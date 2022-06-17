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HBO

HBO desenvolve sequência protagonizada por Jon Snow em 'Game of Thrones'

Kit Harington deve voltar a interpretar o personagem que fez sucesso na série
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 11:25

Kit Harington na oitava temporada de 'Game of Thrones'
Kit Harington na oitava temporada de 'Game of Thrones' Crédito: Divulgação
Os fãs de "Game of Thrones" têm motivos para comemorar. De acordo com a revista especializada The Hollywood Reporter, uma sequência da série de fantasia, que fez sucesso entre 2011 e 2019, está começando a ser desenvolvida pela HBO.
A nova trama será centrada no personagem Jon Snow, um dos favoritos do público. O ator Kit Harington, 35, está ligado ao projeto e deve voltar ao papel do suposto filho bastardo de Ned Stark (Sean Bean), pelo qual foi indicado duas vezes ao Emmy. As informações não foram confirmadas nem pela HBO nem pelos representantes do ator.
No final da série original (se não quiser saber o que ocorre, pare de ler por aqui), Jon Snow descobre que seu nome verdadeiro é Aegon Targaryen. Filho de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, ele seria o verdadeiro herdeiro do trono de ferro, mas decide se exilar com os selvagens que moram ao norte da muralha.
A nova produção poderia abrir as portas para que outros atores queridos pelos fãs façam participações, ou até mesmo ganhem suas próprias séries, como vem ocorrendo com as franquias da Marvel e de Star Wars. Entre os personagens que permaneceram vivos no desfecho da série estão Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) e Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).
Ao todo, existem sete projetos derivados de "Game of Thrones" em diferentes fases de produção. A mais adiantada é "House of the Dragon", com estreia marcada para 21 de agosto, que conta uma história que se passa 200 anos antes da série original.

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