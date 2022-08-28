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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Lançamento de novo showroom reúne arquitetos em Vitória

Publicado em
28 ago 2022 às 02:30
Claudia Judice Torres e Fernanda Calazans
Claudia Júdice Torres e Fernanda Calazans: em coquetel de aniversário, em Santa Lúcia Crédito: Ana Luiza Velasco

Nove primaveras

Claudia Júdice celebrou nove primaveras de  sua Casa Arrumada, em Santa Lúcia, nesta semana. Juliana Goulart, Isabela Castelo, Tamara Raizer, Kassio Fontoura, Fernanda Liparizi, Lara e Luiza Guimarães, Roberta Vilela e Tatiana Coutinho passaram por lá para comemorar o aniversário do showroom de móveis. Para marcar a data, a empresária aproveitou para lançar um novo quarto, assinado por Fernanda Calazans, composto pelos tecidos da nova coleção da Entreposto na roupa de cama, produzida pela artista plástica Simone Monteiro. Confira as fotos

ENCONTRO

A anfitriã da noite, Luciana Melo, ao lado da empresária, amiga e cliente Patricia Miler. Legenda4: Sânia Lima Zanelato em noite de lançamento no espaço de Luciana Melo, na Praia do Canto.
A anfitriã Luciana Melo e Georgia Rossi Marim: em noite de vinhos e perfumes, na Praia do Canto  Crédito: Cloves Louzada

Relacionamento a dois

André Costa e Juliana Costa, diretores da MasterMind Espírito Santo, realizam na próxima segunda-feira, dia 29, a palestra “Padrões de comportamento e relacionamento a dois”. O evento será online, a partir das 19h30, e as inscrições estão no Instagram @mastermindespiritosanto.

Joias e porcelanas

A convite de Evilazia Navarro, a designer Milla Borel expõe suas joias ao lado de Hybria Kuster Porcelanas no próximo dia 31, na Praia da Costa .

BATE-PAPO

giovanna gonçalves, angelina cortes e thais vieira
Giovanna Gonçalves, Angelina Côrtes e Thais Vieira: bate-papo sobre redes sociais e fotografia no mundo da arquitetura Crédito: Thuanny Louzada.

Dia Nacional do Combate ao Fumo

O dia 29 é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. Especialista do Neon em cirurgia de cabeça e pescoço, o médico Thiago Chulam, dá o alerta: “o tabagismo tem relação com vários tipos de câncer, como de pulmão, laringe, faringe, cavidade oral e esôfago”. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado de não-fumantes expostos ao fumo passivo.

Tons castanhos para os cabelo

Quem quer mudar o visual para começar a primavera de cara nova aí vai uma dica de ouro: aposte nos castanhos "frios". Segundo Walace Menezes, o tom é o castanho acinzentado. "Essa tonalidade está ganhando cada vez mais espaço nos salões. O marrom acinzentado, mais frio, traz ao castanho uma certa luminosidade, dá uma leveza à cor que é escura". Para inovar ainda mais, o profissional explica que a cor pode ser usada em toda a extensão do cabelo, mas se usada em forma de mechas dá um efeito natural de iluminação.

NETWORKING

Sérgio Sotelino, Roberta Valiatti e Thiago Goulart
Sérgio Sotelino, Roberta Valiatti e Thiago Goulart: na  2ª edição do Ibef Business Crédito: Arthur Louzada

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