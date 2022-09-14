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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Gabriella Von Schilgen e Renzo Binoti dizem sim-sim em Vila Velha

Publicado em
14 set 2022 às 02:30
Casamento de Gabriella Xavier Lindenberg Von Schilgen e Renzo Coelho Binoti
 Gabriella Xavier Lindenberg Von Schilgen e Renzo Coelho Binoti: celebrando a união!  Crédito: Mônica Zorzanelli

Gabriella & Renzo 

Com as bênçãos dos pais Achiles Binoti e Leni Coelho e Jayme Francisco e Évant Gazzinelli Cruz, Renzo e Gabriella disseram sim-sim no sábado (10), no Cerimonial Chácara Bambu, em Vila Velha. A noiva vestiu um look Pronoivas. E a decoração foi assinada por Kah Oliveira. Confira quem prestigiou o casamento na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

VEM, VITAL! 1

Contagem regressiva para o Carnaval fora de época mais esperado pelos capixabas: o Vital, que acontece nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória. E se depender de Geminiano Gomes, Sildinho Spalenza e Carlos Eduardo de Souza ninguém vai ficar parado no Camarote Woods, porque os empresários prepararam dois dias de programação especial com mais de 10 atrações que vão muito além do sertanejo, mas vai contar também com muito axé e djs variados comandando as picapes. A atração mais esperada é a cantora mineira Gabi Martins, que ganhou projeção nacional ao participar da edição 2020 do reality show Big Brother Brasil, na TV Globo. Mas além dela também vão agitar o camarote por lá Breno e Bernardo, Glauco, Felipe Fantin, Fernanda Padúa, Rômulo Aranttes, Gisele Dario, Monia Lombardi, Alan Venturini, e muito mais.

VEM, VITAL! 2

A empresária Rachel Pires, responsável pela Nuvem Store, está à frente da personalização com seus sublimados de  camarotes que agitam a noite nesta sexta (16) e sábado (17), no Vital, o carnaval fora de época que deixou de acontecer há 16 anos. Rachel também está confeccionando almofadas, bags com kits para artistas, camarins, entre outros.

Chefs capixabas em ação

Eduarda Buaiz reúne um time de peso para participar das aulas-shows que irão acontecer no estande da Buaiz Alimentos, durante a Acaps, entre os dias 20 e 22 de setembro. O espaço da empresa – inspirado na Itália, terá a presença de diferentes chefs, durante os três dias, compartilhando dicas, receitas e experiências. Entre os convidados, estão os chefs Flavia Gama, da Chocolateria Brasil, Andrea Souto, Juarez Campos, Clarissa Soyka, Janaina Temporim, Julia Candeias, Thiago Salsa, Paôla Cakes, Genilson Pereira e Adenailton Martins.

Mercado imobiliário

André Mendes e Flávio Barboza da MB7 Construtora convidam para a apresentação do Vanguard Future Living Place, empreendimento residencial de alto padrão, em Jardim Camburi, Vitória, que contará com automação residencial e tecnologia construtiva alemã, inédita de no Espírito Santo. Será nesta quinta-feira (15), durante um café da manhã na Casa 1789, em Santa Lúcia, às 8h30. A novidade vai permitir, por exemplo, uma eficiência energética com redução de até 50% do valor da conta de energia dos apartamentos. Aguardem!

Partiu, Sampa!

O dermatologista Ricardo Tiussi participa do Dermatology Trends Talks, evento voltado para atualização e novidades nos tratamentos de acne, rosácea e dermatite atópica, promovido pela Galderma, nesta sexta (16,) e sábado, (17,) em São Paulo.

Visita ao Tik Tok

Parceira do Tik Tok, a agenciadora de streamers Karol Falcão, à frente da KF Agency, segue para São Paulo nesta quarta (14), onde realiza uma visita à sede da maior rede social do mundo.

Outubro Rosa

O coreógrafo, bailarino e pessoa super envolvida com a divulgação cultural, Marcelo Lages, é o padrinho Outubro Rosa, no próximo dia 29, a partir das 18h, na loja Afecc Outubro Rosa, localizada no Shopping Vitória. Além de padrinho, cujo objetivo é incentivar amigos e demais interessados a adquirirem os produtos da campanha deste ano, Marcelo está doando toda a sua criatividade e bom gosto para o espetáculo que marcará a abertura oficial do movimento no Espírito Santo. 

Lançamento de livro

Nesta sexta-feira (17), o escritor e psicólogo Tássio Jubini lança seu livro de poemas "De alma levada", no espaço Thelema , no Centro de Vitória, às 18h30. Para o escritor, este livro "vem de longe e, ao mesmo tempo, de perto, de dentro do coração e do estômago, trata do tempo e do espaço, do levar e ser levado". No lançamento, haverá sarau com leitura de poemas, bate papo com o autor e show com "Baú da Salomé".

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

66 professores do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha receberam certificado internacional pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido junto à comunidade estudantil. O MIE Expert (Microsoft Inovation Educator Expert) é uma certificação internacional e anual, concedida pela Microsoft, voltada aos professores/educadores e colaboradores que desenvolveram projetos inovadores com os alunos, aplicando boas práticas pedagógicas utilizando recursos da Microsoft.

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