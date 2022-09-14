Gabriella Von Schilgen e Renzo Binoti dizem sim-sim em Vila Velha

Contagem regressiva para o Carnaval fora de época mais esperado pelos capixabas: o Vital, que acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. E se depender de Geminiano Gomes, Sildinho Spalenza e Carlos Eduardo de Souza ninguém vai ficar parado no Camarote Woods, porque os empresários prepararam dois dias de programação especial com mais de 10 atrações que vão muito além do sertanejo, mas vai contar também com muito axé e djs variados comandando as picapes. A atração mais esperada é a cantora mineira Gabi Martins, que ganhou projeção nacional ao participar da edição 2020 do reality show Big Brother Brasil, na TV Globo. Mas além dela também vão agitar o camarote por lá Breno e Bernardo, Glauco, Felipe Fantin, Fernanda Padúa, Rômulo Aranttes, Gisele Dario, Monia Lombardi, Alan Venturini, e muito mais.
A empresária Rachel Pires, responsável pela Nuvem Store, está à frente da personalização com seus sublimados de camarotes que agitam a noite nesta sexta (16) e sábado (17), no Vital, o carnaval fora de época que deixou de acontecer há 16 anos. Rachel também está confeccionando almofadas, bags com kits para artistas, camarins, entre outros.
66 professores do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha receberam certificado internacional pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido junto à comunidade estudantil. O MIE Expert (Microsoft Inovation Educator Expert) é uma certificação internacional e anual, concedida pela Microsoft, voltada aos professores/educadores e colaboradores que desenvolveram projetos inovadores com os alunos, aplicando boas práticas pedagógicas utilizando recursos da Microsoft.