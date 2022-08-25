Luma Friço celebra 15 anos com festa em Vila Velha; veja fotos

Mirela Bertolini, dermatologista membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, inaugura sua nova clínica, com o que há de mais moderno em transplante capilar e tricologia. A médica traz com exclusividade para o Espírito Santo o HairMetrix, aparelho para diagnóstico por imagem com inteligência artificial para análises de unidades foliculares. A tecnologia inédita no Estado analisa em tempo real o couro cabeludo e folículos capilares, gerando informações detalhadas para a escolha do tratamento mais adequado. Nesta quinta, dia 25, a dermatologista desembarca em São Paulo, para participar do 75º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que irá debater os novos horizontes na área. Em outubro, ela estará no Congresso Mundial ISHRS Panamá, evento que reúne os melhores especialistas em transplante capilar do mundo.