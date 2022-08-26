Outubro Rosa: loja da Afecc está de portas abertas em Vitória

O Outback Steakhouse comemora, nesta sexta-feira (26), oito anos da unidade de Vila Velha. Celebrar é a especialidade da casa que, rotineiramente, comemora o aniversário de seus clientes com a tradicional “sobremesa do aniversariante”. A prática é tão popular que a rede chega a celebrar mais 65 mil aniversários por mês, somando todas as unidades do Brasil. E, em Vila Velha, não tem sido diferente. Mardonio Castro, sócio-proprietário da unidade, diz que o sucesso é absoluto com os capixabas também: o restaurante somou, neste último ano, mais de quatro mil calorosos “parabéns” com a cortesia da sua icônica sobremesa.