a festa dos camarotes e o arrastão do Léo Santana , todo feito na área interna da Cidade do Vital. No sábado, teremos um bloco único com as demais atrações anunciadas (Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba) e os camarotes funcionando", explica Rominho.

O Vital 2022 vai ocupar metade do Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste. "Vamos utilizar da área do recuo da bateria até a concentração das escolas de samba", explica Pablo.

CAMAROTES TEMÁTICOS

O Sambão do Povo contará com 52 espaços entre camarotes comerciais, empresariais e lounges. "O Vital vai ter diferentes camarotes. A ideia é que esses locais estejam alinhados aos diferentes perfis de público. Teremos cinco grandes camarotes, cada um com sua tribo (que vai se identificar no espaço que ele vai lotar), além dos camarotes empresariais, que já estão com a fila de vendas lotada", comenta Pablo.

Assim, os camarotes comerciais serão o Vix Na Vista, o do Gordinho, o da Woods, o do Bero e um LGBTQIA+. Eles contarão com atrações nacionais agitando os espaços na sexta-feira, com portas abertas a partir das 20h. Ao fim dos shows, Leo Santana sairá no trio no meio da avenida, convidando a todos para a pista em um grande arrastão da folia. A previsão é que o "Gigante" se apresente a partir da meia-noite.

"Neste dia, as pessoas que pagaram os camarotes podem descer para a pista sem problemas, pois será um encerramento único", explica Pablo Pacheco. "Inclusive, pedimos que todos vão de branco para fazer um grande bloco pela paz", complementa Lilian Moussalem.

No sábado, a festa, que começará às 16h, terá novamente os camarotes. Porém, acontecerá a abertura do bloco único, a partir das 18h, com venda separada de abadás. "Vamos fazer pacotes para quem queira comprar camarote e bloco junto", destaca Pablo, dizendo que os camarotes não terão vários andares - como nos desfiles das escolas de samba - ocupando apenas o térreo e com decoração única em cada um.

VALOR DAS ENTRADAS

"Os camarotes terão suas próprias atrações de acordo com o gênero musical. Cada espaço vai divulgar a sua programação, sendo um de sertanejo, um de pagode, um de pop e eletrônico e outro misturando vários ritmos. Mas os ingressos, tanto para o camarote quanto para o bloco - este apenas no sábado -, serão todos concentrados na plataforma LeBillet", explica Pablo.

De acordo com a organização, as entradas começariam a ser vendidas nesta terça-feira (28), a partir das 18h. Porém, a produção preferiu adiar para o dia 4 de julho. Os valores partem de R$ 70 no lote promocional. "O ingresso mais barato começa de R$ 70 a R$ 80 pra sexta-feira. No sábado, ele começa por R$ 100, com o combo para os dois dias saindo a R$ 140 o mais barato", explica Pablo.

Vale lembrar que os camarotes não serão open bar e que a compra do ingresso para o espaço só dá direito à pista na sexta-feira (16). No sábado, o folião que comprar o camarote terá de comprar o combo incluindo a pista para descer para o bloco. Os ingressos poderão ser comprados tanto no site Le Billet, com cobrança de taxas, quanto no Na Vista, na Enseada do Suá - este último sem a conveniência.

COMUNIDADE

Apesar de não ter a tradicional pipoca, os organizadores pensaram na comunidade do entorno. Segundo Lilian, em acordo com a Prefeitura de Vitória, um espaço de arquibancada será liberado para a comunidade do bairro onde a festa acontece. "Os moradores trocarão sua entrada por alimentos não perecíveis e terão direito a curtir na arquibancada", explica.

De acordo com Pablo, ainda está sendo definida se eles terão alguma atração exclusiva na sexta - como acontecerá com os camarotes - antes da passagem de Leo Santana pelo Sambão do Povo. No sábado, eles poderão ver a passagem do bloco único com todas as grandes atrações anunciadas.

DEMAIS ATRAÇÕES E FESTA EXTRA

Como dito anteriormente, cada camarote ainda terá a sua atração extra. Os nomes ainda serão divulgados nos próximos dias. Porém, "HZ" descobriu que um dos nomes a se apresentar é o de André Lelys, no camarote Vix Na Vista.

Nomes como Ivete Sangalo e Bel Marques ficaram de fora este ano na folia, mas nada impede de entrarem nas próximas edições, uma vez que o Vital entrou para o calendário oficial de Vitória. "Chegamos a pensar e negociar com estes nomes, mas não conseguimos fechar para este ano", comenta Pablo.

Animados com o retorno, os organizadores esperam lotar os dois dias de Vital e ainda anunciaram uma festa no domingo (18). "Temos força no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. E muita força e repercussão nacional. Será um projeto para entrar no calendário nacional", comenta Giulia.

A festa extra ainda terá sua atração anunciada. "Num primeiro momento, ela deve acontecer no Na Vista, na Enseada do Suá. Caso a venda de entradas for grande, ela pode acontecer no camarote Vix Na Vista", explica.