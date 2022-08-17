Estudante do ES disputa a final de "Pequenos Gênios" no "Domingão com Huck"

Igor Pinheiro dos Santos Miranda disputa a final do quadro do programa do Huck Crédito: Divulgação

Igor Pinheiro dos Santos Miranda, 12 anos, aluno do 7º ano da Escola Monteiro, único capixaba selecionado para participar do quadro Pequenos Gênios, do Domingão do Huck, disputa a final da competição neste domingo (21).

Ele é um dos integrantes de um trio com outros brasileirinhos geniais, batizado de “Quânticos”. A mãe, Veruska, os professores, colegas e a escola são só orgulho e torcida, e entendem que, independente do resultado final, Igor já é um vencedor.

Aluno da Monteiro há alguns anos, Igor e a mãe reconhecem a importância da escola no processo de formação do adolescente.

Altas habilidades “O Igor chegou na Monteiro e foi acolhido de forma especial. Já tínhamos o diagnóstico de altas habilidades e equipe pedagógica se posicionou de uma forma muito receptiva e aberta. Há, de fato, na escola, uma escuta ativa, uma relação efetiva de parceria, que inclui a preocupação com o bem-estar integral do aluno e uma postura respeitosa aos direitos e peculiaridades de cada criança” Palavra de mãe Veruska

ORGULHO DA ESCOLA

Diretora pedagógica da Escola Monteiro, Penha Tótola afirma que a participação de Igor no programa despertou apoio, incentivo e orgulho na comunidade escolar. “Entendemos cada aluno como especial em suas habilidades e demandas. Ver o Igor se destacar, “desabrochar” e evoluir, tanto do ponto de vista curricular e emocional, é motivo de alegria para nós, que buscamos realmente dar voz e vez para que nossos alunos se tornam sujeitos de suas trajetórias, com criatividade e alegria”, afirma.

Penha ressalta que entender que cada aluno é único em suas demandas e peculiaridades é fundamental para ajudá-lo a valorizar suas potencialidades e buscar o aprimoramento, sempre crescendo, evoluindo e caminhando para ser protagonista de sua história na escola e na vida.

“Um aluno nunca pode ser, na visão que temos do processo educacional, um ‘número de matrícula’, que está na escola para assimilar um conteúdo programático e tirar boas notas. A educação é muito mais do que isso. É aprendizado, mas é também formação, integração e troca, que deve levar em conta as dimensões sociais, familiares, emocionais, cognitivas... É múltipla e abrangente como é múltiplo e abrangente o ser humano”, destaca a diretora pedagógica da Monteiro, Penha Tótola.

Ao longo do programa Pequenos Gênios, Igor impressionou colegas e o público em geral ao fazer cálculos complexos, de cabeça e com agilidade; ao memorizar informações e imagens; ao demonstrar um vasto conhecimento em Geografia – a área principal de suas habilidades. Mas não apenas: também chamou atenção sua amizade com os parceiros de equipe e com outros participantes do jogo; sua sensibilidade e desenvoltura.

"Participar do Pequenos Gênios tem sido uma experiência fantástica. Fiz grandes amigos que espero que sigam na minha vida. Nunca vou esquecê-los. Essa é a parte mais legal"

Para a mãe Veruska, foi muito bonito ver a relação que Igor estabeleceu com as outras crianças. “Vê-lo com crianças na mesma condição foi bem bonito. Ele estava entre pares e foi uma vivência bastante rica e integrativa”, conta ela, lembrando que a trajetória de apenas 12 anos de Igor já inclui feitos memoráveis: com 1 ano e 6 meses, Igor já lia cerca de 200 palavras, aos três anos já dominava a leitura e também conseguia reconhecer as bandeiras de todos os países do mundo.

Apesar de ter Geografia como sua área principal de conhecimento, ele consegue, a partir dela, fazer correlações. Sozinho, aprendeu Inglês e Espanhol e sabe um pouco de outros quatro idiomas, como o francês e o russo, além de adorar futebol e saber sobre times, jogadores e campeonatos de todo o mundo.