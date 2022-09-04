Orquestra do ES apresenta concerto com hits de Manimal, Casaca e Rastaclone

Orquestra Jovem Vale Música Crédito: Fabricio Zucoloto

Um dos grupos de referência do Projeto Vale Música Espírito Santo, a Orquestra Jovem Vale Música vai adaptar canções autorais de bandas capixabas para o formato sinfônico em um concerto inédito que será realizado no dia 11 de setembro, às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória.

O concerto “Orquestra Jovem Vale Música e Convidados", com regência do maestro Lucas Anizio, contará com a participação de integrantes de seis bandas capixabas que marcaram época nos anos 1990 e 2000: Amaro Lima (Manimal), Anderson Ventura (Java Roots), Bob Reggae (Rastaclone), Jon Santos (Herança Negra), Renato Casanova (Casaca) e Rodrigo CX (Salvação).

O repertório vai reunir 14 músicas, incluindo “Na Puxada de Rede” (Manimal), “Anjo Samile” (Casaca) e “Perfume de Flor” (Rastaclone), em arranjos orquestrais preparados especialmente para o espetáculo.

Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados na bilheteria do teatro, a partir das 18h, no dia do evento. O concerto tem patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

BRUNCH

As anfitriãs Andrea Munhos, a aquarelista mineira Jessy Miranda, Luiza de Podestá e Bruna Strauch: comemorando um 1 ano da Flossy, marca capixaba de enxoval infantil, em brunch na Praia do Canto. Jessy sorteou uma obra exclusiva para as convidadas. Crédito: Cloves Louzada

BUROCRACIA NA HORA DE CONSUMIR

Os brasileiros ainda sofrem com um entrave bem antiquado na hora das compras: a complexidade para provar quem são. A necessidade de fazer cadastro, por exemplo, já fez com que quase metade das pessoas (42%) desistissem de adquirir algo. Além disso, 48% dos consumidores recusaram um desconto porque ele estaria vinculado a preencher um formulário. “Soluções para agilizar o atendimento ao cliente, como biometria, que usa a identificação da digital, ou o reconhecimento facial, ainda são pouco utilizadas por empresas”, comentou Rogério Abranches Alcantara, presidente CDL Vitória. Pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que sete em cada dez brasileiros são a favor de formas digitais de identificação e que grande parte deixou de trocar um produto por ter de apresentar documento físico e não estar com ele no momento.

FEBRE DO MOMENTO

A febre do álbum da Copa do Mundo é tão tradicional quanto o próprio campeonato que será disputado no Catar em dezembro deste ano. Pais e filhos em busca de pontos de troca de figurinhas têm encontro marcado Jardim Camburi neste domingo (04), a partir das 10h, na banca de jornal próxima à Praça Nilze Mendes, também conhecida como Praça da Estácio. A Faculdade que dá nome à praça inclusive ajuda a promover o encontro. Serão montadas barracas com mesas e cadeiras para acomodar o público e até sorteio de figurinhas.

MODA E DESIGN

Ivana Izoton, Ana Paula Carneiro, diretora-criativa da marca de moda paulista Studio EPCA, Clara Pignaton e Arly Coelho: em encontro de moda, design e joalheria Crédito: Divulgação

Massa artesanal Clarissa Soyka, da Nonna Mia Massas Artesanais, convida para o lançamento do novo Agnolotti de Ossobuco, no próximo dia 29 de setembro, na Casa do Chef Juarez, em Santa Lúcia. Rock na feira O cantor Anthony Altoé se apresenta no próximo dia 09 na Feira da Agricultura Familiar de Venda Nova do Imigrante, a partir das 17h, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). A entrada é de graça e, além da boa música, o público pode adquirir produtos do agroturismo, da agricultura familiar e degustar cervejas artesanais locais. Uma ótima opção para um happy hour nas Montanhas Capixabas durante o feriadão. Gamificação De olho na tendência da gamificação, a Enjoy Work lança o jogo SuperTrunfo Business, criado por Wander Miranda. O game traz cards com personagens da Enjoy e do cenário empreendedor capixaba. “O game traz habilidades como networking, criatividade, entre outras, que servem para inspirar os jogadores numa autoavaliação. Se o profissional pega uma carta e lá o personagem tem 100% na habilidade de Iniciativa, por exemplo, a brincadeira permite que ele faça uma autoanálise para o desenvolvimento pessoal”, comenta Wander.

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