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'Não é o mesmo filho que criei', diz Andressa Urach sobre briga com primogênito

Influenciadora chama Arthur de ingrato e assume o desejo de 'dar uma surra de cinta'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 09:09

Andressa Urach fala sobre briga com primogênito
Andressa Urach fala sobre briga com primogênito Crédito: Reprodução/Youtube/Andressa Urach Oficial
Andressa Urach, 34, brigou com o filho mais velho Arthur, 17, e resolveu expor toda a confusão familiar em uma rede social nesta sexta-feira (17). A influenciadora não gostou de uma publicação do primogênito criticando o seu atual marido Thiago Lopes e revelando também detalhes sobre o casamento da mãe.
"Não é o mesmo filho que criei. Ele é outra pessoa hoje. Foi a maior decepção. Minha alma dói, meu coração dói. De todas as decepções que passei nos últimos anos, essa está sendo a mais difícil", começa Andressa em um longo vídeo.
Arthur chamou Thiago de "controlador" e ainda insinuou que Andressa vive amedrontada na relação. O vídeo já foi até apagado, mas a empresária decidiu sair em defesa do companheiro. "Se eu não amasse o Thiago e ele não me respeitasse, não estaria com ele. Nunca fui mulher de aceitar passar por nenhum tipo de abuso ou aceitar miséria de sentimento. Não sei de onde ele tirou essa ideia", admite ela que pediu aos fãs para não criticarem Thiago.
Andressa ainda contou que tem buscando força nas orações para não cometer uma loucura. "Faço tratamento psiquiátrico e tomo minhas medicações, mas quando vem muita pressão, eu surto. Só Deus mesmo para me ajudar. Estou orando muito porque minha vontade mesmo é pegar uma cinta e dar uma surra no meu filho", assume ela.
A influenciadora culpa a mulher de Arthur, Brenda, pela mudança de comportamento do herdeiro nos últimos tempos. "Nunca deveria ter deixado ele namorar. Não queria e o Arthur sabe disso.
O pior é que a família da Brenda está apoiando toda essa loucura. Os dois saíram daqui e largaram tudo até a barbearia que abri para eles. Nunca concordei com o casamento do Arthur. Respeitei, mas não queria", finaliza Andressa Urach.

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