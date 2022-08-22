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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Iate Clube do ES comemora 76 anos com festa e posse de novo comodoro

Publicado em
22 ago 2022 às 02:30
Karina e Fabiano Pereira
O novo comodoro Fabiano Pereira e sua Karina: na festa de 76 anos do Iate Clube do ES nesta sexta-feira (19) Crédito: Camilla Baptistin

Parabéns, ICES!

Os 76 anos do Iate Clube do Espírito Santo e a posse do novo comodoro Fabiano Pereira foram marcados na última sexta-feira por uma grande festa que certamente já entrou para a história do clube. A elegância da noite especial começava logo na entrada, onde os convidados foram recebidos por um grupo de marinheiros da Capitania dos Portos. Os salões do clube foram especialmente decorados com tulipas brancas e folhagens e por lá circularam diversas autoridades, entre elas o General de Brigada do Exército Edson Hiroshi, o Capitão de Mar e Guerra da Capitania dos Portos Alexsander Moreira dos Anjos, o Comandante do Exército no Estado coronel Rodrigo Penalva, o comandante do Corpo de Bombeiros Alexandre Cerqueira, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini e o coronel Paolo Quintino, da Guarda Municipal de Vitória.  Fabiano Pereira em seu discurso de posse fez uma saudação especial a sua esposa , Karina, e destacou o caráter esportivo e social do clube mais charmoso do Espírito Santo, que une tradição, prêmios nacionais e internacionais  e história. Potencializar a prática esportiva, como pesca e vela, cuidar do meio ambiente, promovendo ações de conscientização e cuidado, e ser ponto de encontro para o social foram as metas apresentadas pelo novo comodoro. Também fazem parte da nova comodoria do Iate Clube Abner Garcia Romano, vice-comodoro, e Luciano Secchin, contra-comodoro. Marcelo Ribeiro e Banda B animaram a pista. Confira as fotos de Camilla Baptistin e César Sartório.

EXPOSIÇÃO

Cecilia Oliveira, Thais Hilal, Monika Serrao, Carol Abreu e Celia Colodetti
Cecilia Oliveira, Thais Hilal, Monika Serrao, Carol Abreu e Celia Colodetti: na abertura de "Loio-Pérsio | Desenhos Inéditos", na OÁ Galeria Crédito: Débora Benaim

Férias

Juliany Pelissari e o marido Luiz Guilherme Barcik embarcam para a paradisíaca Punta Cana, na República Dominicana, onde aproveitam as famosas praias de águas cristalinas, muitos coqueiros e areia branca e fina para descansar.

Reinauguração

Bruna Moraes vai reinaugurar a sua Festtare, loja de aluguel de vestidos e acessórios, na próxima terça-feira, dia 23, em Jardim da Penha, com coquetel assinado pelo Chef Gabriel Júnior, para convidados. A empresária aproveita a ocasião para lançar a coleção exclusiva da marca.

ANIVERSÁRIO

Ada,Maita,,Margareth, Marilena Mota.
Ada, Maita, Margareth e Marilena Mota: irmãs em passeio pela Grécia para celebrar o aniversário de Maita Crédito: Divulgação

Parabéns, Antônio!

Bia e Caio Perenzin convidam para o aniversário de 2 anos de Antônio, nesta sexta-feira (26), na Figata, Praia do Canto, com o tema "Ao Infinito e Além – Buzz e sua Jornada Para ser Lightyear". Em tempo: o casal está "grávido" do segundo filho. Parabéns, família!

Feliz aniversário!

Arine Duarte vai celebrar 33 anos com festa na terça-feira (30), na Figata,  Praia do Canto.

COMEMORAÇÃO

Cesinha Saade e Rogério Abreu Dias
Cesinha Saade e Rogério Abreu Dias: celebrando o primeiro aniversário de recuperação muscular, em Vitória Crédito: Divulgação

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