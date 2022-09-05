Grife do ES lança nova coleção na New York Fashion Week

Nossa marca de moda feminina ATITÚ foi mais uma vez convidada para participar de um dos maiores eventos de moda do mundo, a New York Fashion Week, que acontece essa semana. A empresária Júlia Loyola, fundadora e diretora criativa da marca, já está em terras novaiorquinas e apresentará em primeira mão na passarela sua coleção ‘Requinte Urbano’, no dia 10 de setembro, no desfile da Flying Solo, plataforma que lança novos talentos da moda e do design dos quatro cantos do planeta.
Na passarela do NYFW serão apresentados oito looks completos, porém a coleção engloba mais de 30 peças pelas suas variações de cores de cada modelo. Outra novidade desta coleção, é que além de apostar pela primeira vez em peças na seda pura, a marca também traz uma linha de lenços como coringas e complementares dos looks, tanto na versão bolsa como para utilizar no cabelo, pescoço e em outras amarrações. São três cores, dourado, azul e off White na estampa queridinha jacquard. A marca fará transmissão ao vivo, através do próprio instagram @use.atitu, dia 10 de setembro.
O Espírito Santo é o representante do Sudeste em quatro categorias do Expocom 2022, premiação do maior congresso de comunicação do Brasil. Os alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da FAESA, Natálie Pinheiro de Castro, Bianca Machado Sesana, Emanuella Nascimento Santana, Andriel Tolentino, Dayane Assis de Oliveira e o egresso Kebim Tamanini, venceram a etapa regional do prêmio e agora estão na Paraíba, onde acontece, de 05 a 09 de setembro, o Intercom Nacional 2022. A expectativa é de que eles voltem pra casa com prêmios nacionais na bagagem, mantendo o mercado de comunicação capixaba em destaque diante de todo o Brasil.