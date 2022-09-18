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Festival de Cinema de Vitória começa nesta segunda com entrada franca

Evento acontece até sábado (24) promovendo mostras competitivas de filmes, debates com realizadores, homenagens e atividades de formação, transformando Vitória na capital do cinema brasileiro
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 09:00

Cena do filme
Cena do filme "A Mãe", um dos longas em exibição no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação/FCV
Os números não deixam dúvidas. São 83 filmes selecionados, divididos em 11 mostras, com programação espalhada por vários pontos da Região Metropolitana, como o Centro Cultural Sesc Glória, Cine Metrópolis e hotel Golden Tulip Porto Vitória. Portanto, não é exagero dizer que o Festival de Cinema de Vitória chega a sua 29º edição cada vez mais consolidado como um dos maiores encontros audiovisuais do país.
De segunda (19) a sábado (24), o evento, com atividades totalmente gratuitas, promove mostras competitivas, debates com realizadores, homenagens e atividades de formação, transformando Vix na capital do cinema brasileiro, especialmente no que tange o caráter social de inclusão de acesso à cultura livre e democrática.
"É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um prazer dar visibilidade para tantos filmes. É uma alegria poder testemunhar o potencial criativo dos realizadores brasileiros através da seleção do 29º Festival de Cinema de Vitória", afirma Lucia Caus, diretora do FCV.
"Também temos a honra de homenagear duas personalidades importantes para a nossa cultura, a atriz Bete Mendes e o cineclubista e produtor Tião Xará, além de realizar as tradicionais atividades de formação, que fortalecem o intercâmbio com a educação. Elas são um dos pilares da história do festival", aponta a produtora cultural, que, na mesma época do festival de cinema também promove o Tendablab, com vários shows gratuitos em Vila Velha.
"Carro-chefe" do Festival de Cinema de Vitória, se assim podemos dizer, a Mostra Competitiva de Longas-Metragens traz em sua 12ª edição uma fatia da mais recente produção nacional. Ao todo, cinco títulos serão exibidos no Centro Cultural Sesc Glória. Entre os destaques, o engajado socialmente "A Mãe", de Cristiano Burlan, que ficou entre os finalistas para a indicação do Brasil ao Oscar 2023 de Melhor Filme Internacional, cujo escolhido foi "Marte Um".
Na trama, mais uma grande interpretação de Marcelia Cartaxo. A atriz vive uma mãe solo da periferia de São Paulo que se perde do filho adolescente. Depois de uma busca ininterrupta pela vizinhança, começa a ameaçar a tranquilidade dos traficantes locais, que decidem contar que o rapaz (vivido por Dustin Farias) foi assassinado pela polícia. Incrédula, ela começa uma busca vertiginosa pela verdade. Um filme impactante, de imagens fortes e direção firme de Burlan.
Outro longa que merece ser conferido é o criativo "Capitão Astúcia", de Filipe Gontijo, que, no projeto, faz uma espécie de "junção" entre Dom Quixote e Capitão América, criando um herói brasileiro, digamos, um pouco diferente dos demais vindo de Hollywood.
Na lúdica história, Santiago (Paulo Verlings) é um ex-astro mirim frustrado. Para escapar de um revival da carreira na TV, se refugia com o avô (Fernando Teixeira), mas encontra o "velho" decidido a se tornar super-herói. A parceria improvável vai se transformando em uma bela amizade conforme o neto é cativado pelo amor que o avô tem pela vida. À sua forma, Santiago se tornará um ajudante de super-herói para que o avô enfrente a velhice com a mesma valentia que encarna o herói Capitão Astúcia.
Também concorrem ao Troféu Vitória de Melhor Longa-Metragem, a ficção paranaense "Ursa" e os documentários "Germino Pétalas no Asfalto", de São Paulo, e "A Mãe de Todas as Lutas", uma coprodução entre Pará e Minas Gerais, dirigida pela premiada realizadora Susanna Lira ("A Torre das Donzelas").

MOSTRAS

Para Lucia Caus, os filmes escolhidos trazem um recorte apurado sobre a produção audiovisual brasileira produzida na atualidade. "A curadoria tem um olhar cuidadoso sobre os diversos gêneros da produção cinematográfica brasileira contemporânea, com filmes que apresentam o potencial criativo dos nossos realizadores", pontua ela, que complementa: "É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um imenso prazer, dar visibilidade para tantos curtas e longas-metragens".
O curta-metragem
O curta-metragem "Manhã de Domingo" foi um dos selecionados para o Festival de Cinema de Vitória 2022 Crédito: Divulgação
Além da exibição de longas, o FCV exibirá, entre os destaques, a 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 12ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 11ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; a 11ª Mostra Corsária (uma das mais charmosas do evento), com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 9ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares. 
As produções concorrem ao Troféu Vitória em 34 categorias. A escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico, composto por especialistas e profissionais de cinema, além da votação do Júri Popular.

FESTIVALZINHO

E os pequenos têm vez, sim, no Festival de Cinema de Vitória. O público infantojuvenil também ganha uma programação especial, com a 22ª edição do Festivalzinho de Cinema de Vitória, que acontece entre terça (20) e sexta (23). Serão oito sessões gratuitas, divididas em duas exibições diárias, sempre às 9h e 14 horas, no Cine Metrópolis (Ufes). As projeções são voltadas para escolas do ensino público, o que possui um forte caráter de formação de plateia. 
As instituições atendidas são as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Olivina Siqueira, Manoel Carlos de Miranda, Maria Penedo, e Dinorah Pereira Barcellos, do município de Serra. Também recebem as ações do projeto, duas instituições de Vitória: a EMEF Eliane Rodrigues dos Santos, e a EMEF Experimental de Vitória.

HOMENAGENS

Como tradição firmada do FCV, todos os anos o evento homenageia profissionais da área de audiovisual e cultura do Espírito Santo e de todo o país. As homenagens têm a proposta de reforçar o trabalho de documentação e da construção de memória em torno do cinema produzido no Brasil.
Este ano, os escolhidos foram a atriz Bete Mendes, Homenageada Nacional, e o cineclubista, realizador e produtor cultural Sebastião Ribeiro Filho, o Tião Xará, Homenageado Capixaba. 
A atriz Bete Mendes
A atriz Bete Mendes será homenageada no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Selmy Yassuda
Os homenageados recebem o Troféu Vitória e um caderno biográfico e inédito, produzido pelos jornalistas Laís Rocio, Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos, que aborda a trajetória de cada um deles.

OFICINAS

Depois do Curso Básico de Roteiro, que aconteceu no mês de agosto, em formato on-line com o roteirista José Roberto Torero, o 29º FCV promove outras atividades de formação durante os dias do evento.
São elas: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC (Lei de Incentivo à Cultura), com Paulo Boccato, que acontece de terça (20) a sexta (23), das 14 às 17 horas, no Golden Tulip Porto Vitória; e Workshop Narrativas Audiovisuais, com Leandro Soares, na quarta (21), das 14 às 17 horas, no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha. Serão disponibilizadas 20 vagas para a oficina e 70 vagas para o workshop. As inscrições são gratuitas e estão abertas, em formato on-line, através de formulário Google, que estará disponível no site do festival e redes sociais do evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 29º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

  • SEGUNDA (19)
  • 19h: Abertura do 29º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória)

  • 11ª Mostra Foco Capixaba – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
  • "Marés" (Thais Helena Leite, DOC, 14’, ES)  
  • "Kikazaru" (Matheus Cabral, EXP, 3’, ES)
  • "Latasha" (Alex Buck, FIC, 23’, ES)
  • "Noites em Pandemia" (Ricardo Sá, FIC, 8’, ES)
  • "Makumba" (Emerson Evêncio, FIC, 24’, ES)

  •  12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
  • "A Mãe" (Cristiano Burlan, FIC, 93’, SP)

  • TERÇA (20)
  • 9h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
  • "Coisa de Menina" (Ester Macedo, FIC, 10’, DF)
  • "Aurora - A Rua que Queria Ser um Rio" (Radhi Meron, ANI, 10’, SP)
  • "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
  • "Cadim" (Luiza Pugliesi Villaça, ANI, 6’, SP)
  • "Como Levar Meu Avô pro Céu" (Thairo Meneghetti, FIC, 19’, MT)
  • "Hornzz" (Lena Franzz, ANI, 5’, RJ)
  • "A Aventura da Primeira Bicicleta" (Carlos Henrique da Costa, FIC, 15’, SP)

  • 14h: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC, com Paulo Boccato Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória

  • 14h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
  • "Pluft, o Fantasminha" (Rosane Svartman, FIC, 87’, RJ)

  • 15h: 9ª Mostra Outros Olhares - Programa 1 - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 12 anos
  • "Angu Recheado de Senzala" (Stanley Albano, DOC, 19’, MG)
  • "Elusão" (Taís Augusto, FIC, 22’, CE)
  • "Casa Torácica" (Caio Curvello, DOC, 12’, ES)
  • "Apocalíptico Futuro Poeticamente Primitivo" (Leandro Lopes, FIC, 22’, MG)

  • 17h: 11ª Mostra Corsária – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa Livre
  • "Sonhos de Pedra" (Thabata Ewara e Nay Mendl, EXP, 12’, SP)
  • "Nunca Pare na Pista" (Thamires Vieira, FIC, 19’, BA)
  • "Tekoha" (Carlos Adriano, EXP, 14’, SP)
  • "Boa Sorte e Até Breve" (Bruna Schelb Corrêa, FIC, 9’, MG)
  • "Fragmentos Pandêmicos" (Aline Dias, Marcus Neves e GEXS, EXP, 15’, ES)

  • 19h: 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 1 - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
  • "O Dendê do Mestre Didi" (Beth Formaggini, DOC, 5’, RJ)
  • "Manhã de Domingo" (Bruno Ribeiro, FIC, 25’, RJ)
  • "Sideral" (Carlos Segundo, FIC, 15’, RN)
  • "Infantaria" (Laís Santos Araújo, FIC, 23’, AL)

  • 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
  • "A Mãe de Todas as Lutas" (Susanna Lira, DOC, 84’, RJ)

  • QUARTA (21)
  • 9h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis, Ufes
  • "Coisa de Menina" (Ester Macedo, FIC, 10’, DF)
  • "Aurora - A Rua que Queria Ser um Rio" (Radhi Meron, ANI, 10’, SP)
  • "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
  • "Cadim" (Luiza Pugliesi Villaça, ANI, 6’, SP)
  • "Como Levar Meu Avô pro Céu" (Thairo Meneghetti, FIC, 19’, MT)
  • "Hornzz" (Lena Franzz, ANI, 5’, RJ)
  • "A Aventura da Primeira Bicicleta" (Carlos Henrique da Costa, FIC, 15’, SP)

  • 10h: Debate da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória

  • 14h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
  • "Pluft, o Fantasminha" (Rosane Svartman, FIC, 87’, RJ)

  • 14h: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC, com Paulo Boccato Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória

  • 14h: Workshop Narrativas Audiovisuais, com Leandro Soares - CEET Vasco Coutinho, Vila Velha

  • 14h: 7ª Mostra Cinema e Negritude – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 16 anos
  • "Nunca Pensei que Seria Assim" (Meibe Rodrigues, FIC, 10’, MG)
  • "O Ovo" (Rayane Teles, FIC, 23’, BA)
  • "Serrão" (Marcelo Lin, FIC, 18’, MG)
  • "Kung Fu Allef" (Gabriel Pinheiro, FIC, 8’, DF)
  • "Sethico" (Wagner Montenegro, EXP, 14’, PE)

  • 16h: 9ª Mostra Outros Olhares - Programa 2 - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa Livre
  • "Quando as Paredes Falam" (Edson Ferreira, DOC, 10’, ES)
  • "Possa Poder" (Victor Di Marco e Márcio Picoli, FIC, 19’, RS)
  • "O Plantonista do Dia" (Allan Ribeiro, DOC, 17’, RJ)
  • "Tudo que Eu Podia Fazer Era Chorar" (Dandara de Morais, EXP, 4’, PE)
  • "Queda" (Lia Leticia, EXP, 5’, PE)
  • "Ímã de Geladeira" (Carolen Menses e Sidjonathas Araújo, FIC, 19’, SE)

  • 19h: 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 2 - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 10 anos
  • "Andrômeda" (Lucas Gesser, FIC, 14’, DF)
  • "Lua de Sangue" (Mirela Morgante e Gustavo Senna, FIC, 19’, ES)
  • "Madrugada" (Leonardo da Rosa e Gianluca Cozza, DOC, 19’, RS)
  • "Solmatalua" (Rodrigo Ribeiro-Andrade, DOC, 15’, SP)

  • 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
  • "Ursa" (William de Oliveira, FIC, 70’, PR)

  • QUINTA (22)
  • 9h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
  • "Coisa de Menina" (Ester Macedo, FIC, 10’, DF)
  • "Aurora - A Rua que Queria Ser um Rio" (Radhi Meron, ANI, 10’, SP)
  • "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
  • "Cadim" (Luiza Pugliesi Villaça, ANI, 6’, SP)
  • "Como Levar Meu Avô pro Céu" (Thairo Meneghetti, FIC, 19’, MT)
  • "Hornzz" (Lena Franzz, ANI, 5’, RJ)
  • "A Aventura da Primeira Bicicleta" (Carlos Henrique da Costa, FIC, 15’, SP)

  • 10h: Debate da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Salão Trindade Golden Tulip Porto Vitória

  • 14h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
  • "Pluft, o Fantasminha" (Rosane Svartman, FIC, 87’, RJ)

  • 14h: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC, com Paulo Boccato - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória

  • 14h: 5ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 12 anos
  • "Cavalo Marinho" (Gustavo Serrate Maia, DOC, 25', ES/DF)
  • "Quanto Vale a Vida no Mangue?" (Lucas Oliveira, DOC, 23', SP)
  • "Futuros Amantes" (Jessika Goulart, FIC, 15', RJ)

  • 16h: 6ª Mostra Nacional de Videoclipes - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 12 anos
  • "Kolapso" - Artista: Monkey Jhayam, Enme, Terra Treme - 4' - 2021 - SP/MA - Direção: Lazaro e Jessica Lauane
  • "The End" - Artista: Electro Womangroove - 5’ - 2021 - PB - Direção: Helena Lima
  • "Flecha" - Artista: Laialex - 5' - 2021 - SP - Direção: Marcelo Engster
  • "Chorar" - Artista: Karola Nunes feat. Pacha Ana e Curumin - 5’ - 2021 - MT - Direção: Juliana Segóvia
  • "Tudo Eu" - Artista: Amiri - 6’ - 2022 - SP - Direção: Elirone Rosa, Fernando Sá e Ione Maria
  • "Maya" - Artista: Tagore - 4' - 2021 - RS - Direção: Fabrício Koltermann
  • "A Dona do Fuxico" - Artista: Alexandra Nícolas - 5' - 2021 - MA - Direção: Thais Lima
  • "Arritmia" - Artista: Capela - 3' - 2021 - SP - Direção: Aksa Lima 
  • "Sou Negro" - Artista: Monique Rocha - 5' - 2022 - ES - Direção: Cintia Braga
  • "Vestida ou Nua" - Artista: Clara x Sofia - 7' - 2021 - SP - Direção: Gabriela Moura
  • "Oyá Ê" - Artista: Naná Martins - 5' - 2021 - AL - Direção: Anderson Barbosa

  • 19h: 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 3 - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
  • "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
  • "Como Respirar Fora D’água" (Júlia Fávero e Victoria Negreiros, FIC, 16’, SP)
  • "Orixás Center" (Mayara Ferrão, EXP, 13’, BA)
  • "Fantasma Neon" (Leonardo Martinelli, FIC, 20’, RJ)

  • Homenagem a Bete Mendes – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

  • 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa Livre
  • "Germino Pétalas no Asfalto" (Coraci Ruiz e Julio Matos, DOC, 79’, SP)

  • SEXTA (23) 
  • 9h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
  • "Coisa de Menina" (Ester Macedo, FIC, 10’, DF)
  • "Aurora - A Rua que Queria Ser um Rio" (Radhi Meron, ANI, 10’, SP)
  • "Hospital de Brinquedos" (Georgina Castro, FIC, 13’, CE)
  • "Cadim" (Luiza Pugliesi Villaça, ANI, 6’, SP)
  • "Como Levar Meu Avô pro Céu" (Thairo Meneghetti, FIC, 19’, MT)
  • "Hornzz" (Lena Franzz, ANI, 5’, RJ)
  • "A Aventura da Primeira Bicicleta" (Carlos Henrique da Costa, FIC, 15’, SP)

  • 10h: Debate da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória

  • 14h: 22º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis, Ufes
  • "Pluft, o Fantasminha" (Rosane Svartman, FIC, 87’, RJ)

  • 14h: Oficina de Preparação de Projeto para a LICC, com Paulo Boccato - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória

  • 14h: 7ª Mostra Mulheres no Cinema – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
  • "Mórula" (Cristal Obelar e Gabriela Cunha, DOC, 9’, RS)
  • "Chão de Fábrica" (Nina Kopko, FIC, 24’, SP)
  • "Medusa in.ConSerto" (Bruna Lessa, FIC, 20’, SP) 
  • "Namidá" (Renata Jesion, FIC, 9’, SP) 
  • "Two Girls With a Movie Camera (Slumber Party)" (Victoria Brasil e Thamyris Escardoa, DOC, 7’, ES)
      
  • 15h30: 4ª Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
  • "Cósmico" (Kapel Furman, FIC, 15’, SP)
  • "Yubitsume" (Raphael Araújo, FIC, 5’, ES)
  • "O Que os Machos Querem" (Ana Dinniz, FIC, 9’, PB)
  • "AzulScuro" (Evandro Caixeta e João Gilberto Lara, FIC, 15’, MG)
  • "Colares", Talvez (Sandro Vilanova, FIC, 25’, DF)

  • 17h: 12ª Mostra Quatro Estações - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 14 anos
  • "Tenho Receio de Teorias que Não Dançam" (Gau Saraiva, EXP, 4’, BA)
  • "Na Estrada sem Fim Há Lampejos de Esplendor" (Liv Costa e Sunny Maia, FIC, 11’, CE)
  • "Filhos da Noite" (Henrique Arruda, DOC, 16’, PE)
  • "Hortelã" (Thiago Furtado, FIC, 14’, PI)
  • "Não Somos Mais o que Éramos" (Patrícia Sá, FIC, 20’, SP)

  • 19h: 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 4 – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 16 anos
  • "Transviar" (Maíra Tristão, DOC, 13’, ES)
  • "Sem Título #8: Vai Sobreviver" (Carlos Adriano, EXP, 12’, SP)
  • "Calunga Maior" (Thiago Costa, FIC, 19’, PB)
  • "Uma Paciência Selvagem Me Trouxe até Aqui" (Érica Sarmet, FIC, 26’, RJ)

  • 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas  – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória) - Classificação Indicativa 10 anos
  • "Capitão Astúcia" (Filipe Gontijo, FIC, 90’, DF) 

  • SÁBADO (24) 
  • 10h: Debate da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Salão Trindade - Golden Tulip Porto Vitória

  • 18h: Exibição do Filme Resultado do Laboratório de Formação em Cinema - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

  • Homenagem a Sebastião Ribeiro Filho - Tião Xará - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

  • Cerimônia de Premiação - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

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