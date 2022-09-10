Raissa e Enzo Leadebal Rezende comemoram 18 anos em Vitória

Lorena Torres, Livia Torres, Janaína Gurgel, Vilma Possatto são algumas das capixabas que estarão assistindo ao vivo na plateia da New York Fashion Week prestigiando o desfile da capixaba ATITÚ, que desfila neste sábado (10), às 14h, horário do Brasil. Também confirmou presença no desfile a influenciadora e empresária paulista Marthina Brandt e um grupo de mais de 30 consultoras de imagem e estilo de vários estados do Brasil que estão em imersão na cidade novaiorquina e vão assistir o desfile da capixaba Júlia Loyola. E quem não estiver por lá, poderá ver tudo com a transmissão ao vivo que será feita pelo insta da marca @use.atitu. -- Danielle Ewald Assessora de Comunicação / Social Media (27) 99312-9085