Anna Clara Gregório Có e Hiago Martins Batista dizem sim-sim em Vitória

Idalberto Moro, presidente do Sincades, convida as empresas do setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo para contribuírem com a décima edição do projeto Encontro de Luz. A iniciativa recolhe doações que serão destinadas a instituições que cuidam de crianças e idosos. Para se ter uma ideia da representatividade do projeto, no ano passado foram nove instituições assistidas, que receberam mais de 500 pacotes de fraldas geriátricas e infantis, 60 litros de leite, 67 cestas básicas e mais de 370 produtos de limpeza. Esse ano, a previsão é ajudar 11 instituições.