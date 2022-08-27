Marisa Monte emociona plateia do ES com a turnê 'Portas'; fotos e vídeos

Levantamento realizado pela Internacional Workplace Group (IWG) apurou um aumento de 93% na busca por locais de trabalho coletivo no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil é o terceiro lugar no ranking, com alta de 97%. No Reino Unido o aumento foi de 300% e na Espanha, em segundo lugar, a busca por espaços compartilhados de trabalho foi de 123%. De olho na demanda do mercado, o Erik Lorenzon se prepara para o lançamento da segunda unidade do NaCapital Coworking, em Vitória. Com a expansão, o empreendimento passa a contar com mais de 1.000 m² dedicados aos escritórios compartilhados. A nova unidade será inaugurada em setembro e contou com o aporte de R$ 1 milhão da incorporadora Nazca. “Nosso objetivo é abrir mais 10 unidades de coworking e impactar 10 mil pessoas nos próximos três anos”, compartilha o empresário.