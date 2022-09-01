Thais Fiorete e Victor Brunoro dizem sim-sim em Vitória; veja fotos

Thais Fiorete e Victor Brunoro disseram sim-sim no sábado (27), na Catedral Metropolitana de Vitória. Em seguida, o casal recebeu amigos e familiares, com festa no Le Buffet Lounge, em Vitória. A decoração foi assinada por Camila Sarmento e Thiago Teté agitou a pista. A cerimonialista Vivianne Melo assinou a produção do casamento. Confira quem prestigiou o sim-sim na galeria de Cloves Louzada.

Eduarda Buaiz, diretora-geral e vice-presidente da Buaiz Alimentos, será uma das mulheres que irá compor, pela primeira vez, um painel 100% feminino no Congresso Internacional da Indústria do Trigo, que acontece entre 25 e 27 de setembro, em Foz do Iguaçu. O evento – que está em sua 29ª edição, debaterá em sua programação a visão das mulheres na gestão do negócio do trigo. Além de Eduarda, participam do painel a presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli; a CEO do Mulheres do Agronegócio Brasil, Andrea Cordeiro; e a CEO do Grupo Dallas Dorcy Zorzo.