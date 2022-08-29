Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Bianca Tristão e Nicholas Garcev dizem sim-sim na Aldeia; veja fotos

29 ago 2022 às 02:15
Casamento de Bianca Tristão e Nicholas Garcev
 Bianca Tristão e Nicholas Garcev: sim-sim na Aldeia Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi memorável o sim-sim de Bianca Tristão e Nicholas Garcev, neste sábado (27), na residência dos avôs Ilza e Jônice Tristão (in memoriam), na Aldeia da Praia, em Guarapari. A noiva é filha de Ricardo Tristão (in memorian) e Laura Tristão. Com a presença de 150 convidados do exterior, o casal, que mora em Londres, recebeu a família e amigos em  sunset party, que começou com queima de fogos e contou com  show de  banda de gaita de fole, em homenagem ao noivo inglês, e muito samba. A bateria ferveu a pista e as convidadas entraram no clima com arranjos de cabeças carnavalescos assinados por Paulo Balbino. 
Com pontualidade britânica, o casal recebeu as bênçãos em  em cerimônia bilíngue (português e inglês), que começou às 16h30, na capela da mansão dos Tristão. A noiva entrou acompanhada dos irmãos Victor e Daniel. A decoração belíssima foi assinada pelo craque José Antônio Castro Bernardes e design floral da nossa Conceito Único. O catering foi assinado pelo Le Buffet e o bolo por Júnior Vieira. A  produção foi de Stella Miranda. No domingo (28), rolou o "after" com feijoada para a família e convidados gringos.  Veja quem prestigiou o "destination wedding" na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli. 
Casamento de Bianca Tristão e Nicholas Garcev
A mãe da noiva, Laura Tristão, e os filhos Victor e Daniel Crédito: Monica Zorzanelli

Elegantes

A noiva usou um vestido by Pronovias, da Espanha, e sua mãe Laura escolheu um look by Jenny Packham, estilista inglesa “queridinha” da Kate Middleton. 

Música impecável

A Sonatha, de Hariton Nathanailidis, comandou a trilha sonora da cerimônia religiosa, e o DJ De Prá animou a pista. 
Casamento de Bianca Tristão e Nicholas Garcev
 Bianca Tristão e Nicholas Garcev: festa com muito samba Crédito: Monica Zorzanelli

Casamento de Bianca Tristão e Nicholas Garcev

ANIVERSÁRIO

Caio Perenzin, Beatriz Rassele Croce, Bia Perenzin, Lorena e Fabiana Croce, Joelmo Costa: celebrando os 2 anos de Antônio
Caio Perenzin, Beatriz Rassele Croce, Bia Perenzin, Lorena e Fabiana Croce, Joelmo Costa: celebrando os 2 anos de Antônio, em noite de pizza e família reunida, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

Opening

Nove e Scarpe, na Rua Elesbâo Linhares, Penha Colodetti vai inaugurar no próximo dia 14 de setembro, às 17h30, um espaço com amis de 50 marcas premium em modelo de outlet permanente. Para marcar o momento, a empresária vai receber para um happy hour em seu Terraço 10.

Dia do Contador

Os associados e diretores do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon-ES) receberão comenda, certificados de honra ao mérito e títulos de cidadãos vitorienses em uma sessão solene que será realizada pelo vereador de Vitória, Aloísio Varejão, nesta terça-feira (30), às 19 horas, na Câmara de Vitória.

Em Barcelona

Dorion e Tatiana Soares partiram para Barcelona,na Espanha, onde irão matar a saudade da filha Yohana, que faz mestrado em arquitetura na capital e estágio na ONU. E de lá seguem para um roteiro de férias que inclui Sevilla, Málaga, Ibiza e a ilha de Menorca, considerado o paraíso da Espanha, aproveitando o verão europeu.

Treino personalizado

Ricardo Souza, um dos maiores especialista em criar metodologias fitness no Brasil, acaba de concluir a criação de uma nova metodologia de treinamento que estará disponível para os capixabas. Catiane Almeida e Flávia Zon, proprietárias da SoulFit Studio Boutique recorreram ao renomado profissional para criar o novo método do empreendimento, a Metodologia Connect Soul, focada na individualização e personalização dos treinos, monitoramento da intensidade em tempo real, avaliação aos resultados, com uso de muita tecnologia.

ENCONTRO 

Ana Beloni, Thanandra Torres, Renata Cani, Barbara Louise e Lorena Torres em harmonização de vinhos e perfumes comandada por Luciana Melo, na Praia do Canto.
Ana Beloni, Thanandra Torres, Renata Cani, Barbara Louise e Lorena Torres: em noite de harmonização de vinhos e perfumes comandada por Luciana Melo, na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

