Loja do Outubro Rosa abre as portas no ES com o tema 'Amor que cuida!'

Na quinta-feira (25), a empresária Luciana Melo realiza um petit comitê em seu espaço de perfumes, na Praia do Canto, para convidados especiais. O evento, Harmonize Experience, tem o objetivo de proporcionar uma verdadeira experiência aos presentes, através da harmonização entre vinhos e perfumes, que será feita por meio da combinação de notas em comum entre eles, de maneira consciente e direcionada, aguçando o olfato, o paladar e todos os outros sentidos. Renata Cani, Victor Sarcinelli, Junior Torezani, Paulo Lessa e Karla Lessa são presenças confirmadas.