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Bombando

Alok faz show com recorde de público no Tomorrowland e apresenta 'rave do futuro'

DJ tocou no festival na Bélgica após hiato de dois anos de pandemia de Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 11:12

DJ Alok
DJ Alok Crédito: Instagram/alok
Após um intervalo forçado de dois anos do início da pandemia de covid-19, Alok se apresentou no Tomorrowland, um dos maiores festivais de música do mundo, neste sábado, 16, na Bélgica. Em turnê pela europa, o brasileiro foi um dos "headliners" do palco principal com um mega show de luzes, projeções visuais e sons. O show, segundo organizadores, reuniu cem mil pessoas na área de recreação De Schorre, em Boom, entre Antuérpia e Bruxelas.
O artista, que lançou recentemente Deep Down em parceria com Never Dull, Ella Eyre e Kenny Dope, mostrou o que ele tem chamado de "future tech", uma espécie de "rave do futuro". "Quis experimentar novas sonoridades, misturar vibrações de tech-house com o que chamam de 'rave do futuro', algo que traz uma sensação de intimidade, mas com energia suficiente para funcionar em grandes apresentações como o Tomorrowland", disse Alok.
O DJ também disse que Tomorrowland é a realização de um trabalho construído ao longo dos anos com uma equipe competente: "Agradeço a todos que caminham comigo emanando sempre as melhores energias. Foi incrível estar de volta a esse lugar mágico após dois anos". Nesta segunda-feira, 18, Alok retorna a Ibiza, Espanha, onde mora.

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