Lançamento de novo showroom reúne arquitetos em Vitória

Quem quer mudar o visual para começar a primavera de cara nova aí vai uma dica de ouro: aposte nos castanhos "frios". Segundo Walace Menezes, o tom é o castanho acinzentado. "Essa tonalidade está ganhando cada vez mais espaço nos salões. O marrom acinzentado, mais frio, traz ao castanho uma certa luminosidade, dá uma leveza à cor que é escura". Para inovar ainda mais, o profissional explica que a cor pode ser usada em toda a extensão do cabelo, mas se usada em forma de mechas dá um efeito natural de iluminação.