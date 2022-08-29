Bianca Tristão e Nicholas Garcev dizem sim-sim na Aldeia; veja fotos

Foi memorável o sim-sim de Bianca Tristão e Nicholas Garcev, neste sábado (27), na residência dos avôs Ilza e Jônice Tristão (in memoriam), na Aldeia da Praia, em Guarapari. A noiva é filha de Ricardo Tristão (in memorian) e Laura Tristão. Com a presença de 150 convidados do exterior, o casal, que mora em Londres, recebeu a família e amigos em sunset party, que começou com queima de fogos e contou com show de banda de gaita de fole, em homenagem ao noivo inglês, e muito samba. A bateria ferveu a pista e as convidadas entraram no clima com arranjos de cabeças carnavalescos assinados por Paulo Balbino.
Com pontualidade britânica, o casal recebeu as bênçãos em em cerimônia bilíngue (português e inglês), que começou às 16h30, na capela da mansão dos Tristão. A noiva entrou acompanhada dos irmãos Victor e Daniel. A decoração belíssima foi assinada pelo craque José Antônio Castro Bernardes e design floral da nossa Conceito Único. O catering foi assinado pelo Le Buffet e o bolo por Júnior Vieira. A produção foi de Stella Miranda. No domingo (28), rolou o "after" com feijoada para a família e convidados gringos. Veja quem prestigiou o "destination wedding" na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.