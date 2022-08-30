Bruna Medeiros celebra 50 anos no Cristo Redentor e Copacabana Palace

Aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, nossa designer floral e decoradora Bruna Medeiros comemorou 50 anos com missa num dos cartões-postais mais badalados do mundo neste domingo (28), às 18h. A missa, celebrado pelo Padre Ramon, reuniu 60 amigas da aniversariante, de Vitória, Maceió (sua terra natal) e Rio. Após a solenidade, as convidadas festejaram no restaurante Terrazza Garden, na Lagoa. A DJ capixaba Larissa Tantan comandou as picapes. Todas convidadas ficaram hospedadas no Copacabana Palace, palco de brindes, fotos, vídeos e pool parties, que foi até registrada nas redes sociais da socialite Narcisa Tamborindenguy. Apesar do vento e chuva do final de semana, na Cidade Maravilhosa, a temperatura se manteve alta com a alegria das convidadas. Confira a galeria de fotos!