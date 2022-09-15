Conheça os apresentadores famosos do 29° Festival de Cinema de Vitória

Os atores Kelner Macêdo, Letícia Persiles e Johnny Massaro vão apresentar sessões do 29º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação

Um dos charmes do Festival de Cinema de Vitória são seus apresentadores. A cada ano um grupo de profissionais abrilhantam as tardes e noites do evento, trazendo para a plateia todas as informações sobre tudo que acontece nos dias de programação. Para o 29º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 19 a 24 de setembro, a seleção reúne atores, diretores, influenciadores e jornalistas para conduzir as inúmeras sessões.

As sessões noturnas, que acontecem a partir das 19 horas, no Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória, terão a apresentação da influenciadora Bryce Caniçali, da atriz e cantora Letícia Persiles, da jornalista Renata Rasseli, do ator e diretor Johnny Massaro, e dos atores Higor Campagnaro e Kelner Macêdo. As sessões da tarde contam com a apresentação da gestora cultural Thaís Souto Amorim e acontecem na Sala Marien Calixte, também no Centro Cultural Sesc Glória.

PALESTRA

Lelio Monteiro, Victor Salgado, Marcela Marques, Caio Megale, Arthur Riedel e Alex Brioschi: em bate-papo sobre investimentos, na Enseada do Suá Crédito: Mônica Zorzanelli

APOIO A NOVOS NEGÓCIOS

Para estimular as várias vocações da gigantesca área do aeroporto Eurico de Aguiar Salles, incentivando a economia e o empreendedorismo no Estado, com a instalação de novos negócios, a CDL Vitória tem participado ativamente das conversas sobre a comercialização de cinco espaços do sítio aeroportuário. Sendo eles: áreas do varejo, da logística, de serviços, de desenvolvimento imobiliário e central. “O objetivo é fazer do aeroporto uma região que possa gerar fluxo constante de pessoas em todos os dias e horários. Estamos ativos nas discussões e atuando lado a lado para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo”, comentou o superintendente da CDL Vitória, Wagner Júnior Corrêa.

PRÊMIO

Juliana Lorenção, Daniela Rodrigues Barbosa e Roberto Espírito Santo: em noite de premiação de arquitetos e designers capixabas Crédito: Cacá Lima

CONFIRMADOS NO RESTAURANT WEEK

A edição 2022 da Espírito Santo Restaurant Week já tem seus primeiros confirmados: na lista dos tradicionais participantes, Daju Bistrô, Argento Parrilla, Hotel Senac Ilha do Boi e Katakas, de Guarapari. Como estreantes, Ilios Beach House, Tanti Affetti e Casa Panapana - a primeira churrascaria vegana do Brasil. A Espírito Santo Restaurant Week acontecerá entre os dias 20 de outubro e 13 de novembro. Durante as três semanas, restaurantes vão preparar menus especiais e completos (com entrada, prato principal e sobremesa) a um valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas. Nesta edição, os estabelecimentos participantes poderão operar com três tipos de valores para os menus completos: tradicional (almoço R$ 54,90 e jantar R$ 69,90), plus (almoço R$ 68,90 e jantar R$ 78,90) e premium (almoço R$ 89,90 e jantar R$ 109,90).

ANIVERSÁRIO

O casal Moriane Lorenzoni e Henrique Zago comemora 1 ano do filho Matheus com o tema Piquenique na Pedra da Cebola. Crédito: Lorena Alves

VITAL 2022

Com atrações nacionais como o DJ Tom (SP)), Milk (SP) e Pirate Snake (DF), a Sacada da Pink será um club em pleno Sambão do Povo durante o Vital, nesta sexta (16) e sábado (17). E, com previsão de chuva para o fim de semana, a infraestrutura de alvenaria, com área coberta e banheiros vai garantir o conforto dos foliões, contando com uma cenografia impecável.

COQUETEL

Mirian Hubner, Stefânia Lopes Zavarize e Gabriela Iamonde: em noite de festa da decoração do ES Crédito: Cacá Lima

Partiu, Bahia! A empresária e arquiteta Roberta Drummond representará a Innovare no Top Club Decor 2022, premiação organizada pela revista Kaza e que será realizada nesta quinta-feira (15), no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia. Representantes de empresas do ramo da decoração como Artmento, Casa Arrumada, Destak Stone, Homelux, Kouzina, Portobelloshop, Romanzza, Sempre Verde Garden e Stampa também estarão presentes. Manguinhos Gourmet Os chefs Ricardo Pinheiro e Daniel Rocha comandam uma noite de comida árabe regada a chorinho e samba com Elias Borges e César Távora, na sexta-feira (23), no Manguinhos Gourmet. Novo livro Nosso advogado Rodrigo Mazzei acaba de lançar o livro "Ensaios sobre Inventário Sucessório". "A obra traz a minha visão sobre o inventário sucessório, firmada na atual dimensão do Direito das Sucessões e do Direito Pocessual, impactado fortemente pelo CPC 15", diz o autor. Tem o prefácio dos professores Giselda Hironaka e Heitor Sica. Noite de joias Etania Lira convida para coquetel de lançamento de sua nova coleção de joias, inspirada nos 28 anos de sua marca. O petit comitê toma lugar logo mais na Jaklayne do Shopping Praia da Costa, nesta quinta-feira (15). Na ocasião, a consultora de imagem Janiele Valença irá bater um papo sobre as tendências de joias e acessórios para a temporada.