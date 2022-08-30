Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Bruna Medeiros celebra 50 anos no Cristo Redentor e Copacabana Palace

Publicado em
30 ago 2022 às 02:15
Aniversário de 50 anos de Bruna Medeiros
Bruna Medeiros celebrou 50 anos com missa no Cristo Redentor e reunião de amigas de Vitória no Copa, no Rio de Janeiro Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Bruna!

Aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, nossa designer floral e decoradora Bruna Medeiros comemorou 50 anos com missa num dos cartões-postais mais badalados do mundo neste domingo (28), às 18h. A missa, celebrado pelo Padre Ramon,  reuniu 60 amigas da aniversariante, de Vitória, Maceió (sua terra natal) e Rio. Após a solenidade, as convidadas festejaram no restaurante Terrazza Garden, na Lagoa. A DJ capixaba Larissa Tantan comandou as picapes.  Todas convidadas ficaram hospedadas no Copacabana Palace, palco de brindes, fotos, vídeos e pool parties, que foi até registrada nas redes sociais da socialite Narcisa Tamborindenguy. Apesar do vento e chuva do final de semana, na Cidade Maravilhosa, a temperatura se manteve alta com a alegria das convidadas. Confira a galeria de fotos!

Marca capixaba celebra 1 ano

Andrea Munhos, Bruna Strauch e Luiza de Podestá Voigt recebem para comemoração de 1 ano da Flossy, empresa capixaba de roupas e artigos infantis, com um delicioso brunch no Aleixo Restaurante, nesta quinta-feira, 1º de setembro, a partir das 9h. Na ocasião, apresentarão a marca parceira peruana Pima Lima, especialista em produzir peças de enxoval para bebês com o algodão Pima Peruano, e também a nova coleção de lençóis para berço com estampas assinadas pela renomada aquarelista mineira Jessy Faria.

Alergia

Trinta por cento dos brasileiros têm algum tipo de alergia, segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde. Entre elas, está a alergia a medicamentos, que acomete 12% da população. Para esses pacientes, existe uma modalidade terapêutica chamada terapia infusional, que consiste na administração de medicamentos endovenosos (pelas veias) ou subcutâneos (sob a pele), com o objetivo de tornar o tratamento mais eficaz. “As terapias infusionais são uma das principais tendências para se tratar doenças de forma humanizada e, com isso, minimizando os efeitos colaterais nocivos das outras terapias orais”, disse o médico imunologista Fabrício Prado, da Imunomed.

FÉRIAS

Juliany Pelissari na paradisíaca Ilha Saona, na República Dominicana. Crédito: Divulgação

Luxo

O criador do método Corretor de Elite chega nesta terça-feira (30) em Vitória e vai visitar o empreendimento mais luxuoso do Estado: Ricardo Martins será recebido por Gustavo Rezende no stand do Taj Home Resort. À noite, Martins faz palestra no Espaço Patrick Ribeiro para cerca de 800 profissionais do setor imobiliário.

P&B

As cores preta e cinza, aliadas à iluminação indireta, vão conferir imponência e um clima de convivência na ‘Cozinha do Chef’, projeto de interiores do arquiteto Renzo Cerqueira para CASACOR ES 2022. Os detalhes do espaço foram projetados em torno de elementos diferenciados, como madeira ebanizada e iluminação indireta para proporcionar conforto e modernidade no amplo espaço de 40m², que terá capacidade de abrigar cerca de 15 pessoas de forma confortável, garante o profissional.

Em Sampa

O dermatologista Ricardo Tiussi participou do 75º Congresso de Dermatologia, maior evento da área no país, em São Paulo. 

Café com negócios

Já está marcado para o dia 14 de setembro o primeiro encontro de networking do CDL Mulher. Criado em agosto, o grupo se reunirá tendo como parceiras as Mulheres Fênix

MODA

Iara Lorenzoni e Bruna Moraes
Iara Lorenzoni e Bruna Moraes: em lançamento fashion, em Jardim da Penha Crédito: Ronaldo Cobra

