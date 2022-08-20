Loja do Outubro Rosa abre as portas no ES com o tema 'Amor que cuida!'

A manhã deste sábado (20), será de intensos debates diplomáticos para os alunos dos 8os e 9os anos do Ensino Fundamental e das 1as e 2as séries do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci. É que a escola realiza a 15ª edição do Fórum Da Vinci, uma reunião simulada da Organização das Nações Unidas (ONU). Em pauta discussões sobre temas relevantes como a invasão russa à Ucrânia, o atual governo talibã no Afeganistão e a Guerra do Iraque em 2003. A iniciativa consiste na transformação dos alunos em delegados representantes de países e na distribuição deles em diferentes comitês de Segurança, Direitos Humanos e Histórico. De acordo com o coordenador Joelmo Costa, ao sustentarem debates simulados, tanto na língua portuguesa quanto na inglesa, os alunos desenvolvem oratória, protagonismo, liderança, autoconfiança e cidadania.