Em 'A Suspeita', Glória Pires é uma policial em drama sobre questões éticas

Em 'A Suspeita', Glória Pires é uma policial em drama Crédito: Divulgação/Imagem Filmes

O primeiro Kikito a gente não esquece. Glória Pires só recebeu o dela no Festival de Gramado do ano passado. Apesar da extensa carreira na TV e no cinema, confessa que foi uma emoção. "Já havia recebido o Candango de melhor atriz, em Brasília, por É Proibido Fumar, mas o filme da Anna (Muylaert) foi um estouro, multipremiado. Meu prêmio por A Suspeita foi o único que o longa do Pedro (Peregrino) recebeu. Fiquei contente pela equipe toda. É um filme feito com muito comprometimento." O longa estreia nesta quinta, 16.

Entre o diretor e ela, existe uma parceria de dez anos, em novelas e, agora, cinema. Por falar em novela, como anda a vida de Glória na Globo? "Tem uma novela que eu ainda não posso falar, porque a emissora não fez o anúncio oficial, mas deve rolar para o ano que vem."

Como foi, ainda está sendo, a vida na pandemia? "Ah, muito difícil, né? Tive a covid bem no começo, com meu filho. A nossa veio fraca, mas a do Orlando (marido) foi um sofrimento para todos nós. Apesar do clima de liberou geral, todo cuidado é pouco. Sigo o que diz a ciência." O filme? "Começamos a trabalhar em 2017 e rodamos no final de 2018. O curioso é que o filme já estava pronto quando nos demos conta de um erro na manchete de jornal do desfecho. O que fizemos foi refilmar."

PALPITES

Talvez não seja o caso de elucidar o erro, pelo risco de spoiler. Refere-se à presença, ou da ausência, da suspeita - Glória - na capa do jornal. No filme, ela tem créditos de interpretação, produção e até um terceiro - de colaboração artística.

"Eu realmente participei de todo o processo criativo desse filme. Palpitei em tudo, como nunca tinha feito antes. Pedro (diretor), muito querido, fez questão do crédito extra. A gente se entende muito bem, confia. Nosso último trabalho juntos na TV foi o Éramos Seis, uma história de família, muito humana."

Existe uma tradição de filmes policiais à brasileira. Filmes de ação, violentos. Assalto ao Trem Pagador, Cidade de Deus, Tropa de Elite, cada um com sua pegada. Quem for ver A Suspeita esperando por essa vertente quebrará a cara.

O filme não se assemelha a nenhum policial brasileiro recente. "Nem americano, nem mundial. É fora de série", conceitua o diretor. Há que se acreditar. Glória faz a comissária da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga um caso. Descobre evidências da participação de colegas policiais. Corrupção, assassinato. O próprio chefe de polícia, sob a alegação de que quer protegê-la - tiveram um affair no passado -, tenta interromper a investigação.

Tudo é muito nebuloso e, para complicar, a comissária sofre um processo acelerado de Alzheimer. Escreve, no computador, mensagens para ela própria no futuro, para que não esqueça. O tema da memória é fundamental. O escritor, peça-chave da trama, diz, em uma master class, que o Brasil não tem memória, e é coisa grave. O Alzheimer metaforiza a questão política da memória que corre o risco de ser apagada.

LABIRINTO

O formato é labiríntico. Glória anda muito no filme, corredores que desembocam em corredores, e novos corredores. O labirinto da mente. Onde fica a saída? "É algo que não é fácil de construir", refletem o diretor e a atriz, mas eles se empenharam e conseguiram. O mal-estar permanece com o espectador. Com roteiro de Thiago Dottori e argumento do cientista político Luiz Eduardo Soares, o longa foi exibido ainda em sessão Hors Concours no Festival do Rio do ano passado.