Consultora apresenta tendências do design para 2023 em Vitória; veja fotos

A consultora de Luiza Bomeny, de São Paulo, trouxe os novos caminhos do design contemporâneo, que hoje passam pelas noções de ética, sustentabilidade, inclusão e valorização da cultura e do design brasileiro, para arquitetos e designers capixabas. Recém-chegada de um mergulho no Salão do Móvel de Milão e FuoriSalone e idealizadora do projeto Mapa Design Brasil, Luiza desembarcou em Vitória, a convite da empresária Roberta Drummond nesta quarta-feira (31), para comandar a palestra "Os novos caminhos do design contemporâneo". O meeting contou com bufê do Empório Joaquim e DJ Larissa Tan Tan nas picapes. Confira a galeria de Mônica Zorzanelli.

Maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória se prepara para sua 29ª edição. Entre os dias 19 e 24 de setembro de 2022, no Centro Cultural Sesc Glória, o público poderá conferir uma seleção de filmes que apresenta um recorte potente da produção audiovisual brasileira contemporânea. Os 75 filmes, entre longas e curtas-metragens, escolhidos pela Comissão de Seleção serão exibidos, ao longo de seis dias de programação, nas 11 Mostras Competitivas que compõem o evento. As produções concorrem ao Troféu Vitória em 34 categorias. A escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico do Festival, composto por especialistas e profissionais do cinema, além da votação pelo Júri Popular. O 29º Festival de Cinema de Vitória conta com o patrocínio do Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura e também com o patrocínio da EDP, através da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Conta com o apoio da Rede Gazeta. E conta com o apoio institucional do Canal Like, da Carla Buaiz Jóias e do Cine Metrópolis. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).