Sommelière do ES participa de evento na Embaixada do Brasil em Paris

Raphael Rego e Marina Giuberti Crédito: Antonello Veneri

Para homenagear a gastronomia e os produtos da sua terra natal, o chef Raphael Rego, do estrelado restaurante OKA, em Paris, criou o Festival de Gastronomia Brasileira. As primeiras ações serão os “Grandes Rencontres”, que ocorrerão na Embaixada do Brasil em Paris, que aconteceram nos dias 9 e 10 de setembro, seguidas de jantares a quatro mãos no restaurante de Raphael nos próximos dias dias 13 e 14. Marina Giuberti, sommelière e mestre cavista brasileira fundadora da Divvino Paris, cave listada entre as 100 mais importantes da França, será a responsável pela harmonização de vinhos e demais bebidas com o menu de todos os dias de festival. O evento conta ainda com a parceria dos chefs Thomas Troisgros e Morena Leite.

Os jantares na Embaixada, presidida pelo Embaixador Luís Fernando Serra, terão cerca de 200 convidados e reunirão produtores, parceiros e personalidades que promovem a cultura brasileira na França. Os presentes poderão degustar um menu criado por Raphael Rego e Thomas Troisgros, com coquetel assinado pela chef Morena Leite, cercada por um time de peso de chefs brasileiros e franceses.

Já nos dias 13 e 14 de setembro, no OKA (1 estrela no Guia Michelin, 3 toques no Guia Gault & Millau), a ideia é que o menu seja conhecido pelo público em geral, que vai descobrir toda a riqueza e diversidade da cozinha brasileira. Para isso, Raphael Rego e Thomas Troisgros criaram os jantares a quatro mãos no restaurante localizado no coração do bairro latino, em Paris. O cardápio especial vai destacar produtos brasileiros de produtores franceses e amazonenses, mais uma vez com harmonização de Marina Giuberti.

"É com alegria e honra que participo desse time que nos deixa orgulhosos da gastronomia brasileira. Alegria por poder inspirar tantos jovens profissionais e também por mostrar força e profissionalismo da nossa origem. Uma honra por ter superado tantos obstáculos em 17 anos de Paris e com olhares incrédulos quando anunciava minha nacionalidade. Esperamos que seja o primeiro de tantos encontros"

Ela completa mostrando como o evento faz parte de sua missão: “Na pandemia, fomos eleitos entre as 100 melhores lojas de vinho na França (de 6.600), e neste ano passei a ocupar o posto de presidente da Federação de Cavistas Independentes na região Ile de France (correspondente ao estado de São Paulo) e uma das minhas missões é atuar como ‘embaixadora’, promovendo conexões e encontros entre empreendedores do ramo. E colocar in voga chefs e produtores de vinhos brasileiros aqui em Paris e vice versa difundir com cada vez mais informação precisa e em tempo real os vinhos franceses e a realidade desse mercado aos consumidores e profissionais do ramo, essas são minhas resoluções. Um tema importante que está no meu radar é promover a difusão do vinho brasileiro no mercado internacional, assim como o vinho francês no Brasil”.

PRÊMIO

CNJ VETA DIVULGAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO

Apesar de possuir validade e legitimidade, o Testamento Público muitas vezes é preterido por outra forma de Testamento, em virtude da vontade do testador de manter suas escolhas sob sigilo. O advogado Alexandre Dalla Bernardina, especialista em Direito de Famílias e Sucessões, explica que, em agosto, o CNJ estabeleceu o Provimento nº134/2022, dispondo sobre a divulgação do teor do Testamento Público, que poderá ser apresentado somente ao próprio testador, salvo decisão judicial em sentido contrário. "Entretanto, a matéria ainda deve ser objeto de litígios judiciais por herdeiros interessados em conhecer a real vontade do testador. Existe também o Testamento Cerrado, que fica sob sigilo até o óbito do testador, mas essa é uma forma pouco usual em virtude das formalidades necessárias. Por isso, é cada vez mais frequente a preferência pelo Testamento Particular, como forma de resguardar o sigilo da vontade do testador, prevenindo assim os conflitos que podem advir da divulgação do testamento. Esse último geralmente é entregue para uma pessoa de confiança do testador, muitas vezes designada também como testamenteira, que fica responsável pelo cumprimento do testamento após o óbito", esclarece.

ANIVERSÁRIO