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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Marisa Monte emociona plateia do ES com a turnê 'Portas'; fotos e vídeos

Publicado em
27 ago 2022 às 02:30
Marisa Monte apresenta a turnê Portas em Vitória (ES)
Marisa Monte apresenta a turnê Portas em Vitória (ES) Crédito: Mônica Zorzanelli
Depois de seis anos sem fazer show no Estado, a cantora Marisa Monte matou saudade da plateia capixaba em duas grandes apresentações da turnê "Portas" nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.
Em duas horas de show, a  cantora misturou canções do seu mais recente álbum, que dá nome à turnê, e hits do seu vasto repertório de 30 anos de carreira, como "Ainda Bem", "Beija Eu", "Totalmente Seu", "Lenda das Sereias" e "Eu Sei".  "Portas" é o primeiro disco solo da cantora em dez anos (o último lançamento, "O Que Você Quer Saber de Verdade", foi produzido em 2011). 
Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, o espetáculo belíssimo traz a artista acompanhada de uma super banda, formada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn),  Lessa (flauta e sax) e Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz). Pretinho, por sinal, colocou samba no show com hits do Império Serrano, sua escola, e da Portela, a escola de Marisa.  
Confira quem prestigiou a sessão de quinta-feira na galeria de fotos da nossa Mônica Zorzanelli.

Turnê Portas de Marisa Monte em Vitória

Viagem internacional

O cirurgião plástico Ariosto Santos e sua esposa Shirley Santos viajarão à Itália. Na oportunidade, ele vai acompanhar cirurgias de rinoplastia em Roma, e cirurgias com uso da tecnologia Bodytite by InMode, tratamento minimamente invasivo para flacidez de pele e melhora do contorno corporal, em Verona. A viagem ocorre após a celebração de 10 anos da clínica do médico na Enseada do Suá.

Nova inspiração

Em meio às ruelas charmosas, igrejas, praças, restaurantes, museus, bares e edifícios de arquitetura colonial com varandas floridas que são pura beleza, nossa designer de joias Emar Batalha aproveita a Cartagena, na Colômbia para passear e buscar inspiração para a sua nova coleção.

Novo coworking

Levantamento realizado pela Internacional Workplace Group (IWG) apurou um aumento de 93% na busca por locais de trabalho coletivo no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil é o terceiro lugar no ranking, com alta de 97%. No Reino Unido o aumento foi de 300% e na Espanha, em segundo lugar, a busca por espaços compartilhados de trabalho foi de 123%. De olho na demanda do mercado, o Erik Lorenzon se prepara para o lançamento da segunda unidade do NaCapital Coworking, em Vitória. Com a expansão, o empreendimento passa a contar com mais de 1.000 m² dedicados aos escritórios compartilhados. A nova unidade será inaugurada em setembro e contou com o aporte de R$ 1 milhão da incorporadora Nazca. “Nosso objetivo é abrir mais 10 unidades de coworking e impactar 10 mil pessoas nos próximos três anos”, compartilha o empresário.

QUERIDOS DE RR

Rachel Sasso, Antônio Caus, Walmir Sasso, Rozane Rasseli e Regina Caus
Rachel Sasso, Antônio Caus, Walmir Sasso, Rozane Rasseli e Regina Caus: na celebração de 10 anos da clínica de Dr. Ariosto Santos Crédito: Cloves Louzada

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Eliana Lyra, comemorou na última quarta-feira na Wine Vix only for woman. Na foto, com a organizadora do evento Fernanda Prates
A aniversariante Eliana Lyra, comemorou aniversário, em noite only for women, na Wine Vix only for woman. Na foto, com a organizadora do evento Fernanda Prates Crédito: Wesley Paiva

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