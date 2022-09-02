Chef do ES assina jantar de aniversário dos DJs Alok e Bhaskar em SP

A chef capixaba Chay Lavagnoli foi convidada pelos DJs e irmãos Alok e Bhaskar, para comandar o jantar de aniversário dos gêmeos, que aconteceu na casa de Bhaskar, em São Paulo. Com um cardápio todo pensado para a noite, os aniversariantes fizeram alguns pedidos à chef: que no menu não tivesse carne vermelha, que fosse um jantar simples, mas que não perdesse a elegância. E o desafio foi aceito e cumprido com sucesso. Massas feitas na hora, bacalhau confitado, polvo na manteiga com azeite trufado e terrine foram alguns pratos servidos aos poucos convidados, na comemoração de 31 anos dos grandes nomes da música eletrônica.