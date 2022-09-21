O MCU mudou completamente e não do jeito que você está pensando

Desde que a Fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) começou, as pessoas estão conseguindo enxergar muitas mudanças, sejam nos personagens novos, nos estilos novos de filmes ou nas séries que agora compõem toda essa linha cronológica. E isso tem feito pessoas terem as mais diferentes opiniões sobre os rumos da Fase 4 e do MCU como um todo
Mas eu acredito que a grande mudança desse universo foi muito mais sutil e nem todo mundo está se dando conta dessa mudança. No vídeo de hoje eu trago um pouco dessa discussão pra vocês.