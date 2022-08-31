Cláudia Júdice Torres ganha festa surpresa de 50 anos em Vitória

Queridona de RR, Claudia Júdice Torres ganhou festa surpresa para celebrar a chegada dos 50, em Vitória, no sábado (27). A reunião foi organizada pela mãe Alzira Torres e pela prima Marianne Júdice, com direito a camisetas personalizadas para os convidados. No menu, feijoada e samba. Confira a galeria de fotos de Cacá Lima.

A designer Maria Sanz apresenta uma coleção cápsula em homenagem ao sétimo título da Novo Império, conquistado no Desfile das Escolas de Samba da Grande Vitória no Carnaval 2022. Chamada “A Sétima Estrela”, ela será lançada oficialmente durante uma festa que irá ocupar a quadra da escola, em Vitória, no dia 03 de setembro, a partir das 16h. O evento irá contar com o DJ e produtor Salvador Araguaia, de São Paulo, e também com a banda Xá da Índia, o Bloco Simpatia, a DJ Dani B., e a Orquestra Novo Império, formada pela bateria da escola.

A banda Lordose pra Leão, que surgiu em 1991 no Curso de Comunicação da Ufes, "trintou". A comemoração está marcada para quinta-feira (01º), no Pub 426, na Praia do Canto. "Por motivos obvios, os meninos estão comemorando os 30, no 31", diz Paula Portella, produtora do show de aniversário, que contará com a participação de Urublues. Lordose ficou famosa no ES por ser a primeira banda local a emplacar um sucesso em uma rádio comercial:eEm 1992, a canção "Jullyetsh" ficou em primeiro lugar durante duas semanas na extinta Rádio Capital (Rede Gazeta) e por dois meses a música esteve entre as 10 mais pedidas da emissora.