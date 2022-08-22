Iate Clube do ES comemora 76 anos com festa e posse de novo comodoro

Os 76 anos do Iate Clube do Espírito Santo e a posse do novo comodoro Fabiano Pereira foram marcados na última sexta-feira por uma grande festa que certamente já entrou para a história do clube. A elegância da noite especial começava logo na entrada, onde os convidados foram recebidos por um grupo de marinheiros da Capitania dos Portos. Os salões do clube foram especialmente decorados com tulipas brancas e folhagens e por lá circularam diversas autoridades, entre elas o General de Brigada do Exército Edson Hiroshi, o Capitão de Mar e Guerra da Capitania dos Portos Alexsander Moreira dos Anjos, o Comandante do Exército no Estado coronel Rodrigo Penalva, o comandante do Corpo de Bombeiros Alexandre Cerqueira, o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini e o coronel Paolo Quintino, da Guarda Municipal de Vitória. Fabiano Pereira em seu discurso de posse fez uma saudação especial a sua esposa , Karina, e destacou o caráter esportivo e social do clube mais charmoso do Espírito Santo, que une tradição, prêmios nacionais e internacionais e história. Potencializar a prática esportiva, como pesca e vela, cuidar do meio ambiente, promovendo ações de conscientização e cuidado, e ser ponto de encontro para o social foram as metas apresentadas pelo novo comodoro. Também fazem parte da nova comodoria do Iate Clube Abner Garcia Romano, vice-comodoro, e Luciano Secchin, contra-comodoro. Marcelo Ribeiro e Banda B animaram a pista. Confira as fotos de Camilla Baptistin e César Sartório.