Manguinhos Gourmet 2022 reúne gastronomia, arte e ecologia na Serra

Em sua segunda CASACOR ES, Carol Zamboni optou por um ambiente que abraça, acolhe e faz uma conexão indireta com o mundo lá fora, sem sair de casa. A suíte do casal, proposta pela profissional na mostra deste ano, tem como inspiração o mote ‘Janelas para o Infinito’, que faz total conexão com o tema deste ano, criado para representar o ‘Infinito Particular’ do casal, com a possibilidade de descobrir uma variedade de universos dentro do próprio quarto.