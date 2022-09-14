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Streaming

Por que a Netflix está pensando em mudar a maneira como lança séries?

Empresa de streaming planeja deixar de lançar temporadas inteiras de uma vez para se render aos lançamentos semanais ou em duas partes. Mas por que será que ela está tomando essa decisão?

Públicado em 

14 set 2022 às 14:39
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

A Netflix revolucionou o mundo do entretenimento audiovisual há alguns anos, trazendo pra gente uma nova maneira de consumir filmes e séries. Mas os tempos de soberania da plataforma estão contados?
Fontes como o Puck News e o Colider apontam que o streaming vai fazer uma grande mudança na maneira como faz os lançamentos de suas séries que pode mais uma vez mudar completamente o mercado de séries. A ideia é que a empresa de streaming planeja deixar de lançar temporadas inteiras de uma vez para se render aos lançamentos semanais ou em duas partes. Alguns realities e produções como Stranger Things e Manifest já passam por isso.
Mas por que será que ela está tomando essa decisão? Vamos falar disso no vídeo!

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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