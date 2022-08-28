Lançamento de novo showroom reúne arquitetos em Vitória

Claudia Júdice celebrou nove primaveras de sua Casa Arrumada, em Santa Lúcia, nesta semana. Juliana Goulart, Isabela Castelo, Tamara Raizer, Kassio Fontoura, Fernanda Liparizi, Lara e Luiza Guimarães, Roberta Vilela e Tatiana Coutinho passaram por lá para comemorar o aniversário do showroom de móveis. Para marcar a data, a empresária aproveitou para lançar um novo quarto, assinado por Fernanda Calazans, composto pelos tecidos da nova coleção da Entreposto na roupa de cama, produzida pela artista plástica Simone Monteiro. Confira as fotos