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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Conheça os apresentadores famosos do 29° Festival de Cinema de Vitória

Publicado em
15 set 2022 às 02:30
Apresentadores do 29º Festival de Cinema de Vitória
Os atores Kelner Macêdo, Letícia Persiles e Johnny Massaro vão apresentar sessões do  29º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação
Um dos charmes do Festival de Cinema de Vitória são seus apresentadores. A cada ano um grupo de profissionais abrilhantam as tardes e noites do evento, trazendo para a plateia todas as informações sobre tudo que acontece nos dias de programação. Para o 29º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 19 a 24 de setembro, a seleção reúne atores, diretores, influenciadores e jornalistas para conduzir as inúmeras sessões.
As sessões noturnas, que acontecem a partir das 19 horas, no Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória, terão a apresentação da influenciadora Bryce Caniçali, da atriz e cantora Letícia Persiles, da jornalista Renata Rasseli, do ator e diretor Johnny Massaro, e dos atores Higor Campagnaro e Kelner Macêdo. As sessões da tarde contam com a apresentação da gestora cultural Thaís Souto Amorim e acontecem na Sala Marien Calixte, também no Centro Cultural Sesc Glória.

PALESTRA

Lelio Monteiro, Victor Salgado, Marcela Marques, Caio Megale, Arthur Riedel, Alex Brioschi
Lelio Monteiro, Victor Salgado, Marcela Marques, Caio Megale, Arthur Riedel e Alex Brioschi: em bate-papo sobre investimentos, na Enseada do Suá Crédito: Mônica Zorzanelli

APOIO A NOVOS NEGÓCIOS

Para estimular as várias vocações da gigantesca área do aeroporto Eurico de Aguiar Salles, incentivando a economia e o empreendedorismo no Estado, com a instalação de novos negócios, a CDL Vitória tem participado ativamente das conversas sobre a comercialização de cinco espaços do sítio aeroportuário. Sendo eles: áreas do varejo, da logística, de serviços, de desenvolvimento imobiliário e central. “O objetivo é fazer do aeroporto uma região que possa gerar fluxo constante de pessoas em todos os dias e horários. Estamos ativos nas discussões e atuando lado a lado para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo”, comentou o superintendente da CDL Vitória, Wagner Júnior Corrêa.

PRÊMIO

Juliana Lorenção, Daniela Rodrigues Barbosa e Roberto Espírito Santo
Juliana Lorenção, Daniela Rodrigues Barbosa e Roberto Espírito Santo: em noite de premiação de arquitetos e designers capixabas Crédito: Cacá Lima

CONFIRMADOS NO RESTAURANT WEEK

A edição 2022 da Espírito Santo Restaurant Week já tem seus primeiros confirmados: na lista dos tradicionais participantes, Daju Bistrô, Argento Parrilla, Hotel Senac Ilha do Boi e Katakas, de Guarapari. Como estreantes, Ilios Beach House, Tanti Affetti e Casa Panapana - a primeira churrascaria vegana do Brasil. A Espírito Santo Restaurant Week acontecerá entre os dias 20 de outubro e 13 de novembro. Durante as três semanas, restaurantes vão preparar menus especiais e completos (com entrada, prato principal e sobremesa) a um valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas. Nesta edição, os estabelecimentos participantes poderão operar com três tipos de valores para os menus completos: tradicional (almoço R$ 54,90 e jantar R$ 69,90), plus (almoço R$ 68,90 e jantar R$ 78,90) e premium (almoço R$ 89,90 e jantar R$ 109,90).

ANIVERSÁRIO

O casal Moriane Lorenzoni e Henrique Zago comemora 1 ano do filho Matheus com o tema Piquenique na Pedra da Cebola.
O casal Moriane Lorenzoni e Henrique Zago comemora 1 ano do filho Matheus com o tema Piquenique na Pedra da Cebola. Crédito: Lorena Alves

VITAL 2022

Com atrações nacionais como o DJ Tom (SP)), Milk (SP) e Pirate Snake (DF), a Sacada da Pink será um club em pleno Sambão do Povo durante o Vital, nesta sexta (16) e sábado (17). E, com previsão de chuva para o fim de semana, a infraestrutura de alvenaria, com área coberta e banheiros vai garantir o conforto dos foliões, contando com uma cenografia impecável.

COQUETEL

Mirian Hubner, Stefânia Lopes Zavarize e Gabriela Iamonde
Mirian Hubner, Stefânia Lopes Zavarize e Gabriela Iamonde: em noite de festa da decoração do ES Crédito: Cacá Lima

Partiu, Bahia!

A empresária e arquiteta Roberta Drummond representará a Innovare no Top Club Decor 2022, premiação organizada pela revista Kaza e que será realizada nesta quinta-feira (15), no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia. Representantes de empresas do ramo da decoração como Artmento, Casa Arrumada, Destak Stone, Homelux, Kouzina, Portobelloshop, Romanzza, Sempre Verde Garden e Stampa também estarão presentes.

Manguinhos Gourmet

Os chefs  Ricardo Pinheiro e Daniel Rocha comandam uma noite de comida árabe regada a chorinho e samba com Elias Borges e César Távora, na sexta-feira (23), no Manguinhos Gourmet. 

Novo livro

Nosso advogado Rodrigo Mazzei acaba de lançar o livro "Ensaios sobre Inventário Sucessório".  "A obra traz a minha visão sobre o inventário sucessório, firmada na atual dimensão do Direito das Sucessões e do Direito Pocessual, impactado fortemente pelo CPC 15", diz o autor. Tem o prefácio dos professores Giselda Hironaka e Heitor Sica. 

Noite de joias

Etania Lira convida para coquetel de lançamento de sua nova coleção de joias, inspirada nos 28 anos de sua marca. O petit comitê toma lugar logo mais na Jaklayne do Shopping Praia da Costa, nesta quinta-feira (15). Na ocasião, a consultora de imagem Janiele Valença irá bater um papo sobre as tendências de joias e acessórios para a temporada.

Em Brasília

Em busca de uma maior aproximação com o Legislativo para fomentar o empreendedorismo, Márcio Merçoni, coordenador estadual da CDL Jovem Nacional, embarca para Brasília onde, na próxima sexta-feira, junto com representantes da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e outros coordenadores, visita o Congresso Nacional.

Na Turquia

O designer de interiores Carmo Della Mota e a arquiteta Daniella Mazega estão em Istambul, na Turquia. Pretendem trazer novidades da cultura de lá para os clientes capixabas. 

Posse

A Academia Espírito-santense de Letras dará posse nesta quinta-feira (15), às 18h30m, ao jornalista, advogado e escritor Jonas Reis, que ocupará a cadeira 10, antes ocupada pela educadora Anna Bernardes da Silveira Rocha, falecida no ano passado, aos 93 anos. O novo acadêmico tomará posse em cerimônia a ser realizada no auditório da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória.

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