Alexandre Pato conta que é cobrado por Silvio Santos: 'Tem que fazer gol'

Alexandre Pato conta que é cobrado por Silvio Santos Crédito: Raquel Cunha/Folhapress

Atacante do Orlando City, Estados Unidos, Alexandre Pato, 32, jamais pensou que teria uma cobrança pesada por gols dentro da própria família. E quem marca em cima o jogador é o sogro Silvio Santos, 91. O dono do SBT vem acompanhando a carreira dele no time norte-americano que disputa a MLS (Major Legue Soccer) e não cansa de pedir que Pato se esforce dentro de campo.

"Primeiro, eu era todo tímido, não conversava sobre nada, mas agora estamos mais próximo. Falamos de futebol e ele dá dura às vezes: 'Tem que fazer gol, hein, meu! Você fez isso, fez aquilo'. É engraçado", admite o marido de Rebeca Abravanel, 41, quinta filha de Silvio Santos.

Pato participou do podcast "Fala, Brasolho" e contou que precisou criar coragem antes de conhecer o apresentador. Ele lembrou que fugiu de Silvio Santos no início do relacionamento e se surpreendeu ao vê-lo cumprimentando vizinhos na rua.

"Fui levá-la na casa dos pais e eu estava supernervoso. Assim que chegamos perto, vi um movimento na rua. Era ele com uma roupa toda colorida, caminhando, cumprimentando as pessoas. Tomei um susto porque não conhecia a família e aí eu deixei ela e fui embora", assume ele.