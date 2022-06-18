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Alexandre Pato conta que é cobrado por Silvio Santos: 'Tem que fazer gol'

Jogador de futebol diz que relação agora é amigável, mas fugia dos encontros com o sogro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 09:20

Alexandre Pato conta que é cobrado por Silvio Santos
Alexandre Pato conta que é cobrado por Silvio Santos Crédito: Raquel Cunha/Folhapress
Atacante do Orlando City, Estados Unidos, Alexandre Pato, 32, jamais pensou que teria uma cobrança pesada por gols dentro da própria família. E quem marca em cima o jogador é o sogro Silvio Santos, 91. O dono do SBT vem acompanhando a carreira dele no time norte-americano que disputa a MLS (Major Legue Soccer) e não cansa de pedir que Pato se esforce dentro de campo.
"Primeiro, eu era todo tímido, não conversava sobre nada, mas agora estamos mais próximo. Falamos de futebol e ele dá dura às vezes: 'Tem que fazer gol, hein, meu! Você fez isso, fez aquilo'. É engraçado", admite o marido de Rebeca Abravanel, 41, quinta filha de Silvio Santos.
Pato participou do podcast "Fala, Brasolho" e contou que precisou criar coragem antes de conhecer o apresentador. Ele lembrou que fugiu de Silvio Santos no início do relacionamento e se surpreendeu ao vê-lo cumprimentando vizinhos na rua.
"Fui levá-la na casa dos pais e eu estava supernervoso. Assim que chegamos perto, vi um movimento na rua. Era ele com uma roupa toda colorida, caminhando, cumprimentando as pessoas. Tomei um susto porque não conhecia a família e aí eu deixei ela e fui embora", assume ele.
O jogador também revelou que já brincou de imitar o apresentador quando estava a sós com Rebeca, mas ela não aprovou. "Já o imitei em casa e, de vez em quando, brinco. A Rebeca não gosta e fala ' isso não é para você fazer'", explica Pato. Ele e a empresária estão juntos desde o final de 2018 e se casaram em julho de 2019.

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