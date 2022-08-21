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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Manguinhos Gourmet 2022 reúne gastronomia, arte e ecologia na Serra

Publicado em
21 ago 2022 às 02:30
Manguinhos, praia da Serra
Manguinhos, praia da Serra Crédito: Vitor Jubini
Vem aí a 15ª edição do Manguinhos Gourmet! A Associação Comercial do Balneário, a Associação de Moradores e o promotor de eventos Gil Castelo Branco já definiram a data e agora se dedicam à formatação do evento, que tem a gastronomia como estrela principal. Será nos dias 17, 18, 24 e 25 de setembro e promete pratos saborosos, receitas exclusivas e preços acessíveis. O Manguinhos Gourmet terá, ainda, outras novidades como a bucólica jardineira, que percorrerá o balneário transportando as pessoas durante os dias do evento, uma feira de artes e uma ação ecológica que envolverá passeio e limpeza das praias.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Rodrigo Barbosa, Ricardo Pessanha,Everaldo Colodetti,Christiane Menezes,Raquel Guimarães
Rodrigo Barbosa, Ricardo Pessanha, Everaldo Colodetti, Christiane Menezes e Raquel Guimarães:  em momento de negócios no Espaço Taj, em Vila Velha Crédito: Arthur Louzada

Ensino médio

Mariana Buaiz e Cristiano Carvalho promovem o lançamento do Ensino Médio da Escola Americana de Vitória (EAV) nesta terça-feira, na Base 27, na Enseada do Suá. Fundada em 2018, a EAV é uma referência em educação internacional desde as séries infantis ao Ensino Fundamental I e II. Possui imersão em inglês e equipe pedagógica formada por educadores brasileiros e estrangeiros, além de um campus moderno, com ambientes de inovação, práticas esportivas, salas de aula e laboratórios. O evento, exclusivo para convidados, acontece a partir das 18h, com a participação de alunos do 9° ano do ensino fundamental.

Sim-sim

Ivan Bridi e Mariana Thomazini, que acabaram de inaugurar o Tero Gastronomia junto com Vitor Lecchi, na Praia do Canto, disseram sim-sim nesta semana no cartório. Depois, o casal brindou o amor no Clericot.

Infinito particular

Em sua segunda CASACOR ES, Carol Zamboni optou por um ambiente que abraça, acolhe e faz uma conexão indireta com o mundo lá fora, sem sair de casa. A suíte do casal, proposta pela profissional na mostra deste ano, tem como inspiração o mote ‘Janelas para o Infinito’, que faz total conexão com o tema deste ano, criado para representar o ‘Infinito Particular’ do casal, com a possibilidade de descobrir uma variedade de universos dentro do próprio quarto.

QUERIDOS DE RR

Roberta Drummond e João Eugênio Modenesi Filho
Roberta Drummond e João Eugênio Modenesi Filho: em noite de alta gastronomia na Praia do Canto Crédito: Thuanny Louzada

PERCUSSÃO SINFÔNICA

O percussionista e artista multilinguagem Luccas Martins vai apresentar-se como solista com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no concerto “Handpan Brasileiro: Ancestral e Sinfônico”, no dia 15 de setembro, às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. O espetáculo terá a participação do pianista pernambucano Amaro Freitas e regência do maestro Helder Trefzger. A proposta do concerto é destacar as possibilidades do handpan, instrumento melódico-harmônico de percussão criado na Suíça, no início dos anos 2000. Além do handpan, Luccas Martins vai executar outros instrumentos como pandeiro, ilú e caxixi, com a OSES interpretando composições de sua autoria e de Amaro Freitas.

QUERIDAS DE RR

Mariana Thomazini, Thiciane Tibério e Távila Nascimento
Mariana Thomazini, Thiciane Tibério e Távila Nascimento: em noite de inauguração na  Ilha Crédito: Thuanny Louzada

P&B

A energia do ônix, a delicadeza das pérolas e a nobreza do ouro amarelo dão forma à nova série de joias da coleção Provence, da designer Carla Buaiz, que abusou das formas geométricas para criar colares, brincos, anéis e pulseiras no mais clássico ‘P&B’ - preto e branco - combinação que nunca deixou de ser um clássico.

Noite italiana

Bruna Perim, arquiteta parceira de Peterson Pereira na CasaCor 2022, é uma das convidadas no evento realizado pela M.Gerais, no dia 25. Será uma noite com a participação do pizzaiolo italiano campeão da Fispal, Luca Lonardi.

LANÇAMENTO DÉCOR

Sandra Demoner e Caio Devens: no coquetel de lançamento da nova coleção de tecidos da Entreposto
Sandra Demoner e Caio Devens: no coquetel de lançamento da nova coleção de tecidos da Entreposto Crédito: Cloves Louzada

TARDE DE NEGÓCIOS

Talita Marques, Liliane Porto e Jarbas da Vitória
Talita Marques, Liliane Porto e Jarbas da Vitória: em encontro de mulheres empreendedoras em Vitória Crédito: Thuanny Louzada

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