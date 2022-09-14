Por que a Netflix está pensando em mudar a maneira como lança séries?

A Netflix revolucionou o mundo do entretenimento audiovisual há alguns anos, trazendo pra gente uma nova maneira de consumir filmes e séries. Mas os tempos de soberania da plataforma estão contados?

Fontes como o Puck News e o Colider apontam que o streaming vai fazer uma grande mudança na maneira como faz os lançamentos de suas séries que pode mais uma vez mudar completamente o mercado de séries. A ideia é que a empresa de streaming planeja deixar de lançar temporadas inteiras de uma vez para se render aos lançamentos semanais ou em duas partes. Alguns realities e produções como Stranger Things e Manifest já passam por isso.