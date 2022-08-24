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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Alberto Nemer comemora aniversário de 40 anos em Vila Velha; fotos

Publicado em
24 ago 2022 às 02:30
Alberto e Luciana Nemer e os filhos Albertinho e Laura
Alberto e Luciana Nemer e os filhos Albertinho e Laura: celebrando 40 anos em família! Crédito: Vitor Carvalho

Viva, Alberto! 

Querido de RR, Alberto Nemer "quarentou" com festa no da sexta-feira (19), no Nook Beach Club, em Vila Velha. Recebeu a família e amigos ao lado de sua Luciana e dos filhos Albertinho e Laura. O cantor Alan Venturin ferveu a pista. Confira a galeria de fotos de Vitor Machado.

BIG MAC PELA ACACCI

O McDia Feliz acontece neste sábado (27). A ação é uma das principais campanhas em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis no Brasil e vai beneficiar cerca de 60 projetos de mais de 50 instituições que atuam na oncologia pediátrica. No Espírito Santo, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) é a instituição beneficiada. Para contribuir, basta o consumidor fazer seu pedido de Big Mac no Delivery ou nos restaurantes, pelo balcão, ou Drive-Tudo no dia da campanha. Já aqueles que adquiriram os tíquetes antecipados, físicos ou digitais, poderão fazer a troca pelo seu sanduíche presencialmente nesta data.

EXPANSÃO 

Fabrício Dasmaceno, Josiani Dalvi, Fábio Noaves, Luzia Gallina e Nailson Dalla Bernadina
Fabrício Dasmaceno, Josiani Dalvi, Fábio Noaves, Luzia Gallina e Nailson Dalla Bernadina na inauguração de nova unidade de cooperativa em Botafogo, bairro carioca. A cooperativa capixaba iniciou a sua atuação na cidade maravilhosa. Crédito: Sicoob/Divulgação

Direito tributário

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), por meio da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo (OAB-ES), com o apoio da Escola Superior de Advocacia (ESA-ES), da Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal e da OAB Nacional, realizará o evento “Tributação, Seletividade e Federalismo”, nesta quinta-feira (25), das 9h às 19h, no Sheraton Vitória Hotel. Advogados e advogadas, juristas, autoridades públicas e estudantes de Direito poderão presenciar um debate amplo de questões polêmicas que tratam da interpretação da recente legislação e jurisprudência formada pelo Supremo Tribunal Federal e da aplicação do princípio constitucional da seletividade, sobretudo em relação aos setores de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, como mecanismo de tributação e garantia da melhor forma de distribuição da carga tributária no contexto federativo nacional.

Sunset party

Catarina Riva receberá amigos e família para sunset party em comemoração ao seu aniversário. A festa, no dia 24 de setembro, será temática e os convidados serão envolvidos no clima e energia do Havaí.

Inauguração

O empresário Amado Pereira Costa, CEO do Grupo VixPrime, e o presidente da Forma Legno, Vanderlei Dondé, discutem os últimos detalhes do jantar que vão oferecer para arquitetos e designers de interiores, que marca a inauguração do ateliê da loja em Vitória. 

Vegetação em alta

O Singular for Life, empreendimento imobiliário que será construído na Praia do Canto, terá a natureza em voga e, projeto inédito em Vitória. O paisagista Alex Hanazaki denominou o trabalho em mais orgânico e menos concreto. “A ideia principal deste projeto é transformar a torre em uma grande árvore, com jardins, cachepots e canteiros suspensos e integrados ao edifício, teremos mudanças perceptíveis na torre com o passar das estações em diversas épocas do ano”, explica Hanazaki.

E-music

Um dos 10 maiores artistas eletrônicos do Brasil, Gabriel Boni, o DJ Boni, traz uma das festas eletrônicas mais esperadas do ano, a Boni4You, para a Pink Elephant, nesta sexta-feira, 26.

LANÇAMENTO EM SAMPA

TALK IMÓVEIS

O conselheiro estadual e coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), João Marcelo Moreira é um dos convidados do painel “Gentileza urbana e arquitetura: tendências nos projetos arquitetônicos e de paisagismo”, que acontece amanhã, dia 25, no evento Talk Imóveis – evento sobre tendências do mercado imobiliário e inovação – que a Rede Gazeta realiza.

FESTA

O procurador do estado, Leonardo Carvalho, o juiz eleitoral Renan Salles e o advogado Eduardo Sarlo estiveram juntos na Festa da Advocacia da 11ª Subseção.
O procurador do estado, Leonardo Carvalho, o juiz eleitoral Renan Salles e o advogado Eduardo Sarlo estiveram juntos na Festa da Advocacia da 11ª Subseção. Crédito: César Sartório

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