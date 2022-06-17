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Novela

Bruaca será chantageada após caso com Alcides ser descoberto em 'Pantanal'

Nos próximos capítulos, Zefa vai perceber a movimentação noturna na fazenda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 14:30

Maria Bruaca (Isabel Teixeira)
Maria Bruaca (Isabel Teixeira) Crédito: Globo
Sucesso em "Pantanal" (Globo), a personagem Maria Bruaca, interpretada por Isabel Teixeira, ainda não vai respirar tranquila nos próximos capítulos da novela. O caso dela com o peão Alcides (Juliano Cazarré) vai ser descoberto por Zefa (Paula Barbosa), que vai chantageá-la para conseguir o que quer.
Tudo começa quando a empregada perceber a movimentação noturna na fazenda de Tenório (Murilo Benício). Ela vai comentar com Bruaca que viu o rapaz andando pela casa de madrugada e ameaça questionar Guta (Julia Dalavia) se foi ela quem recebeu a visita do peão.
"Não precisa perguntar nada para a minha filha", comentará Bruaca. "E nem precisa fazer essa cara... Foi uma fraqueza minha..."
Zefa, então, vai contar que também percebeu a movimentação da patroa com Levi (Leandro Lima), com quem Bruaca também se envolveu antes do final trágico do personagem. "Você está muito assanhada, Zefa", reclama ela. "A gente tem olho para ver e ouvido para escutar", rebate a empregada.
Para não contar tudo para Tenório e Guta, Zefa faz uma exigência. Ela pede para ser levada a uma roda de viola na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).
Bruaca concorda, desde que ela vá acompanhada. "De noite é um perigo andar por esses mato", afirma. "Só se for de carro... Ainda assim corre risco de errar o caminho."
"E se o patrão chiar?", questionará Zefa. "Ele não precisa ficar sabendo", responde Bruaca. "É... Nesse ponto a senhora está certa: tem certas coisa que é melhor ele não ficar sabendo!", dirá a empregada.

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