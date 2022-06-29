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Cultura

Prêmio Ufes de Literatura seleciona seis obras literárias; veja como se inscrever

Inscrições para a quinta edição do concurso seguem até quinta-feira (30), pela internet, nas modalidades Contos e/ou Crônicas, Dramaturgia, Literatura Infantil, Literatura Juvenil, Poesia e Romance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 10:31

As inscrições para o 5º Prêmio Ufes de Literatura seguem até quinta-feira (30)
As inscrições para o 5º Prêmio Ufes de Literatura seguem até quinta-feira (30) Crédito: Adufes/Ufes
Com objetivo de incentivar a produção de obras inéditas e divulgar talentos da língua portuguesa, o 5º Prêmio Ufes de Literatura segue com seu processo de inscrições até quinta-feira (30) pela internet.
O edital consiste na publicação de seis livros nas modalidades Contos e/ou Crônicas, Dramaturgia, Literatura Infantil, Literatura Juvenil, Poesia e Romance. Além disso, cada autor contemplado receberá 100 exemplares de sua obra.
Para participar do processo seletivo, basta realizar a inscrição no site do concurso, no qual o proponente deve preencher um formulário de inscrição e adicionar o arquivo da obra que deseja submeter à avaliação do concurso. O edital, também presente no site, contém as orientações sobre como deve ser apresentado o arquivo.
Podem participar autores de todo o país (e até do exterior), com obras inéditas (não publicadas nem em formato digital) em língua portuguesa. Cada participante poderá se inscrever em apenas uma das modalidades previstas e com somente uma obra. 
A divulgação do resultado preliminar será revelado em 23 de janeiro de 2023. Após o período de recursos, o resultado final sairá em 1º de fevereiro. A previsão é de que o lançamento dos seis livros seja realizado em outubro do próximo ano.

OBRAS VENCEDORAS FORAM PREMIADAS

Diretor da Editora da Universidade Federal do Espírito Santo (Edufes), Wilberth Salgueiro fala da expectativa para a quinta edição do certame. "Considerando a diversidade de experiências em literatura hoje no Brasil e o rigor das comissões julgadoras, composta por escritores, críticos e professores de Literatura, a expectativa é que tenhamos em breve mais seis livros de excelente qualidade, escolhidos entre tantas obras de altíssimo nível", acredita.
Lançado em 2009, pela então secretária de Produção e Difusão Cultural da Ufes e diretora da Edufes, Rosana Paste, o Prêmio Ufes de Literatura reverberou suas obras para outros concursos e festivais literários. 
"Cortejo & Outras Begônias", de Airton Souza (vencedor da 3ª edição, na categoria Poesia), e "As Matrioskas", de Cristiane Dias (contemplada na 4ª edição, na categoria literatura juvenil), venceram premiações após serem publicadas.
A primeira recebeu Menção Honrosa do Concurso Internacional de Literatura da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, em 2018, e a segunda venceu, em março de 2021, a segunda edição nacional do Book Brasil, premiação filantrópica que busca valorizar a literatura e os autores brasileiros.
Vanessa Maranha, vencedora de duas edições do prêmio (na categoria contos, com a obra "Quando não Somos Mais", na 2ª edição; e na categoria romance, com "A Filha de Mrs. Dalloway", na 4ª edição), ressalta a importância que o prêmio teve para sua caminhada. "Essas premiações foram divisoras de águas em minha carreira literária. Pelo peso, validação, e pelo retorno que tive em termos de cobertura jornalística", lembra.

5º PRÊMIO UFES DE LITERATURA

  • O QUE É: O edital se consiste na publicação de seis livros nas modalidades Contos e/ou Crônicas, Dramaturgia, Literatura Infantil, Literatura Juvenil, Poesia e Romance. Além disso, cada autor contemplado receberá 100 exemplares de sua obra.

  • INSCRIÇÕES: Podem ser feitas pelo site do concurso, onde também pode ser retirado o regulamento. Podem participar autores de todo o país (e até do exterior), com obras inéditas (não publicadas nem em formato digital) em língua portuguesa. Cada participante poderá se inscrever em apenas uma das modalidades previstas pelo edital e com somente uma obra.

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