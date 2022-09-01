Thais Fiorete e Victor Brunoro dizem sim-sim em Vitória; veja fotos

O 29º Festival de Cinema de Vitória está chegando! Para dar o pontapé na programação, a diretora do evento, Lucia Caus, promove a 5ª Mostra Cinema de Bordas, que acontece no dia 05 de setembro, às 19h, no Cine Metrópolis, na UFES. O pré-evento conta com a curadoria da premiada escritora Bernadette Lyra, criadora do termo e pesquisadora da área. “Cinema de bordas é um modo de realização periférica e ao mesmo tempo inclusiva de filmes", explica Lyra, que contou com o auxílio da jornalista, e também escritora, Lívia Corbellari na seleção das obras.