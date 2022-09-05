Grife do ES lança nova coleção na New York Fashion Week

Júlia Loyola em photoshoot em NYC usando suas novas peças Crédito: Chrystian Henrique

Nossa marca de moda feminina ATITÚ foi mais uma vez convidada para participar de um dos maiores eventos de moda do mundo, a New York Fashion Week, que acontece essa semana. A empresária Júlia Loyola, fundadora e diretora criativa da marca, já está em terras novaiorquinas e apresentará em primeira mão na passarela sua coleção ‘Requinte Urbano’, no dia 10 de setembro, no desfile da Flying Solo, plataforma que lança novos talentos da moda e do design dos quatro cantos do planeta.

Júlia Loyola em photoshoot em NYC usando suas novas peças Crédito: Chrystian Henrique

Na passarela do NYFW serão apresentados oito looks completos, porém a coleção engloba mais de 30 peças pelas suas variações de cores de cada modelo. Outra novidade desta coleção, é que além de apostar pela primeira vez em peças na seda pura, a marca também traz uma linha de lenços como coringas e complementares dos looks, tanto na versão bolsa como para utilizar no cabelo, pescoço e em outras amarrações. São três cores, dourado, azul e off White na estampa queridinha jacquard. A marca fará transmissão ao vivo, através do próprio instagram @use.atitu, dia 10 de setembro.

BATIZADO

Nilce Chieppe, Ticy Chieppe, Rose Chieppe, bebê Felipe, Didico Motta e Paulo Machado: família reunida para o batizado de Felipe, em São Paulo Crédito: Divulgação

CAPIXABAS NA EXPOCOM 2022

O Espírito Santo é o representante do Sudeste em quatro categorias do Expocom 2022, premiação do maior congresso de comunicação do Brasil. Os alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da FAESA, Natálie Pinheiro de Castro, Bianca Machado Sesana, Emanuella Nascimento Santana, Andriel Tolentino, Dayane Assis de Oliveira e o egresso Kebim Tamanini, venceram a etapa regional do prêmio e agora estão na Paraíba, onde acontece, de 05 a 09 de setembro, o Intercom Nacional 2022. A expectativa é de que eles voltem pra casa com prêmios nacionais na bagagem, mantendo o mercado de comunicação capixaba em destaque diante de todo o Brasil.

INAUGURAÇÃO

O casal Poliana e Cezar Roncetti: na inauguração de nova loja de calçados, na Praia do Canto Crédito: Thuanny Louzada

Sindibares na Acaps O SindBares é um dos expositores confirmados na 34ª Acaps Trade Show, feira de negócios que acontecerá entre os dias 20 a 22 de setembro. O evento contará mais de 200 expositores e 20 mil visitantes e uma programação com 20 palestras e painéis com experts como Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda no final dos anos 1980; Miguel Falabella, diretor, produtor e dramaturgo; Arthur Igreja, escritor e cofundador da plataforma AAA (Consumidor 4.0); e Fátima Merlin, mentora e mestre em comportamento do consumidor. Look Barbie O rosa já é considerado a cor do verão 2023 e já vem causando no mundo na moda. Tudo por conta do filme live-action da Barbie, previsto para ser lançado em 2023. Desde que a atriz Margot Robbie apareceu caracterizada como a boneca mais famosa do mundo, a cor ganhou destaque nos looks de celebridades como Hailey Bieber, Kim Kardashian e das brasileiras Bruna Marquezine e Sabrina Sato. A consultora de moda e imagem, Ludmila Giacomelli, explica que a tendência, batizada de Barbiecore, consiste em roupas e acessórios em referência à boneca. “A cor rosa sempre esteve presente no universo feminino, passando neste momento por um renascimento. Ela remete à feminilidade e poder e é versátil para compor o visual e para as mais diversas ocasiões”, diz a especialista.

QUERIDOS DE RR

Adriana Aguieiras e Dudu Pippi: na plateia do show de Bia Barroso e Marcelo Ribeiro, em Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli

Capixabas no Rio Ronaldo Barbosa, Paulo Hartung e Cristina Gomes participaram do lançamento do livro da coleção de Luiz Carlos Ritter, neste sábado (03), na Pinakotheke Artes, em Botafogo, no Rio de Janeiro. O colecionador tem um belíssimo jardim de esculturas de artistas modernos e contemporâneos em sua residencia de praia em Guarapari. Agulhamento a seco Uma das maiores queixas nos consultórios são as dores musculares e a fibromialgia. Para o ortopedista Nilo Neto, o agulhamento a seco é o tratamento ideal para reduzi-las. “Com esse método, os nódulos palpáveis identificados durante a consulta são liberados e desfeitos. A realização do procedimento não tem contraindicação e reduz consideravelmente o uso de medicamentos analgésicos que os pacientes utilizam”, concluiu.

PRAIA DA COSTA