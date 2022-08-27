Marisa Monte emociona plateia do ES com a turnê 'Portas'; fotos e vídeos

Depois de seis anos sem fazer show no Estado, a cantora Marisa Monte
matou saudade da plateia capixaba em duas grandes apresentações da turnê "Portas" nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.
Em duas horas de show, a cantora misturou canções do seu mais recente álbum, que dá nome à turnê, e hits do seu vasto repertório de 30 anos de carreira, como "Ainda Bem", "Beija Eu", "Totalmente Seu", "Lenda das Sereias" e "Eu Sei". "Portas" é o primeiro disco solo da cantora em dez anos (o último lançamento, "O Que Você Quer Saber de Verdade", foi produzido em 2011).
Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, o espetáculo belíssimo traz a artista acompanhada de uma super banda, formada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn), Lessa (flauta e sax) e Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz). Pretinho, por sinal, colocou samba no show com hits do Império Serrano, sua escola, e da Portela, a escola de Marisa.
Confira quem prestigiou a sessão de quinta-feira na galeria de fotos da nossa Mônica Zorzanelli.