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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Outubro Rosa: loja da Afecc está de portas abertas em Vitória

Publicado em
26 ago 2022 às 02:30
Renata Pimentel e Renata Rasseli
Renata Pimentel e Renata Rasseli: na abertura da loja do Outubro Rosa 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli

Bem-vindo, Outubro Rosa!

Foi dada a largada da campanha Outubro Rosa no ES. A Afecc abriu as portas da Loja Outubro Rosa 2022, no 1º Piso do Shopping Vitória, próxima à Cacau Show. A ambientação do espaço, que funcionará até o dia 31 de outubro, foi assinada por Zildinha Hilal. O carro-chefe dos produtos é a camiseta da campanha, com estampa de autoria da ilustradora Ully Miranda, atualmente morando em Portugal. Na tarde desta quarta-feira (24), esta colunista recebeu amigos solidários que abraçaram a causa.  Confira a galeria.

COQUETEL

Parceria de peso

Leticia Salgado recebe o diretor da Uvino Pablo Mansk, na Casa Graviola, nesta sexta-feira (26), a partir das 16 horas. Na oportunidade, o sommelier vai ensinar como harmonizar as notas do vinho com os cardápios do restaurante localizado na Praia do Canto, e ainda ensinar como servir o vinho, como higienizar taças, entre outras coisas.

Café com negócios

Está marcado para o dia 14 de setembro o primeiro encontro de networking do CDL Mulher. Criado em agosto, o grupo se reunirá tendo como parceiras as Mulheres Fênix. O evento tem vagas limitadas e contará com rodadas de negócios e outras atrações.

Opening

 Débora Borges Sampaio e Rafael Sampaio Oliveira inauguram a 4ª franquia do Rick’s Burger na Garagem, na segunda-feira (29), na Morada de Laranjeiras, na Serra.

LANÇAMENTO DE MODA

Ana Luiza Azevedo e Renata Pacheco
Ana Luiza Azevedo e Renata Pacheco: tarde fashion da primavera-verão 2023 Crédito: Divulgação

ENCONTRO

Sandra Matias, Rachel Menezes, Vivian Coser e Lara Brotas
Sandra Matias, Rachel Menezes, Vivian Coser e Lara Brotas: em encontro de arte e arquitetura com os futuros moradores do empreendimento Landscape, na Galeria Matias Brotas Crédito: Cacá Lima

Celebrando!

O Outback Steakhouse comemora, nesta sexta-feira (26), oito anos da unidade de Vila Velha. Celebrar é a especialidade da casa que, rotineiramente, comemora o aniversário de seus clientes com a tradicional “sobremesa do aniversariante”. A prática é tão popular que a rede chega a celebrar mais 65 mil aniversários por mês, somando todas as unidades do Brasil. E, em Vila Velha, não tem sido diferente. Mardonio Castro, sócio-proprietário da unidade, diz que o sucesso é absoluto com os capixabas também: o restaurante somou, neste último ano, mais de quatro mil calorosos “parabéns” com a cortesia da sua icônica sobremesa.

Apartamento modelo

Ana Paula Gatti, gerente de Incorporação da Metron, está com a agenda montada para receber, nos próximos dias, os futuros moradores do Via Mar. Eles irão conhecer o apartamento modelo do empreendimento que é sucesso em Morada de Laranjeiras, na Serra, e ver de perto o acabamento usado, pisos e revestimentos.

Encontro

Fábio Henriques, executivo da Associação de Empresários de Vila Velha (Assevila), participa de almoço nesta sexta (26) com o embaixador do Uruguai, Guilhermo Valles, e com o cônsul-geral daquele país, Maria Noel Reyes.

FESTA

Erica Neves, Kelly Andrade e Renata Erler
Erica Neves, Kelly Andrade e Renata Erler: no Baile da Advocacia promovido pela 11ª Subseção da OAB-ES, em Cariacica Crédito: Divulgação

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