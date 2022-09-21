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Geek

O MCU mudou completamente e não do jeito que você está pensando

A fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel mostra a normalização dos super-heróis no mundo e prepara terreno para apresentação de qualquer personagem; vem conferir

Públicado em 

21 set 2022 às 13:40
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

Marvel: Personagens e situações mostram que super-heróis são considerados 'comuns' na fase 4 do MCU
Marvel: Personagens e situações mostram que super-heróis são considerados 'comuns' na fase 4 do MCU Crédito: Marvel
Desde que a Fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) começou, as pessoas estão conseguindo enxergar muitas mudanças, sejam nos personagens novos, nos estilos novos de filmes ou nas séries que agora compõem toda essa linha cronológica. E isso tem feito pessoas terem as mais diferentes opiniões sobre os rumos da Fase 4 e do MCU como um todo
Mas eu acredito que a grande mudança desse universo foi muito mais sutil e nem todo mundo está se dando conta dessa mudança. No vídeo de hoje eu trago um pouco dessa discussão pra vocês.

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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