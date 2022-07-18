Alok faz show com recorde de público no Tomorrowland e apresenta 'rave do futuro'

DJ Alok Crédito: Instagram/alok

Após um intervalo forçado de dois anos do início da pandemia de covid-19, Alok se apresentou no Tomorrowland, um dos maiores festivais de música do mundo, neste sábado, 16, na Bélgica. Em turnê pela europa, o brasileiro foi um dos "headliners" do palco principal com um mega show de luzes, projeções visuais e sons. O show, segundo organizadores, reuniu cem mil pessoas na área de recreação De Schorre, em Boom, entre Antuérpia e Bruxelas.

O artista, que lançou recentemente Deep Down em parceria com Never Dull, Ella Eyre e Kenny Dope, mostrou o que ele tem chamado de "future tech", uma espécie de "rave do futuro". "Quis experimentar novas sonoridades, misturar vibrações de tech-house com o que chamam de 'rave do futuro', algo que traz uma sensação de intimidade, mas com energia suficiente para funcionar em grandes apresentações como o Tomorrowland", disse Alok.