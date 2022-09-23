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Cinema

Filme de Mario Bros ganha data de divulgação do primeiro trailer

A animação está marcada para chegar aos cinemas no dia 7 de abril de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 13:16

Mario Bros
Mario Bros vai ganhar versão para os cinemas mais uma vez Crédito: Nintendo
Assim como Sonic, Super Mario Bros também passará dos jogos para o cinema, pois a produção de seu filme já está a todo vapor e, inclusive, já tem data prevista para o trailer e para o lançamento do longa. Conforme anunciado no Twitter da Comic Con de Nova York, o evento marcará a divulgação do primeiro trailer do filme, ainda sem título informado, no dia 6 de outubro.
A novidade deve chegar aos cinemas no dia 7 de abril de 2023.
O filme é uma produção da Illumination, estúdio de animações como Meu Malvado Favorito e Minions.
O time de dublagem conta com Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach e Charlie Day como Luigi.

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