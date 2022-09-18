Festival de Cinema de Vitória começa nesta segunda com entrada franca

Os números não deixam dúvidas. São 83 filmes selecionados, divididos em 11 mostras, com programação espalhada por vários pontos da Região Metropolitana, como o Centro Cultural Sesc Glória, Cine Metrópolis e hotel Golden Tulip Porto Vitória. Portanto, não é exagero dizer que o Festival de Cinema de Vitória chega a sua 29º edição cada vez mais consolidado como um dos maiores encontros audiovisuais do país.
De segunda (19) a sábado (24), o evento, com atividades totalmente gratuitas, promove mostras competitivas, debates com realizadores, homenagens e atividades de formação, transformando Vix na capital do cinema brasileiro, especialmente no que tange o caráter social de inclusão de acesso à cultura livre e democrática.
"É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer dar visibilidade para tantos filmes. É uma alegria poder testemunhar o potencial criativo dos realizadores brasileiros através da seleção do 29º Festival de Cinema de Vitória", afirma Lucia Caus, diretora do FCV.
"Também temos a honra de homenagear duas personalidades importantes para a nossa cultura, a atriz Bete Mendes e o cineclubista e produtor Tião Xará, além de realizar as tradicionais atividades de formação, que fortalecem o intercâmbio com a educação. Elas são um dos pilares da história do festival", aponta a produtora cultural, que, na mesma época do festival de cinema também promove o Tendablab, com vários shows gratuitos em Vila Velha.
"Carro-chefe" do Festival de Cinema de Vitória, se assim podemos dizer, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens traz em sua 12ª edição uma fatia da mais recente produção nacional. Ao todo, cinco títulos serão exibidos no Centro Cultural Sesc Glória. Entre os destaques, o engajado socialmente "A Mãe", de Cristiano Burlan, que ficou entre os finalistas para a indicação do Brasil ao Oscar 2023 de Melhor Filme Internacional, cujo escolhido foi "Marte Um".
Na trama, mais uma grande interpretação de Marcelia Cartaxo. A atriz vive uma mãe solo da periferia de São Paulo que se perde do filho adolescente. Depois de uma busca ininterrupta pela vizinhança, começa a ameaçar a tranquilidade dos traficantes locais, que decidem contar que o rapaz (vivido por Dustin Farias) foi assassinado pela polícia. Incrédula, ela começa uma busca vertiginosa pela verdade. Um filme impactante, de imagens fortes e direção firme de Burlan.
Outro longa que merece ser conferido é o criativo "Capitão Astúcia", de Filipe Gontijo, que, no projeto, faz uma espécie de "junção" entre Dom Quixote e Capitão América, criando um herói brasileiro, digamos, um pouco diferente dos demais vindo de Hollywood.
Na lúdica história, Santiago (Paulo Verlings) é um ex-astro mirim frustrado. Para escapar de um revival da carreira na TV, se refugia com o avô (Fernando Teixeira), mas encontra o "velho" decidido a se tornar super-herói. A parceria improvável vai se transformando em uma bela amizade conforme o neto é cativado pelo amor que o avô tem pela vida. À sua forma, Santiago se tornará um ajudante de super-herói para que o avô enfrente a velhice com a mesma valentia que encarna o herói Capitão Astúcia.
Também concorrem ao Troféu Vitória de Melhor Longa-Metragem, a ficção paranaense "Ursa" e os documentários "Germino Pétalas no Asfalto", de São Paulo, e "A Mãe de Todas as Lutas", uma coprodução entre Pará e Minas Gerais, dirigida pela premiada realizadora Susanna Lira ("A Torre das Donzelas").
MOSTRAS
Para Lucia Caus, os filmes escolhidos trazem um recorte apurado sobre a produção audiovisual brasileira produzida na atualidade. "A curadoria tem um olhar cuidadoso sobre os diversos gêneros da produção cinematográfica brasileira contemporânea, com filmes que apresentam o potencial criativo dos nossos realizadores", pontua ela, que complementa: "É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um imenso prazer, dar visibilidade para tantos curtas e longas-metragens".
Além da exibição de longas, o FCV exibirá, entre os destaques, a 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 12ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 11ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; a 11ª Mostra Corsária (uma das mais charmosas do evento), com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 9ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.
As produções concorrem ao Troféu Vitória em 34 categorias. A escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico, composto por especialistas e profissionais de cinema, além da votação do Júri Popular.
FESTIVALZINHO
E os pequenos têm vez, sim, no Festival de Cinema de Vitória. O público infantojuvenil também ganha uma programação especial, com a 22ª edição do Festivalzinho de Cinema de Vitória, que acontece entre terça (20) e sexta (23). Serão oito sessões gratuitas, divididas em duas exibições diárias, sempre às 9h e 14 horas, no Cine Metrópolis (Ufes). As projeções são voltadas para escolas do ensino público, o que possui um forte caráter de formação de plateia.
As instituições atendidas são as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Olivina Siqueira, Manoel Carlos de Miranda, Maria Penedo, e Dinorah Pereira Barcellos, do município de Serra. Também recebem as ações do projeto, duas instituições de Vitória: a EMEF Eliane Rodrigues dos Santos, e a EMEF Experimental de Vitória.
HOMENAGENS
Como tradição firmada do FCV, todos os anos o evento homenageia profissionais da área de audiovisual e cultura do Espírito Santo e de todo o país. As homenagens têm a proposta de reforçar o trabalho de documentação e da construção de memória em torno do cinema produzido no Brasil.
Este ano, os escolhidos foram a atriz Bete Mendes, Homenageada Nacional, e o cineclubista, realizador e produtor cultural Sebastião Ribeiro Filho, o Tião Xará, Homenageado Capixaba.
Os homenageados recebem o Troféu Vitória e um caderno biográfico e inédito, produzido pelos jornalistas Laís Rocio, Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos, que aborda a trajetória de cada um deles.
OFICINAS
Depois do Curso Básico de Roteiro, que aconteceu no mês de agosto, em formato on-line com o roteirista José Roberto Torero, o 29º FCV promove outras atividades de formação durante os dias do evento.
São elas: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC (Lei de Incentivo à Cultura), com Paulo Boccato, que acontece de terça (20) a sexta (23), das 14 às 17 horas, no Golden Tulip Porto Vitória; e Workshop Narrativas Audiovisuais, com Leandro Soares, na quarta (21), das 14 às 17 horas, no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha. Serão disponibilizadas 20 vagas para a oficina e 70 vagas para o workshop. As inscrições são gratuitas e estão abertas, em formato on-line, através de formulário Google, que estará disponível no site do festival e redes sociais do evento.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 29º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA
- SEGUNDA (19)
- 19h: Abertura do 29º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória)
- 11ª Mostra Foco Capixaba – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
- "Marés" (Thais Helena Leite, DOC, 14’, ES)
- "Kikazaru" (Matheus Cabral, EXP, 3’, ES)
- "Latasha" (Alex Buck, FIC, 23’, ES)
- "Noites em Pandemia" (Ricardo Sá, FIC, 8’, ES)
- "Makumba" (Emerson Evêncio, FIC, 24’, ES)
- 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
- "A Mãe" (Cristiano Burlan, FIC, 93’, SP)
- TERÇA (20)
- 9h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
- "Coisa de Menina" (Ester Macedo, FIC, 10’, DF)
- "Aurora - A Rua que Queria Ser um Rio" (Radhi Meron, ANI, 10’, SP)
- "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
- "Cadim" (Luiza Pugliesi Villaça, ANI, 6’, SP)
- "Como Levar Meu Avô pro Céu" (Thairo Meneghetti, FIC, 19’, MT)
- "Hornzz" (Lena Franzz, ANI, 5’, RJ)
- "A Aventura da Primeira Bicicleta" (Carlos Henrique da Costa, FIC, 15’, SP)
- 14h: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC, com Paulo Boccato Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória
- 14h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
- "Pluft, o Fantasminha" (Rosane Svartman, FIC, 87’, RJ)
- 15h: 9ª Mostra Outros Olhares - Programa 1 - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 12 anos
- "Angu Recheado de Senzala" (Stanley Albano, DOC, 19’, MG)
- "Elusão" (Taís Augusto, FIC, 22’, CE)
- "Casa Torácica" (Caio Curvello, DOC, 12’, ES)
- "Apocalíptico Futuro Poeticamente Primitivo" (Leandro Lopes, FIC, 22’, MG)
- 17h: 11ª Mostra Corsária – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa Livre
- "Sonhos de Pedra" (Thabata Ewara e Nay Mendl, EXP, 12’, SP)
- "Nunca Pare na Pista" (Thamires Vieira, FIC, 19’, BA)
- "Tekoha" (Carlos Adriano, EXP, 14’, SP)
- "Boa Sorte e Até Breve" (Bruna Schelb Corrêa, FIC, 9’, MG)
- "Fragmentos Pandêmicos" (Aline Dias, Marcus Neves e GEXS, EXP, 15’, ES)
- 19h: 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 1 - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
- "O Dendê do Mestre Didi" (Beth Formaggini, DOC, 5’, RJ)
- "Manhã de Domingo" (Bruno Ribeiro, FIC, 25’, RJ)
- "Sideral" (Carlos Segundo, FIC, 15’, RN)
- "Infantaria" (Laís Santos Araújo, FIC, 23’, AL)
- 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
- "A Mãe de Todas as Lutas" (Susanna Lira, DOC, 84’, RJ)
- QUARTA (21)
- 9h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis, Ufes
- "Coisa de Menina" (Ester Macedo, FIC, 10’, DF)
- "Aurora - A Rua que Queria Ser um Rio" (Radhi Meron, ANI, 10’, SP)
- "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
- "Cadim" (Luiza Pugliesi Villaça, ANI, 6’, SP)
- "Como Levar Meu Avô pro Céu" (Thairo Meneghetti, FIC, 19’, MT)
- "Hornzz" (Lena Franzz, ANI, 5’, RJ)
- "A Aventura da Primeira Bicicleta" (Carlos Henrique da Costa, FIC, 15’, SP)
- 10h: Debate da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória
- 14h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
- "Pluft, o Fantasminha" (Rosane Svartman, FIC, 87’, RJ)
- 14h: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC, com Paulo Boccato Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória
- 14h: Workshop Narrativas Audiovisuais, com Leandro Soares - CEET Vasco Coutinho, Vila Velha
- 14h: 7ª Mostra Cinema e Negritude – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 16 anos
- "Nunca Pensei que Seria Assim" (Meibe Rodrigues, FIC, 10’, MG)
- "O Ovo" (Rayane Teles, FIC, 23’, BA)
- "Serrão" (Marcelo Lin, FIC, 18’, MG)
- "Kung Fu Allef" (Gabriel Pinheiro, FIC, 8’, DF)
- "Sethico" (Wagner Montenegro, EXP, 14’, PE)
- 16h: 9ª Mostra Outros Olhares - Programa 2 - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa Livre
- "Quando as Paredes Falam" (Edson Ferreira, DOC, 10’, ES)
- "Possa Poder" (Victor Di Marco e Márcio Picoli, FIC, 19’, RS)
- "O Plantonista do Dia" (Allan Ribeiro, DOC, 17’, RJ)
- "Tudo que Eu Podia Fazer Era Chorar" (Dandara de Morais, EXP, 4’, PE)
- "Queda" (Lia Leticia, EXP, 5’, PE)
- "Ímã de Geladeira" (Carolen Menses e Sidjonathas Araújo, FIC, 19’, SE)
- 19h: 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 2 - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 10 anos
- "Andrômeda" (Lucas Gesser, FIC, 14’, DF)
- "Lua de Sangue" (Mirela Morgante e Gustavo Senna, FIC, 19’, ES)
- "Madrugada" (Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza, DOC, 19’, RS)
- "Solmatalua" (Rodrigo Ribeiro-Andrade, DOC, 15’, SP)
- 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
- "Ursa" (William de Oliveira, FIC, 70’, PR)
- QUINTA (22)
- 9h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
- "Coisa de Menina" (Ester Macedo, FIC, 10’, DF)
- "Aurora - A Rua que Queria Ser um Rio" (Radhi Meron, ANI, 10’, SP)
- "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
- "Cadim" (Luiza Pugliesi Villaça, ANI, 6’, SP)
- "Como Levar Meu Avô pro Céu" (Thairo Meneghetti, FIC, 19’, MT)
- "Hornzz" (Lena Franzz, ANI, 5’, RJ)
- "A Aventura da Primeira Bicicleta" (Carlos Henrique da Costa, FIC, 15’, SP)
- 10h: Debate da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Salão Trindade Golden Tulip Porto Vitória
- 14h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
- "Pluft, o Fantasminha" (Rosane Svartman, FIC, 87’, RJ)
- 14h: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC, com Paulo Boccato - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória
- 14h: 5ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 12 anos
- "Cavalo Marinho" (Gustavo Serrate Maia, DOC, 25', ES/DF)
- "Quanto Vale a Vida no Mangue?" (Lucas Oliveira, DOC, 23', SP)
- "Futuros Amantes" (Jessika Goulart, FIC, 15', RJ)
- 16h: 6ª Mostra Nacional de Videoclipes - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 12 anos
- "Kolapso" - Artista: Monkey Jhayam, Enme, Terra Treme - 4' - 2021 - SP/MA - Direção: Lazaro e Jessica Lauane
- "The End" - Artista: Electro Womangroove - 5’ - 2021 - PB - Direção: Helena Lima
- "Flecha" - Artista: Laialex - 5' - 2021 - SP - Direção: Marcelo Engster
- "Chorar" - Artista: Karola Nunes feat. Pacha Ana e Curumin - 5’ - 2021 - MT - Direção: Juliana Segóvia
- "Tudo Eu" - Artista: Amiri - 6’ - 2022 - SP - Direção: Elirone Rosa, Fernando Sá e Ione Maria
- "Maya" - Artista: Tagore - 4' - 2021 - RS - Direção: Fabrício Koltermann
- "A Dona do Fuxico" - Artista: Alexandra Nícolas - 5' - 2021 - MA - Direção: Thais Lima
- "Arritmia" - Artista: Capela - 3' - 2021 - SP - Direção: Aksa Lima
- "Sou Negro" - Artista: Monique Rocha - 5' - 2022 - ES - Direção: Cintia Braga
- "Vestida ou Nua" - Artista: Clara x Sofia - 7' - 2021 - SP - Direção: Gabriela Moura
- "Oyá Ê" - Artista: Naná Martins - 5' - 2021 - AL - Direção: Anderson Barbosa
- 19h: 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 3 - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
- "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
- "Como Respirar Fora D’água" (Júlia Fávero e Victoria Negreiros, FIC, 16’, SP)
- "Orixás Center" (Mayara Ferrão, EXP, 13’, BA)
- "Fantasma Neon" (Leonardo Martinelli, FIC, 20’, RJ)
- Homenagem a Bete Mendes – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)
- 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa Livre
- "Germino Pétalas no Asfalto" (Coraci Ruiz e Julio Matos, DOC, 79’, SP)
- SEXTA (23)
- 9h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
- "Coisa de Menina" (Ester Macedo, FIC, 10’, DF)
- "Aurora - A Rua que Queria Ser um Rio" (Radhi Meron, ANI, 10’, SP)
- "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
- "Cadim" (Luiza Pugliesi Villaça, ANI, 6’, SP)
- "Como Levar Meu Avô pro Céu" (Thairo Meneghetti, FIC, 19’, MT)
- "Hornzz" (Lena Franzz, ANI, 5’, RJ)
- "A Aventura da Primeira Bicicleta" (Carlos Henrique da Costa, FIC, 15’, SP)
- 10h: Debate da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória
- 14h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
- "Pluft, o Fantasminha" (Rosane Svartman, FIC, 87’, RJ)
- 14h: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC, com Paulo Boccato - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória
- 14h: 7ª Mostra Mulheres no Cinema – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
- "Mórula" (Cristal Obelar e Gabriela Cunha, DOC, 9’, RS)
- "Chão de Fábrica" (Nina Kopko, FIC, 24’, SP)
- "Medusa in.ConSerto" (Bruna Lessa, FIC, 20’, SP)
- "Namidá" (Renata Jesion, FIC, 9’, SP)
- "Two Girls With a Movie Camera (Slumber Party)" (Victoria Brasil e Thamyris Escardoa, DOC, 7’, ES)
- 15h30: 4ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
- "Cósmico" (Kapel Furman, FIC, 15’, SP)
- "Yubitsume" (Raphael Araújo, FIC, 5’, ES)
- "O Que os Machos Querem" (Ana Dinniz, FIC, 9’, PB)
- "AzulScuro" (Evandro Caixeta e João Gilberto Lara, FIC, 15’, MG)
- "Colares", Talvez (Sandro Vilanova, FIC, 25’, DF)
- 17h: 12ª Mostra Quatro Estações - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
- "Tenho Receio de Teorias que Não Dançam" (Gau Saraiva, EXP, 4’, BA)
- "Na Estrada sem Fim Há Lampejos de Esplendor" (Liv Costa e Sunny Maia, FIC, 11’, CE)
- "Filhos da Noite" (Henrique Arruda, DOC, 16’, PE)
- "Hortelã" (Thiago Furtado, FIC, 14’, PI)
- "Não Somos Mais o que Éramos" (Patrícia Sá, FIC, 20’, SP)
- 19h: 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 4 – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 16 anos
- "Transviar" (Maíra Tristão, DOC, 13’, ES)
- "Sem Título #8: Vai Sobreviver" (Carlos Adriano, EXP, 12’, SP)
- "Calunga Maior" (Thiago Costa, FIC, 19’, PB)
- "Uma Paciência Selvagem Me Trouxe até Aqui" (Érica Sarmet, FIC, 26’, RJ)
- 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 10 anos
- "Capitão Astúcia" (Filipe Gontijo, FIC, 90’, DF)
- SÁBADO (24)
- 10h: Debate da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória
- 18h: Exibição do Filme Resultado do Laboratório de Formação em Cinema - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)
- Homenagem a Sebastião Ribeiro Filho - Tião Xará - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)
- Cerimônia de Premiação - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)