Alberto Nemer comemora aniversário de 40 anos em Vila Velha; fotos

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), por meio da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), com o apoio da Escola Superior de Advocacia (ESA-ES), da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal e da OAB Nacional, realizará o evento “Tributação, Seletividade e Federalismo”, nesta quinta-feira (25), das 9h às 19h, no Sheraton Vitória Hotel. Advogados e advogadas, juristas, autoridades públicas e estudantes de Direito poderão presenciar um debate amplo de questões polêmicas que tratam da interpretação da recente legislação e jurisprudência formada pelo Supremo Tribunal Federal e da aplicação do princípio constitucional da seletividade, sobretudo em relação aos setores de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, como mecanismo de tributação e garantia da melhor forma de distribuição da carga tributária no contexto federativo nacional.