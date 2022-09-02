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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Consultora apresenta tendências do design para 2023 em Vitória; veja fotos

Publicado em
02 set 2022 às 02:30
Roberta Drummond. Luiza Bomeny, Cirlene Reco e Ivan Lopes
Roberta Drummond. Luiza Bomeny, Cirlene Reco e Ivan Lopes: bate-papo décor na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Design do futuro 

A consultora de Luiza Bomeny, de São Paulo, trouxe os novos caminhos do design contemporâneo, que hoje passam pelas noções de ética, sustentabilidade, inclusão e valorização da cultura e do design brasileiro, para arquitetos e designers capixabas. Recém-chegada de um mergulho no Salão do Móvel de Milão e FuoriSalone e idealizadora do projeto Mapa Design Brasil, Luiza desembarcou em Vitória, a convite da empresária Roberta Drummond nesta quarta-feira (31), para comandar a palestra "Os novos caminhos do design contemporâneo". O meeting contou com bufê do Empório Joaquim e DJ Larissa Tan Tan nas picapes. Confira a galeria de Mônica Zorzanelli.

VITÓRIA, A CAPITAL DO CINEMA

Maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória se prepara para sua 29ª edição. Entre os dias 19 e 24 de setembro de 2022, no Centro Cultural Sesc Glória, o público poderá conferir uma seleção de filmes que apresenta um recorte potente da produção audiovisual brasileira contemporânea. Os 75 filmes, entre longas e curtas-metragens, escolhidos pela Comissão de Seleção serão exibidos, ao longo de seis dias de programação, nas 11 Mostras Competitivas que compõem o evento. As produções concorrem ao Troféu Vitória em 34 categorias. A escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico do Festival, composto por especialistas e profissionais do cinema, além da votação pelo Júri Popular. O 29º Festival de Cinema de Vitória conta com o patrocínio do Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura e também com o patrocínio da EDP, através da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Conta com o apoio da Rede Gazeta. E conta com o apoio institucional do Canal Like, da Carla Buaiz Jóias e do Cine Metrópolis. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

Slow design

Ddaniela Aguilar e Brenda Aguilar apresentam na Bazzar, de Angelina Côrtes, no dia 20 de setembro, às 16h, o lançamento da marca  "Noir et Doré", marca autoral de slow design e conceito upcycling. O evento é voltado para arquitetos, designers e clientes da loja.

Do Rio para Vix

Sediada na Barra da Tijuca, a loja Peticolé inaugura na rua João da Cruz, na Praia do Canto, sua primeira franquia fora do Rio de Janeiro. A abertura será no próximo sábado (3) a partir das 9 horas. A marca infantil voltada para meninas de 0 a 12 anos já vestiu as filhas de famosos como as dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, da influencer Taciele Alcoa e do cantor Ferrugem. As anfitriãs são Ana Rosa Varanda e Ana Varanda, mãe e filha.

Outubro Rosa

Dirceu Paigel, se prepara para a quinta edição da Mostra “Você é Única”, ensaio fotográfico dedicado a pacientes que estão em tratamento contra o câncer de mama e mulheres que já venceram a doença. Neste ano a Mostra conta com a participação especial da jogadora de vôlei capixaba, da seleção brasileira paralímpica, Luiza Fiorese, como uma das madrinhas do evento.

Congresso médico

A oncologista Juliana Alvarenga está entre os profissionais que marcarão presença no II Congresso de Oncologia Afecc – Hospital Santa Rita de Cássia, até dia 3 de setembro, no Centro de Convenções de Vitória. A especialista participa de mesa-redonda sobre melanoma e irá falar sobre o tratamento complementar nesse tipo de câncer

CAPIXABAS EM SAMPA

Roberta Banqueria e familia stampa em SP
Carmem Dolores, Marcela e Rodrigo Souto foram para São Paulo conferir lançamentos de design e encontraram com a designer Roberta Banqueri, que apresentou pessoalmente suas novidades criações de mobiliário Crédito: Divulgação

ENCONTRO

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