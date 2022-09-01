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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Thais Fiorete e Victor Brunoro dizem sim-sim em Vitória; veja fotos

Publicado em
01 set 2022 às 02:15
Thais Fiorete e Victor Brunoro
Thais Fiorete e Victor Brunoro: sim-sim na Catedral de Vitória e festa no Le Buffet Crédito: Cloves Louzada

Thais&Victor 

Thais Fiorete e Victor Brunoro disseram sim-sim no sábado (27), na Catedral Metropolitana de Vitória. Em seguida, o casal recebeu amigos e familiares, com festa no Le Buffet Lounge, em Vitória. A decoração foi assinada por Camila Sarmento e Thiago Teté agitou a pista. A cerimonialista Vivianne Melo assinou a produção do casamento. Confira quem prestigiou o sim-sim na galeria de Cloves Louzada.

MULHERES NA INDÚSTRIA DO TRIGO

Eduarda Buaiz, diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, será uma das mulheres que irá compor, pela primeira vez, um painel 100% feminino no Congresso Internacional da Indústria do Trigo, que acontece entre 25 e 27 de setembro, em Foz do Iguaçu. O evento – que está em sua 29ª edição, debaterá em sua programação a visão das mulheres na gestão do negócio do trigo. Além de Eduarda, participam do painel a presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli; a CEO do Mulheres do Agronegócio Brasil, Andrea Cordeiro; e a CEO do Grupo Dallas Dorcy Zorzo.

PALESTRA

Rodrigo Barbosa, Ricardo Martins e Gustavo Rezende
Rodrigo Barbosa, Ricardo Martins e Gustavo Rezende:  Ricardo,  maior expositor imobiliário do País, contou o segredo de seu sucesso para cerca de 800 pessoas em palestra promovida por Joana e Rodrigo Barbosa, no Espaço Patrick Ribeiro Crédito: Cloves Louzada

POSSE

5ª Mostra Cinema de Bordas

O 29º Festival de Cinema de Vitória está chegando! Para dar o pontapé na programação, a diretora do evento, Lucia Caus, promove a 5ª Mostra Cinema de Bordas, que acontece no dia 05 de setembro,  às 19h, no Cine Metrópolis, na UFES. O pré-evento conta com a curadoria da premiada escritora Bernadette Lyra, criadora do termo e pesquisadora da área. “Cinema de bordas é um modo de realização periférica e ao mesmo tempo inclusiva de filmes", explica Lyra, que contou com o auxílio da jornalista, e também escritora, Lívia Corbellari na seleção das obras. 

Mês do Administrador

Glaucio Siqueira, consultor empresarial e coordenador da Câmara de Empreendedorismo e Inspiração do Conselho Regional de Administração (CRA-ES), apresenta o Programa Clínica de Negócios no IX Fórum de Qualidade do Ensino da Administração, que acontece amanhã (1/9) na sede do CRA-ES. O evento abre as comemorações do Mês da Administração promovido pelo Conselho em homenagem ao Dia do Administrador, celebrado em 9 de setembro.

Inauguração

Inspirada no estilo mediterrâneo, com uma pegada Urban Beach, o casal Poliana e Cezar Roncetti recebem nesta quinta (01º), a partir das 16h30, para coquetel de inauguração de sua loja de calçados Muní, na movimentada Rio Branco, na Praia do Canto. A marca com fabricação própria chega trazendo tendências como clogs, mules, tamancos e flats, em diversas cores, modelos e texturas. A chef Juliana Neis comanda as delícias do fim de tarde, que terá também doces da Chocolateria Brasil.

Ciclovia Apolo Rizk

A ciclovia localizada na parte central da avenida Leitão da Silva, em Vitória, agora se chama Apolo Rizk. A lei que batiza a via foi sancionada pela prefeitura de Vitória e proposta pelo vereador Armandinho Fontoura. Rizk nos deixou em 2021 aos 73 anos.  O empresário era um dos diretores do Grupo Contauto, um dos mais tradicionais grupos empresariais do Estado.

SHOW

Beth Dalcolmo, Rowena Tovar e Brunela Pires
Beth Dalcolmo, Rowena Tovar e Brunela Pires: na plateia do show de Marisa Monte, na sexta (26), em Vitória Crédito: Arthur Louzada

QUERIDAS DE RR

Danneli Chiapetta, Olivinha Coser, Vivian Coser e Sandra Fonseca
Danneli Chiapetta, Olivinha Coser, Vivian Coser e Sandra Fonseca: conferindo a turnê "Portas", de Marisa Monte, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

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