Gabriella Von Schilgen e Renzo Binoti dizem sim-sim em Vila Velha

Com as bênçãos dos pais Achiles Binoti e Leni Coelho e Jayme Francisco e Évant Gazzinelli Cruz, Renzo e Gabriella disseram sim-sim no sábado (10), no Cerimonial Chácara Bambu, em Vila Velha. A noiva vestiu um look Pronoivas. E a decoração foi assinada por Kah Oliveira. Confira quem prestigiou o casamento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Contagem regressiva para o Carnaval fora de época mais esperado pelos capixabas: o Vital, que acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. E se depender de Geminiano Gomes, Sildinho Spalenza e Carlos Eduardo de Souza ninguém vai ficar parado no Camarote Woods, porque os empresários prepararam dois dias de programação especial com mais de 10 atrações que vão muito além do sertanejo, mas vai contar também com muito axé e djs variados comandando as picapes. A atração mais esperada é a cantora mineira Gabi Martins, que ganhou projeção nacional ao participar da edição 2020 do reality show Big Brother Brasil, na TV Globo. Mas além dela também vão agitar o camarote por lá Breno e Bernardo, Glauco, Felipe Fantin, Fernanda Padúa, Rômulo Aranttes, Gisele Dario, Monia Lombardi, Alan Venturini, e muito mais.