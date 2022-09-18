Festival de Cinema de Vitória começa nesta segunda com entrada franca

Cena do filme "A Mãe", um dos longas em exibição no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/FCV

Os números não deixam dúvidas. São 83 filmes selecionados, divididos em 11 mostras, com programação espalhada por vários pontos da Região Metropolitana, como o Centro Cultural Sesc Glória, Cine Metrópolis e hotel Golden Tulip Porto Vitória. Portanto, não é exagero dizer que o Festival de Cinema de Vitória chega a sua 29º edição cada vez mais consolidado como um dos maiores encontros audiovisuais do país.

De segunda (19) a sábado (24), o evento, com atividades totalmente gratuitas, promove mostras competitivas, debates com realizadores, homenagens e atividades de formação, transformando Vix na capital do cinema brasileiro, especialmente no que tange o caráter social de inclusão de acesso à cultura livre e democrática.

"É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer dar visibilidade para tantos filmes. É uma alegria poder testemunhar o potencial criativo dos realizadores brasileiros através da seleção do 29º Festival de Cinema de Vitória", afirma Lucia Caus, diretora do FCV.

"Também temos a honra de homenagear duas personalidades importantes para a nossa cultura, a atriz Bete Mendes e o cineclubista e produtor Tião Xará, além de realizar as tradicionais atividades de formação, que fortalecem o intercâmbio com a educação. Elas são um dos pilares da história do festival", aponta a produtora cultural, que, na mesma época do festival de cinema também promove o Tendablab, com vários shows gratuitos em Vila Velha

"A Mãe", de Cristiano Burlan, que ficou entre os finalistas para a indicação do Brasil ao Oscar 2023 de Melhor Filme Internacional, cujo escolhido foi "Marte Um". "Carro-chefe" do Festival de Cinema de Vitória, se assim podemos dizer, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens traz em sua 12ª edição uma fatia da mais recente produção nacional. Ao todo, cinco títulos serão exibidos no Centro Cultural Sesc Glória. Entre os destaques, o engajado socialmente, de, que ficou, cujo escolhido foi "Marte Um".

Na trama, mais uma grande interpretação de Marcelia Cartaxo. A atriz vive uma mãe solo da periferia de São Paulo que se perde do filho adolescente. Depois de uma busca ininterrupta pela vizinhança, começa a ameaçar a tranquilidade dos traficantes locais, que decidem contar que o rapaz (vivido por Dustin Farias) foi assassinado pela polícia. Incrédula, ela começa uma busca vertiginosa pela verdade. Um filme impactante, de imagens fortes e direção firme de Burlan.

Outro longa que merece ser conferido é o criativo "Capitão Astúcia", de Filipe Gontijo, que, no projeto, faz uma espécie de "junção" entre Dom Quixote e Capitão América, criando um herói brasileiro, digamos, um pouco diferente dos demais vindo de Hollywood.

Na lúdica história, Santiago (Paulo Verlings) é um ex-astro mirim frustrado. Para escapar de um revival da carreira na TV, se refugia com o avô (Fernando Teixeira), mas encontra o "velho" decidido a se tornar super-herói. A parceria improvável vai se transformando em uma bela amizade conforme o neto é cativado pelo amor que o avô tem pela vida. À sua forma, Santiago se tornará um ajudante de super-herói para que o avô enfrente a velhice com a mesma valentia que encarna o herói Capitão Astúcia.

Também concorrem ao Troféu Vitória de Melhor Longa-Metragem, a ficção paranaense "Ursa" e os documentários "Germino Pétalas no Asfalto", de São Paulo, e "A Mãe de Todas as Lutas", uma coprodução entre Pará e Minas Gerais, dirigida pela premiada realizadora Susanna Lira ("A Torre das Donzelas").

MOSTRAS

Para Lucia Caus, os filmes escolhidos trazem um recorte apurado sobre a produção audiovisual brasileira produzida na atualidade. "A curadoria tem um olhar cuidadoso sobre os diversos gêneros da produção cinematográfica brasileira contemporânea, com filmes que apresentam o potencial criativo dos nossos realizadores", pontua ela, que complementa: "É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um imenso prazer, dar visibilidade para tantos curtas e longas-metragens".

O curta-metragem "Manhã de Domingo" foi um dos selecionados para o Festival de Cinema de Vitória 2022 Crédito: Divulgação

Além da exibição de longas, o FCV exibirá, entre os destaques, a 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 12ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 11ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; a 11ª Mostra Corsária (uma das mais charmosas do evento), com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 9ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

As produções concorrem ao Troféu Vitória em 34 categorias. A escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico, composto por especialistas e profissionais de cinema, além da votação do Júri Popular.

FESTIVALZINHO

E os pequenos têm vez, sim, no Festival de Cinema de Vitória. O público infantojuvenil também ganha uma programação especial, com a 22ª edição do Festivalzinho de Cinema de Vitória, que acontece entre terça (20) e sexta (23). Serão oito sessões gratuitas, divididas em duas exibições diárias, sempre às 9h e 14 horas, no Cine Metrópolis (Ufes). As projeções são voltadas para escolas do ensino público, o que possui um forte caráter de formação de plateia.

As instituições atendidas são as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Olivina Siqueira, Manoel Carlos de Miranda, Maria Penedo, e Dinorah Pereira Barcellos, do município de Serra. Também recebem as ações do projeto, duas instituições de Vitória: a EMEF Eliane Rodrigues dos Santos, e a EMEF Experimental de Vitória.

HOMENAGENS

Como tradição firmada do FCV, todos os anos o evento homenageia profissionais da área de audiovisual e cultura do Espírito Santo e de todo o país. As homenagens têm a proposta de reforçar o trabalho de documentação e da construção de memória em torno do cinema produzido no Brasil.

Este ano, os escolhidos foram a atriz Bete Mendes, Homenageada Nacional, e o cineclubista, realizador e produtor cultural Sebastião Ribeiro Filho, o Tião Xará, Homenageado Capixaba.

A atriz Bete Mendes será homenageada no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Selmy Yassuda

Os homenageados recebem o Troféu Vitória e um caderno biográfico e inédito, produzido pelos jornalistas Laís Rocio, Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos, que aborda a trajetória de cada um deles.

OFICINAS

Depois do Curso Básico de Roteiro, que aconteceu no mês de agosto, em formato on-line com o roteirista José Roberto Torero, o 29º FCV promove outras atividades de formação durante os dias do evento.

Oficina de Preparação de Projeto para a LICC (Lei de Incentivo à Cultura), com Paulo Boccato, que acontece de terça (20) a sexta (23), das 14 às 17 horas, no Golden Tulip Porto Vitória; e Workshop Narrativas Audiovisuais, com Leandro Soares, na quarta (21), das 14 às 17 horas, no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha. Serão disponibilizadas 20 vagas para a oficina e 70 vagas para o workshop. As inscrições são gratuitas e estão abertas, em formato on-line, através de formulário Google, que estará disponível no São elas:, com, que acontece de terça (20) a sexta (23), das 14 às 17 horas, no Golden Tulip Porto Vitória; e, com, na quarta (21), das 14 às 17 horas, no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha. Serão disponibilizadas 20 vagas para a oficina e 70 vagas para o workshop. As inscrições são gratuitas e estão abertas, em formato on-line, através de formulário Google, que estará disponível no site do festival e redes sociais do evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 29º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA