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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Loja do Outubro Rosa abre as portas no ES com o tema 'Amor que cuida!'

Publicado em
20 ago 2022 às 02:30
Léa Penedo e Marilucia Dalla
Léa Penedo e Marilucia Dalla: na loja do Outubro Rosa de 2021 Crédito: Cloves Louzada
Será dada a largada para a campanha do Outubro Rosa 2022. Na quarta-feira (24), a Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc) abrirá as portas da Loja Outubro Rosa 2022, no 1º Piso do Shopping Vitória, com o tema “Amor que cuida!”. No dia 24, esta colunista receberá convidados das 16h30 às 18h30 como madrinha da campanha.  O espaço onde funcionará a loja foi cedido pelo SV, os móveis e peças decorativas emprestados por empresas parceiras e a ambientação foi feita por Zildinha Helal como cortesia. A loja comercializará produtos da campanha, entre eles, o carro-chefe, a camisa Outubro Rosa, que neste ano, tem autoria da ilustradora Ully Miranda. Toda a renda da loja será revertida para os projetos da Afecc/Hospital Santa Rita para o tratamento e prevenção do câncer. 

JANTAR EM SAMPA

Vinhos e perfumes

Na quinta-feira (25), a empresária Luciana Melo realiza um petit comitê em seu espaço de perfumes, na Praia do Canto, para convidados especiais. O evento, Harmonize Experience, tem o objetivo de proporcionar uma verdadeira experiência aos presentes, através da harmonização entre vinhos e perfumes, que será feita por meio da combinação de notas em comum entre eles, de maneira consciente e direcionada, aguçando o olfato, o paladar e todos os outros sentidos. Renata Cani, Victor Sarcinelli, Junior Torezani, Paulo Lessa e Karla Lessa são presenças confirmadas. 

Tarde décor

Claudia Júdice Torres convida para comemoração de 9 anos da sua Casa Arrumada, na quarta-feira (24). Durante o evento, será lançado um novo quarto com assinatura da arquiteta Fernanda Calazans. 

Tarde de moda

Renata Pacheco convida para lançamento da coleção primavera/verão 2023, na quarta (24), na sua loja Maria Helena Pacheco. 

Bem-vindo, Otto!

Otto chegou! Os papais Eduarda de Almeida Noé Peixoto e Vítor Itaboraí Peixoto estão vibrando de alegria com a chegada do caçula. E a vovó Luciana Almeida também festeja a chegada do netinho leonino. 

Neurociências da educação

As neuropsicopedagogas Luciana Matos e Cláudia Pelegrini participam do maior evento de Neurociência Educacional da América Latina, o Congresso Aprender Criança, que está acontecendo em Ribeirão Preto, São Paulo. Elas foram selecionadas para apresentar um programa de pesquisa desenvolvido para o tratamento de crianças com TDAH. O programa foi um dos sete selecionados em todo o Brasil para concorrer ao Prêmio Dicas de Mestre, que será divulgado no final do evento.

Quarto de famosa

O designer de Interiores Carmo Della Mota embarca para São Paulo para entrega do projeto do quarto da filha de MC Loma.

Novos gerentes

Antony Moreira, diretor Comercial e de Marketing da Loga, operadora capixaba de internet, telefonia e TV, informa que Ismael Rangel e Danilo Nolasco são os novos gerentes comerciais da empresa. Enquanto Ismael cuidará do varejo para pessoa física, Danilo será responsável pelo novo serviço, Loga Empresa, voltado para pequenos negócios, que oferecerá uma via de conexão monitorada para redução de ataques cibernéticos, uma licença do antivírus Kaspersky e o chamado IPV6 disponível, que garante acesso a novos formatos de conexão à internet.

Fórum

A manhã deste sábado (20), será de intensos debates diplomáticos para os alunos dos 8os e 9os anos do Ensino Fundamental e das 1as e 2as séries do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci. É que a escola realiza a 15ª edição do Fórum Da Vinci, uma reunião simulada da Organização das Nações Unidas (ONU). Em pauta discussões sobre temas relevantes como a invasão russa à Ucrânia, o atual governo talibã no Afeganistão e a Guerra do Iraque em 2003. A iniciativa consiste na transformação dos alunos em delegados representantes de países e na distribuição deles em diferentes comitês de Segurança, Direitos Humanos e Histórico. De acordo com o coordenador Joelmo Costa, ao sustentarem debates simulados, tanto na língua portuguesa quanto na inglesa, os alunos desenvolvem oratória, protagonismo, liderança, autoconfiança e cidadania.

LANÇAMENTO DE JOIAS

Micheli Moulin, Débora Nunes, Milla Borel e Dani Mendes
Micheli Moulin, Débora Nunes, a anfitriã Milla Borel e Dani Mendes: coquetel de lançamento da coleção "Emerald", na Enseada do Suá Crédito: Cloves Louzada

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