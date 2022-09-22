Bete Mendes: "Preciso da arte para viver como eu acho que todo ser humano precisa de arte"

Bete Mendes fez parte de um dos filmes mais reconhecidos do cinema brasileiro, Eles Não Vestem Black Tie, um clássico dos anos 80. Crédito: Selmy Yassuda

Com mais de 50 anos de carreira, 47 novelas e 11 filmes no currículo, a atriz Bete Mendes é a homenageada nacional do 29º Festival de Cinema de Vitória e está no Estado para prestigiar o evento. Em entrevista ao HZ, a intérprete da icônica Dona Benta, na versão de 2007 do Sítio do Pica-Pau Amarelo, defende a importância do festival capixaba diante de um cenário de resistência a ataques que a cultura brasileira vem recebendo.

“Eu preciso da arte para viver como eu acho que todo ser humano precisa de arte. No futuro vamos trabalhar, fazer arte, disseminar arte e vamos ter muitos artistas e muitos espectadores da arte. A gente vai fazendo cada trabalho sem ter noção da dimensão do tempo, de quanto tempo fizemos aquele trabalho e então foi muito bacana. Eu fiquei lembrando desde o começo da carreira até hoje. Quando eu vejo isso eu fico muito feliz, porque eu tenho muito orgulho e me honra muito ser atriz, é o que eu sempre falo: quero continuar. A gente vai trabalhando até onde dá. E para artista sempre dá”, diz, emocionada.

Em frente às câmeras desde os anos 70, Bete avalia o cinema nacional como extraordinário. Segundo a atriz, o Brasil sempre teve grandes cineastas e as produções sempre foram de qualidade, mas o respeito da sociedade pela sétima arte nacional é recente. Com animação, Bete conta explica que o povo agora se vê nos longas e curta-metragens feitos no país, e ainda felicita os festivais regionais por estimular esse relacionamento.

“Eu acho imprescindível e maravilhoso (haver o Festival de Vitória). Nós estamos com um governo que destruiu todos os instrumentos culturais, mas nós vamos reverter isso em 2 de outubro, se Deus quiser, elegendo Lula. Nós temos a resistência à luta e o resultado maravilhoso dos festivais como, por exemplo, o de Vitória com a nossa querida Lúcia Caus, valorizando a cultura capixaba e o cinema capixaba”, disse Bete, fazendo menção à criadora e realizadora do Festival de Cinema de Vitória.

Segundo a atriz, parte da mudança de visão do público sobre as produções nacionais vem de um processo longo de investimentos. Ela cita a Agência Nacional de Cinema (Ancine), os cineastas, a TV e a própria Globo Filmes fazendo produções. “Houve uma junção de inúmeros esforços para ir evoluindo, para as pessoas começarem a prestar atenção no nosso cinema e assistir nossos filmes. Não foi uma virada, é um processo longo. Porque as distribuidoras, principalmente as norte-americanas, sempre reservaram poucos dias pro nosso cinema.”, pontua.

Bete Mendes_Larissa Delbone Crédito: Thais Gobbo/ Galpão IBCA

Troféu Vitória, caderno biográfico e homenagem

Na noite desta quinta-feira (22), Bete Mendes vai receber, em uma cerimônia no Teatro Glória, no Centro da capital, o troféu Vitória e o caderno biográfico que cataloga os principais feitos de sua carreira. Bete demonstra admiração pela forma como o cinema é apresentado em diversas formas. “Para mim, é uma emoção imensa esta homenagem. Me honra muito ser atriz, e isso é um trabalho em conjunto”, diz.

Um dos temas atuais mais polêmicos no mundo da arte é a participação de celebridades digitais e influencers em filmes e novelas sem terem estudo e registro oficial da profissão, como é o caso recente da ex-BBB Jade Picon, prestes a estrear na próxima novela das 9 da Globo, Travessia.

Em relação a essa discussão, Bete entende ser um assunto delicado, e que deve ser discutido. Mas ela deixa claro que independente do segmento artístico desejado, a master (grande conhecimento) sobre o ramo só se realiza com o trabalho. “A master é um resultado disso”, finaliza.