Raissa e Enzo Leadebal Rezende comemoram 18 anos em Vitória

A Le Card, empresa de cartão benefícios, incentiva colaboradores a participarem mais ativamente da empresa por meio de Campanhas de Inovações e Melhorias. Neste projeto, mensalmente, as ideias mais relevantes apresentadas são premiadas com valores em dinheiro, entre outros reconhecimentos internos. Muitas melhorias já foram implementadas na empresa a partir deste projeto. E, importante: o canal estabelecido com os colaboradores tem ido além. Por indicação de um deles, a Le Card decidiu, também, apoiar o projeto Social Eu Amo Santos Dumont, criado pela comunidade do bairro, Vila Velha, para estimular jovens e crianças em atividades esportivas.
A Le Card doou todos os coletes que serão usados no dia a dia do projeto. “Com esta iniciativa, queremos estar mais próximos das comunidades capixabas. Incentivar o voluntariado contribui para minimizar a desigualdade. Além disso, estimulamos novas competências em nossos colaboradores como responsabilidade social, trabalho em equipe e solidariedade”, afirmou Max da Mata, diretor da Le Card.