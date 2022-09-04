Orquestra do ES apresenta concerto com hits de Manimal, Casaca e Rastaclone

Um dos grupos de referência do Projeto Vale Música Espírito Santo,
a Orquestra Jovem Vale Música vai adaptar canções autorais de bandas capixabas para o formato sinfônico em um concerto inédito que será realizado no dia 11 de setembro, às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória.
O concerto “Orquestra Jovem Vale Música e Convidados", com regência do maestro Lucas Anizio, contará com a participação de integrantes de seis bandas capixabas que marcaram época nos anos 1990 e 2000: Amaro Lima (Manimal), Anderson Ventura (Java Roots), Bob Reggae (Rastaclone), Jon Santos (Herança Negra), Renato Casanova (Casaca) e Rodrigo CX (Salvação).
O repertório vai reunir 14 músicas, incluindo “Na Puxada de Rede” (Manimal), “Anjo Samile” (Casaca) e “Perfume de Flor” (Rastaclone), em arranjos orquestrais preparados especialmente para o espetáculo.
Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados na bilheteria do teatro, a partir das 18h, no dia do evento. O concerto tem patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Os brasileiros ainda sofrem com um entrave bem antiquado na hora das compras: a complexidade para provar quem são. A necessidade de fazer cadastro, por exemplo, já fez com que quase metade das pessoas (42%) desistissem de adquirir algo. Além disso, 48% dos consumidores recusaram um desconto porque ele estaria vinculado a preencher um formulário. “Soluções para agilizar o atendimento ao cliente, como biometria, que usa a identificação da digital, ou o reconhecimento facial, ainda são pouco utilizadas por empresas”, comentou Rogério Abranches Alcantara, presidente CDL Vitória. Pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que sete em cada dez brasileiros são a favor de formas digitais de identificação e que grande parte deixou de trocar um produto por ter de apresentar documento físico e não estar com ele no momento.
A febre do álbum da Copa do Mundo é tão tradicional quanto o próprio campeonato que será disputado no Catar em dezembro deste ano. Pais e filhos em busca de pontos de troca de figurinhas têm encontro marcado Jardim Camburi neste domingo (04), a partir das 10h, na banca de jornal próxima à Praça Nilze Mendes, também conhecida como Praça da Estácio. A Faculdade que dá nome à praça inclusive ajuda a promover o encontro. Serão montadas barracas com mesas e cadeiras para acomodar o público e até sorteio de figurinhas.