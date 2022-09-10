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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Raissa e Enzo Leadebal Rezende comemoram 18 anos em Vitória

Publicado em
10 set 2022 às 02:30
Raissa e Enzo Leadebal Rezende comemoram 18 anos
Anna Thereza, Enzo, Raissa e Alexandre: festa em família Crédito: Cacá Lima

É festa! 

Anna Thereza Leadebal e Alexandre Rezende receberam a família e amigos para festejar os 18 dos filhos gêmeos Raissa e Enzo. Foi na terça-feira (06), véspera do feriado, no Studio Lounge, do Grupo Le Buffet, em Jardim da Penha. A decoração, em clima futurista, foi assinada por Janine Manhães. O Dj Leon Mombrine ferveu a pista. Confira a galeria de Cacá Lima

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Maria Clara, Rachel Pires e Fernando Aquino
Maria Clara, Rachel Pires e o aniversariante Fernando Aquino: festa em família na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Camilla Baptistin

Na CasaCor 2022

A designer de interiores Fabiana Tonini vai participar pela primeira vez da CasaCor Es e assinará a Suíte Kids.

Premiação no Egito

 Dois dos mais conceituados arquitetos de São Paulo, Roberto Migotto e João Armentano, junto com o capixaba Sérgio Paulo Rabello, foram os contemplados do Talent Club 2019/2021. A premiação, criada pela Hunter Douglas, com apoio da Arte Assinada, contempla 33 profissionais da arquitetura que se destacam pelo Brasil. Sandra Demoner e Sérgio Paulo Rabello seguem para o Egito, onde irão receber a premiação e logo após realizam um cruzeiro pelas águas do rio Nilo.

Capixabas em NYC

Lorena Torres, Livia Torres, Janaína Gurgel, Vilma Possatto são algumas das capixabas que estarão assistindo ao vivo na plateia da New York Fashion Week prestigiando o desfile da capixaba ATITÚ, que desfila neste sábado (10), às 14h, horário do Brasil. Também confirmou presença no desfile a influenciadora e empresária paulista Marthina Brandt e um grupo de mais de 30 consultoras de imagem e estilo de vários estados do Brasil que estão em imersão na cidade novaiorquina e vão assistir o desfile da capixaba Júlia Loyola. E quem não estiver por lá, poderá ver tudo com a transmissão ao vivo que será feita pelo insta da marca @use.atitu. -- Danielle Ewald Assessora de Comunicação / Social Media (27) 99312-9085

Feijuca "only for girls"

Carol Veiga recebe amigas neste sábado (10) para celebrar seu aniversário com feijoada e roda de samba, a partir das 13h, no Bendito Bistrô, na Praia do Canto. 

ANIVERSÁRIO DE VITÓRIA

Ricardo Hanisch e Maita Mota
Ricardo Hanisch e Maita Mota: conferindo as projeções em homenagem ao Dia da Capital, na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

INOVAÇÃO EMPRESARIAL E SOCIAL

A Le Card, empresa de cartão benefícios, incentiva colaboradores a participarem mais ativamente da empresa por meio de Campanhas de Inovações e Melhorias. Neste projeto, mensalmente, as ideias mais relevantes apresentadas são premiadas com valores em dinheiro, entre outros reconhecimentos internos. Muitas melhorias já foram implementadas na empresa a partir deste projeto. E, importante: o canal estabelecido com os colaboradores tem ido além. Por indicação de um deles, a Le Card decidiu, também, apoiar o projeto Social Eu Amo Santos Dumont, criado pela comunidade do bairro, Vila Velha, para estimular jovens e crianças em atividades esportivas.
A Le Card doou todos os coletes que serão usados no dia a dia do projeto. “Com esta iniciativa, queremos estar mais próximos das comunidades capixabas. Incentivar o voluntariado contribui para minimizar a desigualdade. Além disso, estimulamos novas competências em nossos colaboradores como responsabilidade social, trabalho em equipe e solidariedade”, afirmou Max da Mata, diretor da Le Card.

CURVA DA JUREMA

Fabrício e Fred Coradello
Fabrício e Fred Coradello: no comando do El Gitano, na Curva da Jurema Crédito: Mônica Zorzanelli

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