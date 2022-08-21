Manguinhos Gourmet 2022 reúne gastronomia, arte e ecologia na Serra

Mariana Buaiz e Cristiano Carvalho promovem o lançamento do Ensino Médio da Escola Americana de Vitória (EAV) nesta terça-feira, na Base 27, na Enseada do Suá. Fundada em 2018, a EAV é uma referência em educação internacional desde as séries infantis ao Ensino Fundamental I e II. Possui imersão em inglês e equipe pedagógica formada por educadores brasileiros e estrangeiros, além de um campus moderno, com ambientes de inovação, práticas esportivas, salas de aula e laboratórios. O evento, exclusivo para convidados, acontece a partir das 18h, com a participação de alunos do 9° ano do ensino fundamental.