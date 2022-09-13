Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Anna Clara Gregório Có e Hiago Martins Batista dizem sim-sim em Vitória

Publicado em
13 set 2022 às 02:30
Casamento de Anna Clara Gregório Có e Hiago Martins Batista
 Anna Clara Gregório Có e Hiago Martins Batista: sim-sim no Ilha Buffet, na Capital Crédito: Romulo Feletti

Anna & Hiago

Num belo entardecer à beira da Baía de Vitória, Anna Clara Gregório Có e Hiago Martins Batista disseram sim-sim no último dia 6 de setembro, com as bênçãos de seus pais Rogério Marins Có e Claudia Gregório e José Batista e Sheila Regina Martins Batista. A cerimônia religiosa e a sunset party foram realizadas no Ilha Buffet, no Álvares Cabral. A noiva vestiu um look Paula Boulanger.  A banda Rota 28 e o DJ Guilherme ferveram a pista. Veja os melhores momentos na galeria de fotos de Romulo Feletti.

CONCERTO 

O coral Unimed Vitória apresenta nesta quarta-feira (14), a partir das 20h, seu primeiro concerto solo. O musical "Cantos do Povo deste lugar" tem a regência de Alice Nascimento, com participação do pianista Juca Magalhães e da percussionista Flávia Bones, da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (Femes). O evento será na Casa de Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória, com entrada gratuita.

MÚSICA CAPIXABA

Lançamento imobiliário

Valdecir Torezani convida para o lançamento do Capuba Ville, empreendimento na região de Jacaraípe, na Serra. Será nesta sexta-feira (16), às 8h30 em café da manhã assinado por Sttefen Eventos .

Café com Negócios

Nesta quarta (14),  Giuliano de Castro recebe empresários para o 201º Café com Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases). O evento terá como tema “Recuperação de crédito: saiba como fortalecer sua empresa” e será realizado no Steffen Centro de Eventos, na Serra. O encontro contará com a participação do professor Bruno do Valle C. Teixeira e do mestre Sávio Caçador.

Lançamento automotivo

Bernardo Chieppe convida para o evento de lançamento da nova Ram Classic. O evento será no dia 15 de setembro, às 18h, na Vitória Motors Jeep, localizada na Avenida Vitória.

Capixaba no Reclame Aqui

Está aberta até o dia 18 de novembro a votação para o Prêmio Reclame Aqui 2022 e tem empresa capixaba participando. A Loga, operadora de internet por fibra óptica, telefonia e TV, é a única do Estado apta e concorre com outros 19 provedores do Brasil. Somente podem participar companhias com os selos Ótimo ou RA 1000, maior categoria de excelência em atendimento concedida pelo site, os quais a Loga vem mantendo de forma ininterrupta desde 2020.

SANTA TERESA

O cantor Zé Geraldo e o secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito
O cantor Zé Geraldo e o secretário de Turismo e Cultura de Santa Teresa, Rodrigo Brito: no Festival de Música Primavera Teresense, que movimentou a cidade, de 7 a 10 de setembro Crédito: Jocimar Montibelle

Prêmio GIA

A loja Minihaus, das empresárias Janaína e Nathalia Faria, é uma das três finalistas na etapa Brasil do Prêmio GIA, nesta terça-feira (13), em São Paulo. A empresa capixaba, referência em mobiliário e artigos de decoração infantil, é a primeira fora da Grande São Paulo a ser indicada pela premiação. O Prêmio GIA é uma premiação internacional que elege as melhores lojas de casa e decoração do mundo. O vencedor nessa etapa irá para Chicago para concorrer a etapa global

Referência em papelaria

O empresário Getulio Guides Ramos, da Gecore Papelaria, comemora neste mês os 48 anos de sua loja, uma referência do setor no Espírito Santo. “São quase 50 anos de comércio, com foco principal no cliente. Hoje, temos uma das lojas mais completas do Estado, motivo de grande felicidade”.

Encontro de Luz

 Idalberto Moro, presidente do Sincades, convida as empresas do setor atacadista e distribuidor do Espírito Santo para contribuírem com a décima edição do projeto Encontro de Luz. A iniciativa recolhe doações que serão destinadas a instituições que cuidam de crianças e idosos. Para se ter uma ideia da representatividade do projeto, no ano passado foram nove instituições assistidas, que receberam mais de 500 pacotes de fraldas geriátricas e infantis, 60 litros de leite, 67 cestas básicas e mais de 370 produtos de limpeza. Esse ano, a previsão é ajudar 11 instituições.

Veja Também

Miss Universo Brasil Mia Mamede desfila para marca capixaba em Nova York

Brunelly Berger e Igor Vargas dizem sim-sim na Pedra Azul; veja fotos

Sommelière do ES participa de evento na Embaixada do Brasil em Paris

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário Rock in Rio
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança