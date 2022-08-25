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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Luma Friço celebra 15 anos com festa em Vila Velha; veja fotos

Publicado em
25 ago 2022 às 02:30
Patrícia, Luma e Thanguy Friço
Patrícia, Luma e Thanguy Friço: celebrando 15 anos em família na Praia de Itaparica Crédito: Cloves Louzada

Viva, Luma!

Herdeirinha dos queridos de RR, os médicos Patrícia e Thanguy Friço, Luma debutou com festa para amigos e familiares. Foi no condomínio onde moram, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. DJ Lucas comandou a pista e Cloves Louzada clicou a festa. Confira a galeria.

MODA

Karen Moro e Thais Medeiros receberam Carol Lobato em seu evento de lançamento de primavera verão 2023, na Praia do Canto.
Karen Moro e Thais Medeiros receberam Carol Lobato em seu evento de lançamento de primavera verão 2023, na Praia do Canto. Crédito: Fillipe Leal

CARDIOLOGISTAS FAMOSOS EM SANTA TERESA

A 34ª edição do Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Espírito Santo (SBC- ES), que será realizado desta quinta-feira (25) a sábado (27), traz para Santa Teresa, município da região Serrana do Estado, pela primeira vez, grandes nomes da cardiologia nacional, entre eles, Stephanie Itala Rizk, Eduardo Lima, Ludhmila Hajjar e Breno Falcão, diretor científico da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI).

ALMOÇO 

Andréia Lopes e Carol Neves
Andréia Lopes e Carol Neves, que recebeu amigas e clientes para lançamento da coleção de joias inspiradas nas deusas gregas e egípicias, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

Inauguração

Mirela Bertolini, dermatologista membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, inaugura sua nova clínica, com o que há de mais moderno em transplante capilar e tricologia. A médica traz com exclusividade para o Espírito Santo o HairMetrix, aparelho para diagnóstico por imagem com inteligência artificial para análises de unidades foliculares. A tecnologia inédita no Estado analisa em tempo real o couro cabeludo e folículos capilares, gerando informações detalhadas para a escolha do tratamento mais adequado. Nesta quinta, dia 25, a dermatologista desembarca em São Paulo, para participar do 75º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que irá debater os novos horizontes na área. Em outubro, ela estará no Congresso Mundial ISHRS Panamá, evento que reúne os melhores especialistas em transplante capilar do mundo.

Moda e design

Ivana Izoton recebe a brasiliense Ana Paula Carneiro, diretora criativa da marca paulista de moda Studio EPCA, em sua loja, nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, das 13h às 19h. A Studio EPCA é conhecida pela identidade contemporânea que busca um vestir com intenção e estabelece conexões reais e humanizadas por meio de arquiteturas têxteis, com elementos que unem a funcionalidade dos shapes e a suavidade dos tecidos naturais e sustentáveis.

Fotografia e arte

Nesta quinta-feira (25), a Mosaico Fotogaleria promove um bate-papo entre o filósofo Fernando Pessoa e o fotógrafo carioca Walter Firmo. A conversa vai abordar o tema Brasilidade, que é o assunto de estudo de Pessoa e destaque da obra do famoso fotógrafo Walter Firmo. Quem estiver interessado em assistir essa verdadeira aula sobre cultura e arte brasileira, pode acompanhar toda a discussão por meio do Youtube da Mosaico.

Capixabas em Sampa

Karina Mazzini e Rubia Galvão participam nesta semana do 75º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia em São Paulo. O evento, que busca apresentar as novas atualizações do mundo da dermatologia, acontece do dia 24 a 28 de agosto. Rubia estará acompanhando Karina nas palestras médicas e também vai marcar presença no estande da Ao Fio, para ficar de olho nas novidades para tratamentos capilares.

ENCONTRO

Alessandra de Melo e André Macias
Alessandra de Melo e André Macias:  a dermatologista recebeu pacientes e médicos para apresentar novidades da área de saúde íntima Crédito: Léo Gurgel

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