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Alok anuncia mudança com a família para Ibiza: 'Não consigo ficar longe'

DJ explicou que vai ficar na residência Hï Ibiza, junto com Romana Novais, sua mulher, e seus dois filhos, Ravi e Raika
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 09:30

O DJ Alok
O DJ Alok Crédito: Instagram | @alok
O DJ explicou que vai ficar na residência Hï Ibiza, junto com Romana Novais, sua mulher, e seus dois filhos, Ravi e Raika. "Vou ficar três meses na residência do Hï Ibiza. Vou levar minha família comigo. Não estou nem olhando muito o destino, mas a jornada em si, que tem que ser prazerosa.
Com meus filhos e minha esposa, com certeza, será muito melhor. Eles vão comigo, ficam um mês lá, depois voltamos para o Brasil para fazer alguns eventos, como o Rock in Rio", disse, em entrevista à revista Quem.
Alok explicou que vai viver fazendo ponte aérea, mas que a sua base será em Ibiza: "Vai ser um pouquinho complexo. Mas não tenho outra opção. Não consigo ficar três meses longe da minha família".
Mesmo com a rotina de aeroportos e viagens a todo instante, o DJ não pensa em diminuir o ritmo de trabalho. Na verdade, ele acredita que está em "um pique grande" e reduzir a agenda não é uma opção.
"Não penso em reduzir a agenda agora. Quero, de alguma forma, ter a vida mais equilibrada, mas não parar. Não sei se eu consigo. Acho que tenho alguma ansiedade dentro de mim, que quando fico três dias parado, fico louco já. Quero estar sempre em movimento. Talvez daqui a 10 anos, eu tenha uma outra resposta", brinca.

SEM LIMITAÇÕES

Alok acaba de lançar sua linha de caixas de som e fones de ouvido, e tem sua própria coleção de óculos. Mas, o brasileiro não tem planos de deixar a música, muito pelo contrário, pois nesta sexta, 17, o DJ lançou Deep Down, sua nova canção, e se prepara para uma temporada em Ibiza.
Sobre o lançamento de Deep Down, Alok não escondeu a animação e acredita que essa é a música "mais forte" comparado aos últimos lançamentos.
"Estou acreditando 101% nela. É uma mistura de três clássicos que eu misturei e coloquei um verso novo, refrão. Ela se chama Deep Down. São três mashups, sendo que um deles bombou no Tik Tok. Mas não faço as músicas pensando em dancinha, porque não foi assim que criei minhas músicas. Isso nunca foi fonte de inspiração para mim. Respeito quem faz. Até tive umas músicas que explodiram no TikTok, mas não foi porque fiz pensando nisso. Óbvio que se bombar é maravilhoso", fala.

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