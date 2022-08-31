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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Cláudia Júdice Torres ganha festa surpresa de 50 anos em Vitória

Publicado em
31 ago 2022 às 02:15
Marcelo, Isadora, Claudia, Bruno, Alzira e Lamir Quintela Torres
Marcelo Torres, Isadora, a aniversariante Claudia Júdice Torres, Bruno Folador, Alzira e Lamir Quintela Torres Crédito: Cacá Lima

#ClaudiaFaz50

Queridona de RR, Claudia Júdice Torres ganhou festa surpresa para celebrar a chegada dos 50, em Vitória, no sábado (27). A reunião foi organizada pela mãe Alzira Torres e pela prima Marianne Júdice, com direito a camisetas personalizadas para os convidados. No menu, feijoada e samba. Confira a galeria de fotos de Cacá Lima.

SAMBA E MODA

A designer Maria Sanz apresenta uma coleção cápsula em homenagem ao sétimo título da Novo Império, conquistado no Desfile das Escolas de Samba da Grande Vitória no Carnaval 2022. Chamada “A Sétima Estrela”, ela será lançada oficialmente durante uma festa que irá ocupar a quadra da escola, em Vitória, no dia 03 de setembro, a partir das 16h. O evento irá contar com o DJ e produtor Salvador Araguaia, de São Paulo, e também com a banda Xá da Índia, o Bloco Simpatia, a DJ Dani B., e a Orquestra Novo Império, formada pela bateria da escola.

QUERIDOS DE RR

Olímpia e Gregório Repsold
Olímpia e Gregório Repsold: em encontro décor na Ilha Crédito: Cacá Lima

LORDOSE FAZ 30

A banda Lordose pra Leão, que surgiu em 1991 no Curso de Comunicação da Ufes, "trintou". A comemoração está marcada para quinta-feira (01º), no Pub 426, na Praia do Canto. "Por motivos obvios, os meninos estão comemorando os 30, no 31", diz Paula Portella, produtora do show de aniversário, que contará com a participação de Urublues. Lordose ficou famosa no ES por ser a primeira banda local a emplacar um sucesso em uma rádio comercial:eEm 1992, a canção "Jullyetsh" ficou em primeiro lugar durante duas semanas na extinta Rádio Capital (Rede Gazeta) e por dois meses a música esteve entre as 10 mais pedidas da emissora.

ENCONTRO

Peterson Pereira e Bruna Perim
Peterson Pereira e Bruna Perim: em evento de arquitetos e decoradores em Vitória Crédito: Cacá Lima

Congresso médico e jurídico

O médico intensivista e diretor-presidente da da Cooperativa de Médicos Intensivistas do Espírito Santo, Albano Siqueira, marca presença na 9ª edição do Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, realizado pela Agência Brasileira de Gestão Social e Tecnologia (ABRAGES), pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES) e pela Associação Brasileira de Advogados em Saúde (ABRAS). “Avançar na área da saúde é imprescindível para termos um país mais justo e atento à sua população”.

Bate-papo

Gabi Iamonde convida para o Todeschini Talks, bate-papo sobre os novos produtos da Todeschini, no próximo 14 de setembro, às 16h30. 

Design

Com o tema “Os novos caminhos do design”, Roberta Drummond recebe a palestrante Luísa Bomeny nesta quarta-feira (31), na Innovare, na Praia do Canto. A palestrante vai falar sobre as tendências do design contemporâneo, após o salão do Móvel de Milão e FuoriSalone. O evento é promovido pela ABD Vitória.

Capixabas no Copa

Querida de RR, Juliana Magalhães foi a responsável pela organização do aniversário de 50 anos de Bruna Medeiros, no Rio, no último final de semana. Cerca de 60 convidadas participaram da festa, que contou com missa no Cristo Redentor e hospedagem no Copacabana Palace. 

Professores estrangeiros no Brasil

As filipinas Mary Baylon e Johanna Quinoviva acabam de se juntar às equipes de Programas Internacionais do Centro Educacional Leonardo da Vinci, que já é composta há alguns anos pelo americano Donald Sbrocco, pelo inglês John Davies, pelo australiano Lee Priestley, pela colombiana Manuela Giraldo, pela italiana Lisa Spolverato e pela francesa Coraline Riet. De acordo com a coordenadora de Programas Internacionais da escola, Lorena Croce, a atuação de profissionais com essa diversidade de nacionalidades permite que a Educação Bilíngue Infantil e os programas Elementary, Middle e High School ganhem uma amplitude de conhecimento que vai muito além do ensino de línguas estrangeiras, pois trabalha conteúdos e aspectos culturais de vários países.

Lep Music Day

Cerca de 200 artistas independentes capixabas irão se reunir nos dias 13 e 14 de setembro, em Vila Velha, em busca de formação para o desenvolvimento de suas carreiras, no Lep Music Day. O evento será uma imersão em empreendedorismo artístico e musical, que vai tratar de temas como gestão de carreira, com o estrategista fonográfico com experiência em trabalhos para grandes gravadoras Geovane Bento; PIN artístico, um módulo sobre performance, interpretação e naturalidade, comandado por Carlinhos de Jesus; além de inteligência emocional com Inessa Franco, produção musical com Rafael Sena, direitos autorais com Priscilla Crespo e outros convidados como é o caso da Raquel Vilarino Reis, do SEBRAE-MG responsável pela realização do programa de soluções estratégicas no segmento da música.

EXPOSIÇÃO

Gabriel Lordello, Walter Firmo e Tadeu Bianconi, durante o lançamento da exposição “Lua em Peixes”. A mostra pode ser visitada na Mosaico Fotogaleria até o dia 8 de outubro.
Gabriel Lordello, Walter Firmo e Tadeu Bianconi, durante o lançamento da exposição “Lua em Peixes”. A mostra pode ser visitada na Mosaico Fotogaleria até o dia 8 de outubro Crédito: Mosaico Imagem

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